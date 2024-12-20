"Злі Мавки" на тимчасово окупованих територіях: їх не видно, але видно наслідки їхніх дій

27 листопада стартувала інформаційна кампанія на підтримку жіночого руху спротиву на ТОТ "Зла Мавка". Це відносно молодий рух опору, який розпочав свою діяльність у Мелітополі на початку 2023 року.

Годинне анімоване інтервʼю із засновницями руху опублікували на каналі Ukraїner. Організатори інфокампанії пояснюють, що всі заплановані активності створені, зважаючи на безпеку учасниць "Злих Мавок" та заради максимального збереження їхньої анонімності.

Прототипами анімованих героїнь стали реальні засновниці руху. В інтервʼю вони розповідають про свою підпільну діяльність, ненасильницький спротив російській окупації та як можна [відносно] безпечно долучитися до руху на ТОТ.

Інфокампанію створено у колаборації Ukraїner та агенції Postmen.

До публічної підтримки "Злої Мавки" також долучилися інфлюєнсери, блогери, громадські та політичні діячі та діячки. Серед них Ярослава Кравченко, Яніна Соколова, Інна Совсун, Антон Тимошенко, Павло Вишебаба, Соломія Бобровська, Олена Шуляк, Сергій Жадан, Сергій Колос та гурти DakhaBrakha, Dakh Daughters, Bahroma і багато інших.

Спеціально до виходу першого великого інтервʼю зі "Злими Мавками" український бренд FMK розробили лімітовану колекцію лонгслівів із цитатою Лесі Українки. Засновниці руху зазначають, що саме героїня "Лісової пісні" та образ мавки як духу жінки, що мстить своїм кривдникам, надихнули їх на назву руху опору та протистояння окупації.

Також до підтримки "Злих Мавок" долучилася низка закладів у Києві, Львові, Харкові та Запоріжжі. Усі відвідувачі можуть написати послання, слова підтримки та натхнення учасницям руху на подальшу боротьбу, сфотографувати та викласти в інстаграмі з тегом сторінок Мавок, щоб ті змогли їх побачили. Самі дівчата зазначають, що розголос та підтримка від людей на підконтрольних територіях — це найнеобхідніше їм зараз. Зважаючи на ризики, фізичні листівки надсилатися Мавкам не будуть. Відвідувачі можуть забрати їх собі на згадку або залишити у закладі.

Заклади, у яких можна написати листа мавкам:

Альпака (Київ)

театр ім. Франка (Київ)

Мистецький арсенал (Київ)

Республіка саду (Львів)

Товариство (Львів)

Shum group (Львів)

Плав (Львів)

Каферинок (Львів)

Креденс (Львів)

AirFlow (Запоріжжя)

Нафта (Харків)

Капличка (Харків)

Додаткова інформація:

"Зла Мавка" — це суто жіночий український ненасильницький рух опору, який виник в окупованому Мелітополі на початку 2023 року.

"Зла Мавка" працює як онлайн, так і на місцях на окупованих Росією територіях України. Її активістки, ризикуючи життям, розповсюджували по окупованих містах плакати, листівки та інші матеріали.

Мавка проводить свою діяльність через Telegram канал із чат-ботом, який дозволяє її активісткам відкривати "кабінети", де вони взаємодіють з лідерками групи, які доручають їм діяльність опору. Ідентифікаційні дані постійно зберігаються анонімними з обох сторін, що є життєво важливим для діяльності на окупованих територіях із постійним ризиком арешту.