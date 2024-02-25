"Ображала гідність, вдарила по голові": у Львові суд покарав жінку за домашнє насильство над чоловіком
Шевченківський районний суд Львова оштрафував на 340 гривень жінку, яка вчинила фізичне і психологічне насильство щодо свого чоловіка.
У постанові суду йдеться про те, що жінка ображала гідність свого чоловіка і вдарила його по голові. Подія трапилася 16 січня близько 12:00, пише ZAXID.NET.
Поліцейські склали щодо неї адміністративний протокол, кваліфікувавши ці дії за частиною 1 статті 173-2 КУпАП.
До суду жінка не з’явилася, хоча була належним чином повідомлена про дату, час і місце розгляду справи.
“З письмових пояснень жінки, які містяться в матеріалах справи, вбачається, що вона визнає свою вину у вчиненому правопорушенні та просить суд суворо її не карати”, – зазначено у вироку.
Суд визнав фігурантку винною у вчиненні домашнього насильства над чоловіком. Крім штрафу на його користь, з неї також стягнули 605 гривень судового збору.
На постанову ще може бути подана апеляція.
Нагадаємо, минулого року українці частіше повідомляли правоохоронцям про домашнє насильство, ніж у 2022 році.