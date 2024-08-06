Журналісти заявили, що Інститут модернізації купує підручники втридорога: у МОН відреагували

У Міністерстві освіти і науки України відреагували на корупційний скандал щодо закупівлі підручників за завищеними цінами.

МОН пообіцяло провести службове розслідування щодо Інституту модернізації змісту освіти, який уклав "дорогі" угоди з харківським видавництвом "Атлант" без тендерів.

"Так, ми отримали інформацію, що Інститут модернізації змісту освіти, який уповноважений організовувати експертизу і закупівлю підручників, уклав угоду на їхнє придбання за завищеною вартістю.

Міністерство освіти і науки України неухильно дотримується антикорупційних принципів, тому вдячні представникам медіа за те, що звернули увагу на можливі порушення. Обовʼязково повідомимо про результати службового розслідування", – йдеться у заяві МОН.

Нагадаємо, Інститут модернізації змісту освіти втрапив у корупційний скандал через закупівлю підручників для дітей з особливими освітніми потребами за завищеною ціною.

ВІДЕО ДНЯ

Журналісти NGL.Media опублікували розслідування, у якому йдеться, що лише за останні два місяці установа уклала 83 угоди на видання підручників з ТОВ "Видавництво Атлант".

Однак угоди на загальну суму майже 163 млн грн (з яких 4,8 млн грн – за поліграфічні послуги) були укладені без оголошення тендерів і за завищеною вартістю примірника.

Зокрема, 27 червня Інститут уклав угоду на видання майже 12 тис. підручників "Здоров’я, безпека та добробут" для шестикласників з особливими освітніми потребами вартістю 5,4 млн грн.

Друкувати усі ці наклади підручників має харківська ТОВ "ПЕТ" за 4,8 млн грн, відповідно – по 455 грн за один примірник. Але після звернення NGL.Media друкарня погодилася зробити 12 тисяч примірників за 871,2 тисячі грн – майже у п'ять разів дешевше.

Журналісти дійшли висновку, що навіть якщо врахувати додаткові витрати, гонорар і рентабельність, закладені "Атлантом", вартість одного підручника, оплаченого бюджетним коштом, могла б скласти 109 грн, а не 455 грн.

Співрозмовники медіа з інших видавництв також підтвердили, що "узгоджені" ціни на виготовлення підручників у 2-3 рази вищі за ринкові.

Водночас директор державної наукової установи "Інститут модернізації змісту освіти" Євген Баженков заявив, що його організація не впливає на вибір друкарні.

А директорка ТОВ "Видавництво Атлант" Лєля Мінакова фактично відмовилась від коментарів з приводу завищення вартості виготовлення підручника.