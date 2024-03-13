Австралійський мільярдер хоче збудувати копію "Титаніка". Обіцяє зробити "краще за оригінал"

В Австралії мільярдер Клайв Палмер хоче збудувати копію затонулого в 1912 році лайнера "Титанік".

Це вже його друга спроба втілити "Титанік II" у життя, повідомляє The Guardian.

"Новий лайнер має бути набагато, набагато краще за оригінал", – сказав чоловік на презентації проєкту, назвавши майбутню копію Титаніку "кораблем кохання" та "взірцем стилю й розкоші".

Під час презентації він показав п'ятихвилинне відео з детальним 3D-описом, як виглядатимуть дев'ять палуб "Титаніка II".

3D-візуалізація запланованого Клайвом Палмером "Титаніка II" Фото: Blue Star lINE

До роботи над проєктом долучилися "найкращі дизайнери світу в галузі круїзного судноплавства", сказав мільярдер.

Корабель матиме залу для балу, басейн та турецькі лазні, а інтер'єр та планування кают будуть відповідати оригінальному Титаніку.

За словами Палмера, будівництвом займатиметься британська компанія з перевезення пасажирів і вантажів Blue Star Line, однак він досі не знайшов верф – підприємство для будівництва та ремонту суден.

Зазначається, що у 10 років тому Клайв Палмер вже говорив про свої наміри побудувати "Титанік II".

Протягом цього часу мільярдер почав політичну кар’єру, зокрема "відродив" одну з політичних партій та став федеральним депутатом.

Вперше роботи над "Титаніком II" призупинили у 2015 році після того, як одна з компаній Палмера збанкрутувала через китайську компанію Citic.

У 2018 році мільярдер повернувся до проєкту над втіленням копії затонулого лайнера й анонсував, що він буде готовий у 2022 році.

Під час презентації проєкту у 2024 році він пояснив, що план провалився через пандемію COVID-19.

Також він сказав, що цього разу на заваді проєкту нічого не стане. Під час першого рейсу "Титанік II" пропливе від Саутгемптона у Великій Британії до Нью-Йорка в США, зазначив мільярдер.

Нова дата рейсу запланована на червень 2027 року.

"Будувати "Титанік" набагато веселіше, ніж сидіти вдома і рахувати гроші", – сказав Палмер, додавши, що в березні 2020-го йому виповнюється 70 років.

За його оцінками, 56 000-тонний корабель коштуватиме від $500 млн до $1 млрд.

Раніше ми повідомляли, що уряд США через суд прагне встановити контроль над експедиціями на затонулий "Титанік".

Нагадаємо, у червні 2023 року вибухнув підводний човен "Титан", який прямував до уламків затонулого "Титаніка". На борту перебувало п’ятеро туристів, усі вони загинули.

Мати підлітка, який з батьком загинув на "Титані", заявила, що в останню мить перед тим, як відправитися у підводну подорож, поступилася місцем сину.