Зірковий бебі-бум 2024: де народжуються діти знаменитостей

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Українки відомі не лише своїм відданим та трепетним ставленням до родини, але й силою духу, особливо нині, у надважкі для нашої країни часи. Очевидно, що материнство під час війни вимагає від жінки і сміливості, і значно більше внутрішнього ресурсу. Адже стикаються з неймовірною кількістю викликів й переживань. Проте, українки, як ніколи усвідомлюють, що даруючи нові життя, вони продовжують свій власний рід та зберігають українську націю. Тож не дивно, що 2024 став ще одним роком, коли серед тисяч маленьких українців ми побачили й чимало зіркових немовлят.

Варто відзначити, що попри складну ситуацію та воєнні ризики, вони залишаються в Україні та обирають народжувати тут. Зазвичай, для появи на світ своїх малюків селебрітіз найчастіше обирають приватні пологові будинки. Найпопулярніший серед них є медичний центр, пологовий будинок "Лелека" у Києві. У цьому закладі проводять пологи будь-якого ступеня складності, використовують сучасні та інноваційні підходи до всіх процесів та забезпечують максимальний рівень безпеки, турботи кожній пацієнтці. До речі, це перший та єдиний госпітальний медзаклад в Україні, який отримав найпрестижнішу міжнародну акредитацію JCI, що свідчить про високу якість медичних послуг та міжнародне визнання.

Розповідаємо про кількох українських зірок, для яких 2024-й рік ознаменувався прекрасною подією – у когось народився первісток, комусь поталанило вітати в сім’ї другу дитину, а деякі знаменитості стали багатодітними батьками.

Джамала

Відома українська співачка кримськотатарського походження втретє стала мамою в травні 2024 року – у неї з чоловіком Бекіром народився ще один синочок. Щасливі батьки назвали хлопчика Алім-Сеїт Бекір. Старшим синам Джамали – Еміру та Селіму – 6 та 4 роки. Всі діти співачки з’явився на світ у медичному центрі, пологовому будинку "Лелека"

Лілія Ребрик

Сім’я української акторки й телеведучої Лілії Ребрик та хореографа Андрія Дикого цьогоріч також стала багатодітною. У березні знаменитість народила третю доньку, яку назвали Аделіна. Лілія та Андрій виховують ще двох старших доньок – в 11-річну Діану та 6-річну Поліну.

Марія Mamasita Скорченко

Відома українська блогерка і twerk-танцівниця у червні вперше стала мамою. У день пологів Марія показала зворушливі чорно-білі кадри з чоловіком і дитиною. Дівчинку, яка, до речі, народилась вагою 4 кг, назвали Мая.

Алла Зіневич-Тігіпко

Дружина колишнього віцепрем'єра України, бізнесмена Сергія Тігіпка також народила донечку у червні цього року. Подружжя також виховує трьох спільних синів – Сергія, Станіслава та Олександра. Багатодітне подружжя назвало дівчинку Юліанна. "Юліанна. Безмежна подяка медичному центру "Лелека", що допомогли стати ще щасливіше," — так Алла прокоментувала народження доньки у своїх соціальних мережах.

Вибір пологового будинку – це одне з найважливіших рішень для майбутніх батьків. Зіркова родина чи ні, а безпечні та комфортні умови — запорука вдалих пологів, здоров’я та гарного самопочуття мами та малюка.