У США жінка судиться з клінікою, через помилку якої вона народила чужу дитину

Крістена Мюррей подала позов проти клініки після того, як виявила, що через помилку під час екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) народила не свою біологічну дитину.

Про це повідомляє The Washington Post.

Щоб пройти процедуру ЕКЗ, 38-річна Крістена Мюррей звернулася до клініки Coastal Fertility Specialists у місті Савана, штат Джорджія, у 2022 році. Для процедури використали яйцеклітини жінки та сперму донора, якого вона обрала. Крістен шукала людину зі схожими на себе рисами: білою шкірою, світлим волоссям і блакитними очима.

29 грудня 2023 року вона народила хлопчика, але дитина виявилася темношкірою.

Вже першої хвилини у жінки з’явилися сумніви у тому, що це її дитина, однак вона вирішила виховувати хлопчика як власного. Та через кілька місяців її світ зруйнувався.

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У березні 2024 року клініка провела перевірку та з’ясувала, що під час процедури Крістині Мюррей випадково імплантували ембріон іншої пари. Біологічні батьки хлопчика невідкладно подали позов про встановлення опіки.

Вже у травні 2024 року суд постановив, що жінка має віддати немовля біологічним батькам.

Крістена Мюррей подала позов проти клініки, звинувативши її у професійній недбалості. Вона стверджує, що ця помилка залишила їй глибокі психологічні травми.

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"Дії клініки майже зруйнували мене, завдали непоправної шкоди моїй душі та змусили мене сумніватися, чи повинна я бути матір’ю взагалі", – заявила вона.

Керівництво клініки Coastal Fertility Specialists визнало свою помилку, назвавши ситуацію "безпрецедентною", та зауважили, що запровадили додаткові заходи безпеки для запобігання подібним випадкам у майбутньому.

Однак Крістен Мюррей досі не знає, чи був її власний ембріон імплантований комусь іншому.

"Є шанс, що моя біологічна дитина зараз росте в іншій родині", – йдеться у позові.

Жінка вирішила повторно пройти процедуру ЕКЗ, але вже в іншій клініці.

"Я не хочу знову пережити того, що сталося, але бути мамою – це те, чого я прагнула з дитинства", – додала вона.