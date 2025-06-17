У ДСНС підтвердили загибель хлопця, якого весь день чекали батьки на руїнах будинку

Доповнено 18 червня о 10:45

У Солом'янському районі Києва знайшли тіло ще одного загиблого внаслідок російського обстрілу дев'ятиповерхівки 17 червня.

Це 31-річний чоловік на ім'я Дмитро, мама і тато якого цілий день чекали на місці трагедії, поки рятувальники розбирали завали.

Батьки опізнали загиблого сина, повідомила "УП. Життя" речниця ДСНС Світлана Водолага.

Раніше у мережі з'явилася недостовірна інформація, нібито хлопець вижив і перебуває в лікарні. Авторка допису перепросила у батьків загиблого.

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Станом на 19:50, рятувальники продовжували розбирати завали на бульварі Вацлава Гавела. Кількість загиблих внаслідок російської атаки у столиці сягнула 14, а 117 осіб отримали поранення.

Блогерка Катерина Ярош, яка живе у сусідньому будинку, створила банку на допомогу постраждалим від обстрілу 9-поверхівки.

А друзі загиблого Дмитра відкрили збір на допомогу його родині.