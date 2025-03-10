Зібрати неможливо відмовитися: нова виставка в avangarden про феномен колекціонування

Жанна Кадирова

13 березня в київській галереї Avangarden відкриється мультидісциплінарна виставка "Зібрати неможливо відмовитися" про феномен колекціонування. В експозиції представлені твори як знакових українських митців, так і молодих талановитих авторів, а саме: Микола Кривенко, Арсен Савадов, Юрій Соломко, Жанна Кадирова, Ілля Чичкан, Андрій Опришко, EtchingRoom1, Apl315, Рома Михайлов, Міша Тарасенко, Антон Саєнко, Юра Пікуль, Костянтин Зоркін, Артем Волокитін, Waone, Ірина Максимова і багато інших.

Колекціонування — це можливість прожити безліч життів через предмети мистецва, що мають власну історію. Це вибір, інстинкт, пристрасна гра, що перетворюється на життєву філософію. Проєкт досліджує, що рухає колекціонером: бажання зберегти красу, зафіксувати історію чи створити нову реальність? Де межа, коли хобі стає потребою, а пристрасть перетворюється на залежність?

"Мистецтво – це памʼять людства. Колекціонування дозволяє створювати звʼязок між минулим і сьогоденням. З одного боку володіння творами дарує емоційне піднесення, з іншого – накладає відповідальність за вибір, хто залишиться в історії. У межах виставки буде оргагнізований онлайн-лекторій, який має на меті стати практичним посібником для всіх, хто є адептом мистецтва і починає свій шлях у дослідженні феномену колекціонування." – додає продюсерка культурних проєктів Каріна Качуровська.

Юрій Соломко

В Україні видатні меценати та колекціонери відіграли важливу роль у формуванні художнього середовища. Богдан та Варвара Ханенки створили унікальну колекцію європейського та східного мистецтва. Родина Терещенків, одні з найвідоміших меценатів XIX століття, сприяли розвитку культурних установ Києва, зокрема створенню Національного художнього музею. Давид Сігалов, видатний лікар і пристрасний збирач, передав свою колекцію живопису XIX — початку XX століття Національному музею "Київська картинна галерея".

Завдяки відданості колекціонуванню лікаря Антона Собкевича у залах Національного художнього музею представлені твори Олександра Мурашка, Віктора Пальмова та інших. Ігор Диченко, один із найвидатніших колекціонерів XX століття, присвятив своє життя збиранню творів українського авангарду та сучасного мистецтва, його колекція стала частиною фондів Мистецького арсеналу.

Міша Тарасенко

На виставці "Зібрати неможливо відмовитися" ми разом досліджуватимемо феномен колекціонування в сучасному світі, розбиратимемося, з чого почати і як обрати серед тисяч талановитих і цікавих авторів, аби не розчаруватися. Дивитимемося на графіку і живопис, вчитимемося розрізняти офорт від літографії, а акрил від олії.

З'ясуємо, що таке тираж і які матеріали використовуються у скульптурі. Експозиція стане джерелом натхнення для кожного — як для тих, хто лише замислюється над створенням власної колекції, так і для тих, хто вже має зібрання, але не зупиняється на досягнутому.

Дата: 13.03. – 11.05.25

Адреса: вул. Січових Стрільців, 23а

Avangarden – це ресторан та галерея сучасного мистецтва поблизу Львівської площі у Києві, яку у 2021 році відкрили продюсерка культурних проєктів Каріна Качуровська та бізнесмен Антон Мазний. Щомісяця у просторі відкривається нова виставка українських митців, а різноманітні мистецькі події – відбуваються щотижня.

AIDA Foundation — це благодійна організація Havas Village, яка спрямована на забезпечення суспільних потреб в умовах викликів сьогодення. Створена навесні 2023 року, фундація займається гуманітарною допомогою тим, хто постраждав від війни, як цивільним особам чи спільнотам, так і військовим, втілюючи основні цінності Havas Village Ukraine — соціальну відповідальність та активну громадянську позицію.