Важила лише 600 грамів: у Львові виходили дівчинку, яка народилася на 24-ому тижні вагітності

У Львові врятували дівчинку, яка народилася з вагою 600 грамів

У Львові лікарі-неонатологи виходили дівчинку, яка з’явилася на світ на 24-ому тижні вагітності з вагою 600 грамів.

Для цього медикам знадобилося сім місяців, повідомили у Першому медичному об’єднанні Львова.

Софійка – саме так назвали новонароджену – третя дитина в родині. Попередні дві вагітності у її мами, 32-річної Андріани Данчівської, протікали без ускладнень, а от третя стала для жінки випробуванням.

"Коли носила під серцем уже третю донечку, у неї почались кровотечі. Була загроза втратити маля. Лікарі намагалися зберегти вагітність, але все було марно.

На 24 тижні вагітності у жінки сталося відшарування плаценти і єдиним шансом на порятунок і крихітки, і мами був терміновий кесарів розтин", – розповіли у медичному закладі.

Такою Софійка була при народженні Перше медичне об'єднання Львова Софійка - третя донечка у родині Данчівських Перше медичне об'єднання Львова

Софійка народилася недоношеною. Вона була незрілою та не готовою до появи на світ, тож дівчинку перевели у відділення інтенсивної терапії для новонароджених. Маленька пацієнтка п'ять місяців провела в кювезі – спеціальному інкубаторі для передчасно народжених дітей.

"Перші тижні життя були справді боротьбою, адже дівчинка мала незрілі легені і вже в першу добу потребувала трьох доз сурфактанту – спеціального препарату, який вводять у легені, щоб допомогти дихати", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, у Софійки виникли серйозні ускладнення – пневмонія та дисплазія. Через це крихітка не могла дихати більше 100 днів. Тож її під’єднали до апарату штучної вентиляції легень, а потім – до CPAP – пристрою, що під тиском подає безперервний потік повітря.

Також дівчинка не могла харчуватися самостійно, тож її годували через зонд.

Так як Софійка народилася недоношеною, у неї були певні ускладнення. Але зараз її життю загрози немає Перше медичне об'єднання Львова

З часом маленька зміцніла. За словами лікарів, коли їй виповнилося п'ять місяців, загроза життю минула і її почали готувати до виписки.

Софійка перебувала у лікарні сім місяців, додають фахівці. Її виписали з вагою 4 кілограми 330 грамів. Ще деякий час маля дихатиме за допомогою кисневого концентратора, але це тимчасово.

Нагадаємо, нещодавно у Львові врятували новонароджену, легеня якої була вкрита кістами.