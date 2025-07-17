"Доктор Зло": журналісти встановили особу лікаря, який катував полонених українців у Мордовії

Лікарем, причетного до катувань українських військовополонених у колонії №10 у Республіці Мордовія (РФ), є 34-річний Ілля Сорокін. Окрім того, росіянин відмовляв бранцям у наданні необхідної медичної допомоги.

Особу медика, якого українські в’язні прозвали "Доктором Зло", встановили журналісти-розслідувачі проєкту "Схеми" "Радіо Свобода".

Вони детально описали внутрішнє життя однієї з найбільш закритих колоній у Мордовії та назвали імена інших медиків, співробітників і керівництва цієї установи – усі вони несуть відповідальність за звірства, що відбуваються за стінами в’язниці.

За даними відкритих російських джерел, колонія розрахована приблизно на 850 осіб. Згідно з інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, станом на квітень 2025 року там перебували близько 700 українців, зокрема чимало морпіхів, оборонців Маріуполя.

Журналісти "Схем" отримали дані про 177 українських військовополонених, яким вдалось повернутися з 10-ї колонії. Вони поспілкувалися з кількома колишніми ув’язненими, які розповіли про Іллю Сорокіна. За їхніми свідченнями, він був причетний до жорстокого поводження з бранцями.

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Один із них – офіцер 36-ї окремої бригади морської піхоти, родом з Чернігова, Павло Афісов. Військовий, якому на той момент було 22 роки, потрапив у полон у квітні 2022 року під час спроби прориву з Маріуполя. У полоні Павло пробув понад два роки, з них понад півтора року – у колонії №10. Про те, що Павло був в Мордовії, він дізнався вже після обміну.

"Одного бахнув шокером, другого, третього, починає кричати: "Ану стали навпочіпки і крякаємо. Гусячим кроком до камери і крякайте". Або каже: "Заводимо мотоцикл". Так само і ще починає шокером підганяти.

Він не лікував, він бив шокером. Коли приходив, змушував кричати весь корпус: "Слава російській медицині". Або він кричить: "Pepsi", а ми повинні: "Пшш, ааа". Або він кричить: "Йогурт", ми кричимо у відповідь: "Данон". Я не знаю, мужику років 40, напевно, звідки в нього такі хворі замашки, незрозуміло", – згадує Павло Афісов.

Олександр Савов, морпіх із 36-ї бригади, також поділився розповіддю про знущання з боку "доктора Зло".

"Зупиняє мене, бачу – в білому халаті. Думаю, лікар, щось зараз скаже. Я їм казав, що в мене були підозри на туберкульоз. А він мені каже: "Що треба кричати?" А я ж не знаю, я ж вперше там. І він шокером мене – раз! Я мовчу стою. Він знову: "Що треба кричати?" І ще раз мене шокером.

Почав матом на мене кричати. Я його запитав, що саме треба кричати. Він каже: "Слава російській медицині". Я кричу це. І він, щоб я "запам'ятав", ще раз шокером вдарив. Я дивлюсь, ніби в халаті, ніби лікар, чого він такий жорстокий. Це я вже пізніше дізнався, що там був такий "Доктор Шокер", – розповів Олександр Савов.

Що відомо про Іллю Сорокіна?

Сорокіну 34 роки. Він одружений, має двох доньок. Народився і проживає у мордовському селищі Потьма. Відомо, що з 2018 року він працював у медичній частині колонії №10. Наприкінці минулого року чоловік пішов служити і взяв собі позивний "Доктор".

Ймовірно, зараз він несе службу в силах матеріально-технічного забезпечення армії РФ.

Журналісти зв’язалися із Сорокіним і повідомили йому, що українські військовослужбовці, які повернулися з полону з мордовської колонії №10, розповіли про знущання та катування в полоні з його боку.

Сорокін відповів, що такого бути не може, оскільки він там не працює. Потім чоловік поклав слухавку. Під час повторної спроби додзвонитися до нього, він скинув дзвінок, а згодом заблокував контакт.