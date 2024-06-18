У Львові жінка, якій ставили діагноз "безпліддя", народила восьму дитину

Жінка каже, що тривога її не полишала під час кожної вагітності

40-річна Віра Войтків зі Львова, якій 20 років тому поставили діагноз "безпліддя", народила восьму дитину.

Історію жінки розповіли у Першому медичному об’єднанні Львова.

Пані Віра вийшла заміж у 18 років. Вона одразу захотіла стати мамою, однак перші дві вагітності були невдалими: на терміні 14-15 тижнів вона втрачала своїх ненароджених малюків. А в 20 років жінці поставили діагноз "безпліддя".

"На деякий час Віра перестала займатися репродуктивними питання. Хотіла дати своєму виснаженому організму перепочити фізично і психологічно.

Утім, від мрії про материнство не відмовилася і міркувала собі ось так: "Якщо все-таки буде Божа воля на те, аби я була мамою, то дітей буде багато", – розповідають лікарі.

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Маленька Амелія має п’ятьох сестричок і двох братиків . Фото: Перше медоб'єднання Львова

Коли пані Вірі був 21 рік, вона дізналася, що знову при надії.

"Через негативний досвід попередніх вагітностей, жінка боялася зробити зайвий рух, аби не нашкодити. Ставилася до свого тіла, як до крихкої вази. І таки змогла виносити дитя", – кажуть у медоб’єднанні.

"У перші дні після народження первістка мені здавалося, що то сон. Я не вірила, що змогла виносити і народити. Щастю не було меж!" – пригадує вона свої тодішні емоції.

Мрія пані Віри таки здійснилася – одне за одним вона народила семеро дітей. А нещодавно вона стала мамою ввосьме. Донечка Амелія з’явилася на світ із вагою 3500 грамів і зростом 53 сантиметри. Тепер Віра – мама шістьох дівчаток і двох хлопців.

Раніше ми писали, що у Львові виходили дівчинку, яка народилася на 24-ому тижні вагітності і важила всього 600 грамів.