Зеленський переніс День захисту дітей

Президент Володимир Зеленський підписав указ про нову дату відзначення Дня захисту дітей в Україні.

Відтепер його святкуватимуть щороку 20 листопада – у Всесвітній день дитини, який відзначається за ініціативою ООН.

Новий указ №355/2025 набув чинності з дня його опублікування – 30 травня 2025 року, повідомляється на сайті президента.

Попередній указ від 30 травня 1998 року, згідно з яким День захисту дітей в Україні відзначали 1 червня, втратив чинність.

Нагадаємо, у 1925 році під час Всесвітньої конференції з питань добробуту дітей у Женеві було вперше запропоновано відзначати Міжнародний день захисту дітей. Хоча конкретна дата не була офіційно закріплена, деякі країни обрали 1 червня для святкування.

РЕКЛАМА:

У листопаді 1949 року в Москві Міжнародна демократична федерація жінок встановила 1 червня як Міжнародний день захисту дітей. Відтоді ця дата стала традиційною в багатьох країнах соцтабору, зокрема на пострадянському просторі.

Водночас ООН визначила 20 листопада як Всесвітній день дитини у пам’ять про ухвалення Декларації прав дитини у 1959 році та Конвенції про права дитини у 1989-му.