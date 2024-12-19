У Перу народилася перша дитина, зачата завдяки революційній технології штучного запліднення

У Перу народилося перше немовля, зачате за допомогою інноваційної технології фертильності, особливість якої полягає у використанні стовбурових клітин для дозрівання ембріону поза тілом.

Розробники цього підходу стверджують, що він є більш швидким, безпечним і доступним, ніж звичайне екстракорпоральне запліднення (ЕКЗ), пише New Atlas.

Нову методику фертильності під назвою Fertilo розробила компанія Gameto. Там кажуть, що альтернатива має менше недоліків, ніж традиційне ЕКЗ.

"Вона долає основні проблеми традиційного ЕКЗ, як-от тривалі цикли лікування, значні побічні ефекти, емоційне та фізичне напруження. Fertilo забезпечує потенційно швидше, безпечніше та доступніше рішення для сімей.

Народження першої дитини, зачатої таким методом, знаменує поворотний момент у репродуктивному здоров’ї та підкреслює величезний потенціал нашої технології", – зазначила докторка Діна Раденковіч, генеральна директорка і співзасновниця Gameto.

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При звичайному ЕКЗ яєчники стимулюють виробляти більше яйцеклітин, ніж зазвичай, шляхом введення однієї або двох гормональних ін’єкцій на день. Іноді за цикл лікування доводиться використовувати до 90 ін’єкцій.

Зрілі яйцеклітини відбирають із яєчників і запліднюють спермою в лабораторії. Запліднена яйцеклітина (ембріон) перебуває у лабораторії до п’яти днів, а тоді її переносять у матку в надії, що вагітність настане. Повний цикл ЕКЗ займає близько двох-трьох тижнів.

Недоліками ЕКЗ є відсутність гарантій – проходження процедури ще не означає, що дитина народиться. Існує загроза багатоплідної вагітності, яка має свої ризики. Крім того, гормональні ін’єкції можуть спричинити синдром гіперстимуляції яєчників, при якому вони стають набряклими та болючими.

До того ж пари, які проходять цю процедуру, переживають фізичний та емоційний стрес. Його спричиняє, зокрема, й чимала вартість ЕКЗ. Так, наприклад, у США, середня вартість одного циклу ЕКЗ коливається від 14 тисяч до 20 тисяч доларів.

Процедура Fertilo відрізняється від традиційного ЕКЗ тим, що вона використовує опорні клітини яєчників (OSC), отримані з людських індукованих плюрипотентних стовбурових клітин (iPSC), і культивує їх разом із незрілою яйцеклітиною, щоб імітувати природний процес дозрівання яйцеклітини в лабораторії.

Дослідження показало, що цей метод значно покращив дозрівання яйцеклітини та формування ембріона. У Gameto кажуть, що процедура Fertilo дозволяє зменшити кількість необхідних гормональних ін’єкцій на 80%, порівняно з традиційним ЕКЗ. Крім того, ця технологія скорочує тривалість лікування до трьох днів.

"Здатність яйцеклітини дозрівати поза організмом при мінімальному гормональному втручанні значно знижує такі ризики, як синдром гіперстимуляції яєчників, і пом’якшує побічні ефекти, спричинені високими дозами гормонів.

Fertilo – це велике досягнення для жінок, які не можуть терпіти або не хочуть нести тягар традиційного протоколу ЕКЗ. Ця технологія дає надію та нові можливості більшій кількості пацієнтів", – зазначив доктор Луїс Гузман, який керував процедурою.

Gameto має регуляторний дозвіл на проведення процедури Fertilo в Австралії, Японії, Аргентині, Парагваї, Мексиці та Перу. В США компанія готується до третьої фази випробувань.

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