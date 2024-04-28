Золотий годинник найбагатшого пасажира "Титаніка" продали на аукціоні за рекордну суму

На аукціоні продали кишеньковий годинник, який знайшли в одязі померлого Джона Астора.

Золотий кишеньковий годинник, який зняли з тіла найбагатшого пасажира "Титаніка" – бізнесмена Джона Джейкоба Астора – продали за майже 1,2 мільйона фунтів стерлінгів (1,4 мільйона доларів). Це вшестеро дорожче за початкову суму.

Кінцева вартість годинника – найвища сума, яку коли-небудь платили за артефакт із "Титаніка", повідомляють BBC та The Guardian.

Раніше найдорожчим предметом із лайнера була скрипка, на якій грали під час затоплення корабля. Ціна музичного інструмента склала 1,1 мільйона фунтів стерлінгів (більше 1,3 мільйона доларів).

Також із молотка на аукціоні пішов футляр для скрипки, що належала Уолесу Гартлі – керівникові оркестру з корабля. Ціна предмета склала 366 тисяч фунтів стерлінгів (444 тисячі доларів) включно із податками та зборами.

"Вони (предмети з лайнера) відображають не лише важливість самих артефактів та їхню рідкість, але й демонструють незмінну привабливість і захоплення історією "Титаніка".

Великий корабель зіткнувся з айсбергом і трагічно затонув, але важливішими є 2200 історій кожного чоловіка, жінки та дитини, які були на лайнері", – каже аукціоніст Ендрю Олрідж.

47-річний Джон Джейкоб був видатним членом родини Асторів. На той час чоловік вважався одним із найбагатших людей у світі. Його чистий капітал становив близько 87 мільйонів доларів, що на сьогодні відповідає кільком мільярдам доларів.

14 квітня 1912 року, коли відбулося фатальне зіткнення "Титаніка" з айсбергом, Джон Астор допоміг своїй дружині сісти в рятувальну шлюпку і закурив свою останню сигарету.

У той час, аби заспокоїти пасажирів лайнера, на палубі грав оркестр.

"Це незабутня можливість – побачити годинник Джона Астора, що був у нього в кишені, коли чоловік посадив свою молоду вагітну дружину в рятувальну шлюпку і відступив назад, знаючи, що не виживе", – сказав Ендрю Олрідж.

Раніше ми розповідали про меню з "Титаніка", яке продали на аукціоні за 85 тисячі фунтів стерлінгів.