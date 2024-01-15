На Львівщині чоловік принижував і залякував ексдружину та екстещу: його відправили за ґрати

У Стрийському районі Львівщини суд на 2 роки засудив 40-річного чоловіка, який принижував та залякував ексдружину та її матір.
Обвинуваченого визнали винним у домашньому насильстві, повідомляють у Львівській обласній прокуратурі.
За даними правоохоронців, чоловік проживав разом зі своєю колишньою дружиною та її матір’ю в одному з сіл району.
"Чоловік був безробітний, часто зловживав алкоголем і систематично вчиняв домашнє насильство над жінками. Він безпричинно вчиняв конфлікти, ображав та принижував потерпілих, залякував, та погрожував їм фізичною розправою", – повідомляють у прокуратурі.
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|Фото: MementoJpeg/Getty Images
Там зазначають, що районний суд спершу видав обвинуваченому обмежувальний припис терміном на пів року, відповідно до якого йому було заборонено спілкуватися, наближатися та перебувати поруч з колишньою тещею.
Попри це чоловік продовжив приїжджати до її помешкання, щоб принижувати, залякувати й словесно її ображати, додають правоохоронці
Згодом він знову почав проживати у будинку потерпілої.
Чоловіка судили за статтею про домашнє насильство та умисне невиконання обмежувального припису суду (ст. 126-1, ст. 390-1 ККУ).
Суд призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі.
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Куди звертатися у випадку домашнього насильства?
Якщо ви стали жертвою домашнього насильства, першим і найпростішим кроком до нового життя може стати дзвінок на Національну "гарячу лінію" з протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації – 116 123.
Дзвінок є безплатний, анонімним і конфіденційним.
Також можна звернутися на урядову гарячу лінію для постраждалих від домашнього насильства – 15 47, або чат-бот у Telegram від Міністерства внутрішніх справ – @police_helpbot
Також звернутися по допомогу можна через сайт "Розірви коло", клікнувши на кнопку "Допомога" у правому верхньому куті.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі жінка звинуватила чоловіка у побитті на очах у сина.
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