Куди поїхати у Польщі та Угорщині: туристичні маршрути недалеко від кордону з Україною

Віддалені подорожі часто вимагають ретельного планування, значних витрат і багато часу. Але іноді цікаві закордонні локації розташовані зовсім поруч, на відстані кількох годин дороги.

Україна межує з Польщею, Угорщиною, Словаччиною та Румунією, і кожна з цих країн має що запропонувати мандрівнику. Від затишних містечок до величних замків і мальовничої природи – тут можна знайти все, що потрібно для гарного вікенду.

У першій частині наших маршрутів ми зосередимося на локаціях, які розташовані у Польщі та Угорщині поблизу кордону з Україною

Ми покажемо, як за короткий час можна відвідати кілька цікавих місць. Ви готові?

5 локацій в Польщі біля кордону з Україною

Перемишль (Przemyśl) Стартова точка – Львів. Звідти до Перемишля можна доїхати кількома способами. Як дістатися до Перемишля? Один із найшвидших – потяг "Інтерсіті". Подорож триває приблизно півтори години (без урахування митного контролю). Ці поїзди комфортні, сучасні та роблять мінімальну кількість зупинок. Вони курсують щоденно та прибувають на головний вокзал у Перемишлі. Квитки на потяг придбати не завжди просто, але це можна зробити онлайн чи у залізничних касах. Зауважимо, що для купівлі може знадобитися верифікація через застосунок "Дія". Ціна в один бік стартує від 270 гривень. Другий варіант – подорож автобусом, є прямі рейси. Зазвичай вони відправляються зі Стрийського автовокзалу або ж Залізничного вокзалу, а прибувають на автовокзал або до ТЦ Tesco в Перемишлі. Автобуси курсують протягом дня, є ранкові, денні та нічні рейси. Подорож зі Львова до Перемишля може щонайменше тривати 3-4 години. Тривалість залежатиме від перевізника, кількості зупинок та часу проходження митного контролю. У цьому випадку квиток коштує від тисячі гривень. Перемишль – невелике, але цікаве місто з багатою історією, що розташоване за 14 кілометрів від українського кордону. Тут збереглися архітектурні та культурні пам'ятки. Приїхавши сюди, радимо відвідати "історичне серце" міста – площу Ринок. Її "родзинкою" є те, що вона розташована на схилі. Перемишль, Польща posztos/Depositphotos У центрі площі є фонтан, прикрашений скульптурою ведмедиці. Ця тварина є символом міста. Поряд з нею – лавка бравого солдата Швейка. Це пам'ятник персонажу сатиричного роману "Пригоди бравого вояка Швейка" чеського письменника Ярослава Гашека. За сюжетом твору він побував у Перемишлі. Окрім того, рекомендуємо не оминути Казимирівський замок (Zamek Kazimierzowski). З його території відкриваються чудові краєвиди на місто. Замок можна відвідувати щодня з 10-ї до 18-ї години. Вартість квитка: 8 злотих (приблизно 90-91 гривня), пільговий – 5 злотих (приблизно 57 гривень). Для груп (мінімум 10 осіб) є можливість замовити екскурсію з гідом. Вартість послуги становить 30 злотих (приблизно 340 гривень) за групу, а дату та час потрібно узгодити заздалегідь.

Красичин (Krasiczyn) Як дістатися до Красичина з Перемишля? Сюди можна доїхати автобусом, який відправляється з вулиці Ягелонської. Дорога триває приблизно 20 хвилин (9 зупинок). Ціна за квиток з однієї особи – 5,50 злотих (приблизно 68 гривень). Це невелике село у Підкарпатському воєводстві, розташоване приблизно за 10 кілометрів від Перемишля. Воно лежить на правому березі річки Сян. Головною пам’яткою села є Красичинський замок. Його побудували наприкінці XVI на початку XVII століття Станіслав Красицький та його син Марчін. Унікальний дизайн замку включає чотири кутові вежі – Божа (Boża), Папська (Papieska), Королівська (Królewska) та Шляхетська (Szlachecka). Красичинський замок nahlik/Depositphotos Замковий двір прикрашений зображеннями в техніці сграффіто. Тут можна побачити сцени з польської історії, портрети королів і релігійні мотиви. Замок оточений парком, який чудово підходить для спокійних прогулянок. Окрім того, тут є готель та ресторан, де мандрівники можуть зупинитися та смачно пообідати. Туристи мають можливість відвідати екскурсію Красичинським замком разом з гідом. Графік роботи: з 1 квітня по 31 жовтня – вхід на екскурсії доступний щогодини з 9-ї до 16-ї;

з 1 листопада по 31 березня – екскурсії проводять лише за попереднім бронюванням , яке необхідно зробити щонайменше за день до візиту. Останній вхід можливий о 15-й годині. Вартість квитків: екскурсія замком + вхід до парку: стандартний квиток коштує 35 злотих (майже 400 гривень), пільговий – 27 злотих (307 гривень);

вхід лише до парку: стандартний квиток – 8 злотих (90-91 гривня), пільговий – 5 злотих (майже 57 гривень);

комплексний пакет (вхід до парку, екскурсія замком з гідом, вхід до годинникової вежі та підземель): стандартний квиток коштує 40 злотих (455 гривень), пільговий – 32 злотих (майже 365 гривень).

Лесько (Lesko) Як дістатися до Лесько з Красичина? Є автобус, який прямує з Красичина до Сянока і проїжджає через Лесько. Вартість проїзду – приблизно 25-26 злотих (приблизно 285 гривень). Загальний час у дорозі – півтори години. Відстань між Красичином і Лесько – близько 55-60 кілометрів. Це чарівне містечко у Підкарпатському воєводстві, яке часто називають "воротами до Бещадських гір". Лесько (Lesko) benkrut/Depositphotos Однією з головних історичних пам'яток міста є Замок Кмітів (Zamek Kmitów), збудований на початку XVI століття на місці старої дерев'яної фортеці. Замок кілька разів зазнав значних руйнувань. У 1704 році його спалили шведські війська під час Північної війни. Після цього його відбудували, але у 1783-му він знову згорів. На початку XIX століття замок перейшов у володіння родини Красицьких. У 1836-1843 роках його повністю перебудували. Тоді він втратив свій оборонний характер і набув рис класицистичної та неоренесансної резиденції в італійському стилі. Наразі Замок Кмітів функціонує як готель і ресторан, тож для його відвідин не потрібно купувати вхідний квиток. Окрім того, замок розташований на пагорбі, з якого відкривається гарний краєвид на місто Лесько та долину річки Сян. Також радимо відвідати басейний комплекс Basen Aquarius Lesko. Це популярне місце відпочинку для місцевих жителів та туристів, особливо якщо ви подорожуєте з дітьми чи шукаєте, де освіжитися та розважитися. Тут є басейн для плавання завдовжки 25 метрів та для відпочинку, а також дитячий басейн. Окрім того, водні атракціони, гірки, сауна, тренажерний зал та фітнес-зали. На території є бар, де можна перекусити, та спортивний магазин. Комплекс працює щодня з 7-ї до 22-ї години. Вартість залежить від тривалості перебування (наприклад, 1-2 години або цілий день) та категорії квитка (звичайний, пільговий). Вартість послуг можна переглянути за посиланням.

Устрики-Долішні (Ustrzyki Dolne) Як дістатися до Устриків-Долішніх з Леська? Відстань між обома містами становить приблизно 20-25 кілометрів. Найзручніше сюди добратися автобусом, який відправляється з вулиці Пілсудського у Лесько (ul. Piłsudskiego). Автобуси курсують впродовж дня (перший відправляється о 05:51, останній – о 20:57). Час в дорозі – 30-40 хвилин, вартість квитка – 8-11 злотих (90-125 гривень). Це чудове місце для відпочинку в будь-яку пору року: влітку тут можна насолоджуватися пішими чи велосипедними прогулянками, а взимку – покататися на лижах. Приїхавши сюди, радимо відвідати Музей млинарства та села (Muzeum Młynarstwa i Wsi). Заклад працює з 2011 року в приміщенні колишнього млина, який діяв з 1925-го. Тут можна побачити процес очищення та подрібнення зерна. Музей пропонує майстер-класи, під час яких можна спекти рогалики, капуснячки (пиріжки з капустою) чи булочки з гречаною крупою. Тут також є корчма з регіональною кухнею, а навколо неї – обладнання, яке використовували в сільському господарстві у XIX-XX століттях. Музей відчинений щодня з 10-ї до 18-ї. Вартість квитків: стандартний коштує 9,80 злотих (приблизно 110 гривень), пільговий – 7,50 злотих (приблизно 85 гривень). Послуги екскурсовода – 25 злотих (майже 285 гривень). Радимо завітати і до Природничого музею Бещадського національного парку, де можна побачити рослин та тварин, які мешкають у регіоні. Варто також відвідати історичні храми, наприклад, Святиню Матері Божої Рудецької в районі Ясінь – найстаріший храм міста, побудований у XVIII столітті. Графік роботи Природничого музею: 16 квітня – 31 жовтня: з вівторка по суботу з 9:00 до 17:00;

1 листопада – 15 квітня: з вівторка по суботу з 8:00 до 16:00;

Музей зачинений: 1 та 6 січня, на Великдень, на Свято Тіла та Крові Христових, 15 серпня, 1 та 11 листопада, 25 та 26 грудня. Останній вхід – за 45 хвилин до закриття. Вартість квитків: звичайний коштує 25 злотих (майже 285 гривень);

пільговий (для дітей, школярів, студентів, пенсіонерів, людей з інвалідністю з посвідченням особи та опікунів) – 15 злотих (170-171 гривня).

Волосате (Wołosate) Як дістатися до Волосатого з Устриків-Долішніх? Сюди можна дістатися автівкою або автобусом, утім варто зважати на кілька нюансів. По-перше, кількість рейсів обмежена – всього 3-4 на день: перший відправляється о 07:40, останній – о 13:45. Час у дорозі – трохи більше ніж година, вартість квитка – 15,50 злотих (приблизно 180 гривень). Лемківське село у Польщі, розташоване в районі Бещадських гір, які є ідеальним місцем для любителів відпочинку на природі. Волосате є чудовою відправною точкою для походів у гори. Звідси починається найкоротший маршрут на вершину Тарниця (Tarnica). Цей маршрут є найпопулярнішим і проходить через долину річки Волосатка та веде до перевалу під Тарницею. По дорозі можна побачити старе русло річки та невелике єврейське кладовище. Зважте, що маршрут доволі крутий. Окрім того, тут прокладено цілу мережу маршрутів для любителів кінних прогулянок. Один із них – PTTK Bieszczady Horse Trail, з'єднує Воля-Михову з Волосатим. Скільки коштує катання на конях – можна ознайомитися за посиланням. Як повернутися звідти до Перемишля? Оскільки Волосате – це маленьке село в горах, то прямих потягів чи автобусів до Перемишля нема. Потрібно добиратися з пересадками. Спочатку можна дістатися з Волосатого до Лесько. Час у дорозі – трохи більше години. Квиток може коштувати 30 і більше польських злотих (майже 340 гривень). А от вже з Лесько є прямі автобуси до Перемишля. Час в дорозі – приблизно півтори години. Ціна квитка коливається у межах 18-34 злотих (204-385 гривень).

5 локацій в Угорщині біля кордону з Україною

Захонь (Záhony) Як дістатися до Захоні? Стартова точка – Ужгород. Щоб дістатися звідти до Захоні, потрібно буде здійснити пересадку в місті Чоп. Спершу вам потрібно дістатися з Ужгорода до Чопа. Це можна зробити поїздом. Час в дорозі становить близько 30 хвилин (22 кілометри). Ціна на квиток стартує від 176 гривень і може сягати майже 450 гривень. Також з Ужгорода до Чопа можна доїхати автобусом. Зазвичай вони відправляються з автостанції на вулиці Станційній, 2, а прибувають до Привокзальної площі у Чопі. Автобуси курсують протягом дня, є ранкові, денні та нічні рейси. Ціна за квиток – майже 100 гривень, час у дорозі – приблизно 50 хвилин. Далі вам потрібно пересісти на потяг до Захоні, який курсує з Чопа. Квитки на них можна придбати в міжнародній касі на вокзалі у Чопі або на сайті угорської залізниці MÁV. Ці потяги курсують регулярно, час в дорозі – близько 20 хвилин (без урахування проходження митного контролю). Ціна за один квиток – від 1960 угорських форинтів (HUF) до 2760 HUF (240-340 гривень). Попри те, що це переважно транзитне та залізничне місто, затишні місця з природою поруч усе ж є. Радимо піти на берег річки Тиси. Місце виглядає скромно, але там тихо та спокійно, особливо вранці або ближче до заходу сонця. Підійде для тих, хто хоче просто посидіти біля води з кавою чи книгою. Захонь – чудовий варіант для короткої зупинки на маршруті до Угорщини чи Європи, недорогих покупок або для першого знайомства з Угорщиною. Якщо ж ви хочете усамітнення чи надаєте перевагу пішим або велосипедним прогулянкам серед природи, то радимо відвідати села Komoró, Tuzsér, Lónya. Ці села розташовані за 6-10 кілометрів від Захоні. Сюди можна дістатися пішки або орендувати велосипед у місцевих жителів. Вони оточені лугами, лісами, польовими дорогами, каналами та невеликими річками. Тут майже немає туристів – лише місцеві жителі та безкраї поля. Останнє село приваблює своєю автентичністю – тут збереглися старі сільські хати з типовими угорськими дахами, дерев’яними воротами та тинькованими стінами. Тут можна побачити Угорщину — таку, якою вона була багато десятиліть.

Ньїредьгаза (Nyíregyháza) Як дістатися до Ньїредьгази? Відстань від Захоні до Ньїредьгази становить приблизно 75-80 кілометрів. Сюди можна доїхати потягом. Вони курсують часто, протягом усього дня. Перший відправляється о 03:55, останній – о 20:03. Час в дорозі – приблизно 50-70 хвилин. Вартість одного квитка – 1300-1600 HUF (160-200 гривень). Одне з найбільших міст на північному сході Угорщини відоме своєю затишною атмосферою, доглянутими парками, а також є значним освітнім та культурним центром. Ньїредьгаза приваблює відвідувачів не лише своїм міським колоритом, а й відомими на всю Європу розважальними комплексами, розташованими переважно у передмісті Шошто (Sóstó). Радимо розпочати з центральної площі міста з Ратушею та іншими старовинними будівлями. Це чудове місце для прогулянок чи для того, щоб пообідати в кафе чи випити кави. Окрім того, за кілька кілометрів від центру Ньїредьгази розташований Sóstógyógyfürdő – курортно-відпочинковий район. Тут є аквапарк Aquarius з критими та відкритими басейнами, термальні води, гірки та водні атракціони для дітей та дорослих, спа-центр з різними видами масажу та іншими процедурами, а також сауна. У районі Sóstógyógyfürdő та Nyíregyháza-Sóstó є кілька хороших готелів та апартаментів, де можна зупинитися. Далі рекомендуємо відвідати Sóstói Múzeumfalu – етнографічний музей просто неба, де відтворено традиційні сільські будинки, побут та архітектуру регіону. Тут можна зануритися в історію та культуру минулих століть. Музей можна відвідати з вівторка по неділю з 10-ї до 18-ї години. Вартість квитків: стандартний коштує 2400 HUF (296 гривень);

школярі, студенти (до 26 років) та пенсіонери (62-70 років) – 1200 HUF (148 гривень);

група дорослих (15+ осіб) – 2000 HUF (247 гривень) з особи;

група (школярі, студенти (до 26 років) та пенсіонери (62-70 років) – 1000 HUF з особи (майже 125 гривень);

родинний пакет (двоє дорослих та двоє дітей, яким 6 років і більше) – 5000 HUF (приблизно 620 гривень), за кожну наступну дитину доплата 300 HUF (37 гривень).

Шаторальяуйхей (Sátoraljaújhely) Як дістатися до Шаторальяуйхея? Найзручніший спосіб – потягом. Вони курсують протягом всього дня. Перший поїзд відправляється вночі (02:18), останній – ввечері о 20:39. Час у дорозі – півтори-дві години. Ціна за один квиток – 1680-2160 HUF (207-267 гривень). Це невелике, але цікаве місто на північному сході Угорщини, розташоване біля кордону зі Словаччиною. Головною атракцією міста є Парк пригод Zemplén Kalandpark, який приваблює любителів активного відпочинку та гострих відчуттів. Парк може похвалитися кількома рекордами Угорщини, зокрема тут найдовший бобслей (близько 2275 метрів) та найдовший в Центральній Європі канатний міст (700 метрів). Парк працює щодня з 9-ї до 18-ї години. Каси зачиняються о 17:30. З цінами на атракціони можна ознайомитися на сайті парку. Ще однією "родзинкою" міста є те, що Шаторальяуйхей розташований на околиці відомого виноробного регіону Токай-Хедьялья, де виробляють знамените "Токайське Асу" – десертне солодке біле вино, виготовлене за особливою технологією з сортів винограду Харшлевелю і Фурмінт. Окрім того, місто розташоване біля підніжжя Земпленських гір, тож може слугувати відправною точкою для піших прогулянок та гірського туризму.