На Львівщині чоловік принижував і залякував ексдружину та екстещу: його відправили за ґрати

У Стрийському районі Львівщини суд на 2 роки засудив 40-річного чоловіка, який принижував та залякував ексдружину та її матір.

Обвинуваченого визнали винним у домашньому насильстві, повідомляють у Львівській обласній прокуратурі.

За даними правоохоронців, чоловік проживав разом зі своєю колишньою дружиною та її матір’ю в одному з сіл району.

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"Чоловік був безробітний, часто зловживав алкоголем і систематично вчиняв домашнє насильство над жінками. Він безпричинно вчиняв конфлікти, ображав та принижував потерпілих, залякував, та погрожував їм фізичною розправою", – повідомляють у прокуратурі.

Там зазначають, що районний суд спершу видав обвинуваченому обмежувальний припис терміном на пів року, відповідно до якого йому було заборонено спілкуватися, наближатися та перебувати поруч з колишньою тещею.

Попри це чоловік продовжив приїжджати до її помешкання, щоб принижувати, залякувати й словесно її ображати, додають правоохоронці

Згодом він знову почав проживати у будинку потерпілої.

Чоловіка судили за статтею про домашнє насильство та умисне невиконання обмежувального припису суду (ст. 126-1, ст. 390-1 ККУ).

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Суд призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

Куди звертатися у випадку домашнього насильства?

Якщо ви стали жертвою домашнього насильства, першим і найпростішим кроком до нового життя може стати дзвінок на Національну "гарячу лінію" з протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та гендерної дискримінації – 116 123.

Дзвінок є безплатний, анонімним і конфіденційним.

Також можна звернутися на урядову гарячу лінію для постраждалих від домашнього насильства – 15 47, або чат-бот у Telegram від Міністерства внутрішніх справ – @police_helpbot

Також звернутися по допомогу можна через сайт "Розірви коло", клікнувши на кнопку "Допомога" у правому верхньому куті.

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