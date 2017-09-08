Континент без турфірм. Поради 3-х самостійних мандрівників Азією

Літо скінчилося, а ви так і не відпочили? Саме час самостійно, без посередників та агентств, спланувати відпустку, а то і зимівку, в теплих краях.

Для цього ідеально підійде Азія!

Це особлива частина планети, цікава і автентична. Країни цього континенту вирізняються глибоким характером, унікальною самобутністю та колоритом, якого не знайдеш у жодній іншій частині світу.

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Саме Азію розкриває наш четвертий матеріал про бюджетні мандрівки світом.

Власними секретами підкорення своїх улюблених азійських країн – Киргизстану, Камбоджі та Ізраїлю – з нами поділилися мандрівник Євген Іхельзон, журналістка Жанна Кісуніна та співачка Ежен Женеві.

Киргизстан. Фото olinchuk/Depositphotos

КИРГИЗСТАН

Ви не знайдете його на рекламних білбордах чи у телевізійних тревел-програмах.

Не почуєте про нього від популярних тур-операторів і не побачите гламурних селфі на фоні киргизських ландшафтів у соцмережах.

І це дуже добре, адже рятує від натовпів туристів, вважає мандрівник Євген Іхельзон, який протягом останніх шести років щоліта відвідує Киргизстан.

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Мандрівник Євген Іхельзон протягом останніх шести років щоліта відвідує Киргизстан

Киргизстан – одна з найбільш високогірних країн світу. Він не зовсім підходить для "зимівки", але ідеальний для здорової та активної відпустки.

93% його території знаходиться вище 1000 метрів над рівнем моря. Тому киргизські озера – серед найчистіших на планеті.

Наймальовничіші – високогірні Ісик-Куль та Сонг-Кьоль, оточені засніженими гірськими вершинами і незайманими хвойними лісами.

Ущелина Джет-Огуз відома унікальними сірководневими джерелами. Вічні льодовики, стрімкі скелі та бурхливі водоспади роблять Киргизстан однією з наймальовничіших країн світу.

"У Киргизії треба підійматися в гори, жити в юртах, їздити верхи на конях. Найцікавіший маршрут пролягає зі столиці Бішкека до міста Ош.

Ала-Тоо – центральна площа у Бішкеку. Фото Uralsky/Depositphotos

Якщо на шляху звертати до місцевих автентичних сіл, його протяжність сягатиме двох тисяч кілометрів.

У країні дуже багато термальних джерел. І головне – ви не зустрінете там багато туристів. Можете спокійно лежати в гарячому басейні, пити чай з малиною і дивитися, як річка тече біля ваших ніг. Це абсолютно унікальна країна", – розповідає Євген.

Українцям для перебування у Киргизстані до 90 діб віза не потрібна, достатньо мати з собою закордонний паспорт.

Місцева валюта – соми. Один киргизський сом – це 37 українських копійок.

Іхельзон радить привозити з собою гроші на картці і знімати їх в тамтешніх банкоматах. Або ж приїжджати з доларами і на місці обмінювати їх на соми.

Киргизські озера – серед найчистіших на планеті. Фото Djusha/Depositphotos

Долетіти до Бішкека мандрівник радить з Pegasus Airlines із Харкова з пересадкою в Стамбулі. Квиток в обидва боки обійдеться приблизно в $350 доларів.

"Ще можна скористатися Turkish Airlines, які літають з Києва і також пропонують пересадку у Стамбулі. Однак у них переліт коштуватиме в середньому на сто доларів дорожче, – каже Євген.

Є ще один варіант дістатися Киргизстану, а точніше його столиці: за $350 придбати квиток МАУ з Києва до Алмати і назад (туди теж не потрібна віза), а далі 4 години на маршрутці за $8 до Бішкеку.

"У Киргизстані фактично є тільки два великих міста – це Ош та столиця Бішкек. Лише там є нормальні автобусне і тролейбусне сполучення", – пояснює Іхельзон.

Пересуватися ж рештою країни, за його словами, складніше: "До деяких гірських місць важко доїхати, треба винаймати транспорт.

Краще подорожувати групами від трьох осіб. Адже щоб доїхати до цікавих місць вам доведеться орендувати автомобілі або коней (залежно від складності маршруту)".

Щоб доїхати до цікавих місць вам доведеться орендувати автомобілі або коней. Фото okyela/Depositphotos

Киргизстанці, каже Євген, користуються послугами приватних водіїв, яких можна знайти на спеціальних стоянках біля автовокзалів.

Мандрівник запевняє, що такий спосіб подорожі абсолютно безпечний і звичний як для місцевих, так і для туристів.

"У середньому за проживання, харчування і транспортування плануйте витрачати $30 за добу", – підрахував чоловік.

У містах туристи можуть зупинятися у готелях та хостелах.

У гірських селах популярні приватні будинки, де місцеві сім’ї приймають гостей. Та Євген радить жити в юртах – будиночках з войлоку, які є традиційними для кочових народів.

Євген радить жити в юртах – будиночках з войлоку, які є традиційними для кочових народів. Фото MichalKnitl/Depositphotos

"Житло краще не бронювати, а шукати вже на місці.

Про юрту ви можете домовитись в найближчому містечку, де є соmmunity based tourism – це локальні осередки для туристів, де вам порадять, куди саме їхати та попередять про ваш приїзд людей в юртах, відправивши гінця на коні", – розповідає мандрівник.

Годуватимуть вас господарі, бо найближчий магазин може бути кілометрів за 50 від селища, попереджає Євген. За його словами, доба проживання у юрті з триразовим харчуванням обійдеться від $13 до $18.

"Киргизи їдять м’ясо і рис, люблять плов, кобилячі та коров’ячі сири і молоко, кумис і сметану.

У гірській місцевості люди нічого не вирощують і харчуються тільки бараниною і молочними продуктами. Кожна сім’я тримає щонайменше 100 баранів і 10-20 коней", – розповідає Євген.

Киргизи їдять м’ясо і рис, люблять плов, кобилячі та коров’ячі сири і молоко, кумис і сметану. Фото byheaven/Depositphotos

Вегетаріанцям та веганам доведеться харчуватися хлібом і овочами. У серпні – динями та кавунами з півдня країни.

Киргизстан, за словами Євгена, це демократичний анклав у центральній Азії. Це єдина тамтешня країна, де немає диктатури, а відбуваються революції, проводяться вибори та змінюються уряди.

"Киргизстан чимось подібний до України. Це слабка держава і сильні люди. Це жахливі дороги і розкішні пейзажі. Це найчистіша країна Азії.

Я щороку чекаю нової зустрічі з Киргизстаном, бо дуже його люблю", – зізнається Євген.

Камбоджа. Фото olinchuk/Depositphotos

КАМБОДЖА

Держава Південно-Східної Азії, королівство, яке омивається Сіамською затокою Тихого океану.

Камбоджа вкрита зеленню тропічних лісів і багата на культові буддистські храми. Тут мандрівникам гарантовані незабутні враження від величі архітектури раннього Середньовіччя та екзотичності навколишньої природи.

Родзинкою королівства є храмовий комплекс Ангкор-Ват. Це місто-храм будувалося у 12-ому столітті, як присвята богові Вішну. Сьогодні Ангкор-Ват є однією із найважливіших архітектурних пам`яток світу.

Південніше, на узбережжі Сіамської затоки, розташоване місто Сіануквіль – справжній рай для любителів мальовничого пляжного відпочинку.

New York Times цьогоріч назвав Сіануквіль "наступним трендовим пляжем Азії". Тож баритися з відвідинами курорту не варто, щоб не застати там масштабний туристичний бум.

Із серпня по середину жовтня у Камбоджі сезон дощів, однак журналістка Жанна Кісуніна вже радить планувати зиму.

Журналістка Жанна Кісуніна та New York Times радять відвідати Камбоджу

Візу можна отримати заздалегідь онлайн на сайті камбоджійського Міністерства зовнішніх справ, безпосередньо в аеропорту або в прикордонних пунктах при в’їзді до країни.

Щоб отримати 30-денну туристичну візу з собою слід мати закордонний паспорт та фото і сплатити $36 візового збору.

"Офіційна валюта в Камбоджі – рієлі, але паралельно в обігу є і долари.

Наприклад, на ринку, як правило, розраховуються рієлями, а в супермаркетах, більш ймовірно отримати решту в доларах. Оскільки в обігу немає центів, рієлі часто використовують, як дріб’язок", – пояснює Жанна.

Дістатися з України до Камбоджі, за словами Жанни, можна кількома способами.

Із Києва до столиці Тайланда – Бангкока – найдешевший квиток можна придбати за $300.

Ангкор-Ват, Сієм Ріп, Камбоджа. Фото masterlu/Depositphotos

Далі до Камбоджі є два шляхи.

Недорогий авіарейс можна забронювати у Air Asia, це коштуватиме приблизно $50 і ще $15 треба викласти за багаж.

"Cлід пам’ятати, що літаки з Києва зазвичай приземляються в аеропорту Суварнабхумі, в той час як Air Asia літає з іншого – Дон Муанг. Тому будьте готові заплатити ще 40 доларів за тайську візу.

Можна полетіти і з самого Суварнабхумі, наприклад Thai Airways або іншими авіалініями, де квиток обійдеться в $120-150", – розповідає журналістка.

Значно дешевше поїхати нічним автобусом з Бангкока у Пномпень. Така подорож обійдеться в $23 долари і займе 16 годин.

Ціни на проживання у Камбоджі приємно здивують любителів бюджетних подорожей.

За словами Кісуніної, ліжкомісце у хостелі коштує в середньому $3-5, одномісний номер з вентилятором можна зняти за $7-10.

Ціни на проживання приємно здивують у Камбоджі. Фото Iryna_Rasko/Depositphotos

"А от ціни на харчування протягом останніх кількох років відчутно зросли, адже до Камбоджі приїжджає багато іноземців, які відкривають там свої ресторани, – розповідає Жанна.

У середньому сегменті страва коштуватиме $5-7, у дорогому – $10-15. А в кафешках, що належать місцевим, можна перекусити і за $1-2.

На узбережжі Сіануквіля, наприклад, можна взяти велику тарілку барбекю за від $4-5. Туди входитимуть великі шматки м’яса, салат, рис або фрі".

Найпопулярніша їжа камбоджійців, як і всіх мешканців східної Азії, – це рис.

"Вони їдять рис на сніданок, на обід, на вечерю і навіть на десерт, у солодкому вигляді", – каже журналістка.

Келих вина чи коктейль за Жанниними підрахунками обійдеться приблизно від $4, пиво ж коштує $1-3.

Камбоджійці їдять рис на сніданок, на обід, на вечерю і навіть на десерт. Фото cristaltran/Depositphotos

У Камбоджі громадський транспорт майже відсутній. Дівчина пригадує, що лише у Пномпені курсують автобуси, однак вони охоплюють невелику траєкторію, здебільшого центральної частини міста.

"Зручно користуватися мотобайками (денна оренда – до $7) або тук-туками – це мотобайк із каляскою, де вміщається до 6 пасажирів. Вартість проїзду $1-8 і залежить від дистанції та маршруту.

Таксі раджу викликати через мобільний додаток EXNET Taxi. Таким чином поїздка може обійтися у $3-5, якщо немає заторів", – радить Жанна.

У Камбоджі, за словами Кісуніної, англійською говорить навіть більше місцевих, ніж у популярнішому серед туристів Тайланді.

Населення країни дуже приязне і доброзичливе. Однак, тамтешня ментальність має свої особливості: "В основному камбоджійці сповідують буддизм. Вони поводяться дуже спокійно, не мають звички підвищувати голос чи нервуватися. Але будьте готові що вони не надто пунктуальні, "я забув" – це їх улюблена фраза".

Ізраїль. Фото pavalena/Depositphotos

ІЗРАЇЛЬ

Тут найширший діапазон опцій для туристів.

Танцювати до ранку в клубах Тель-Авіву, молитися в релігійних святинях Єрусалиму, пірнати з аквалангом у Червоному морі в Ейлаті чи релаксувати на узбережжі Мертвого моря в Ейн-Бокек – обирати вам.

А співачка Ежен Женеві, для якої Ізраїль – друга батьківщина, поділилася з нами корисними порадами про ідеальну ізраїльську відпустку.

Для співачки Ежен Женеві Ізраїль – друга батьківщина

"Українцям візи не треба. Бажано мати з собою зворотній квиток та підтвердження броні житла.

Часто туристів просять показати готівку. Підійде звичайна банківська картка. Найкраще брати з собою долари, аби всередині країни обміняти їх на шекелі. Один шекель це трохи більше семи гривень", – розповідає дівчина.

Літати до Ізраїлю зручно з сусідньої Польщі. На Wizzair можна знайти квитки з Варшави до Тель-Авіва за $50-60 доларів.

Інколи МАУ запускає рейси за 150 доларів із Києва у Тель-Авів, але загалом вітчизняні авіалінії пропонують дорожчі варіанти.

Ізраїльське місто Нетанія з пташиного польоту. Фото vvvita/Depositphotos

Співачка розповідає, що всередині країни добре розвинена мережа громадського транспорту.

"Є дуже зручні швидкісні поїзди, які курсують від міста до міста.

З Беер-Шеви, що біля курортного Ейлату, до Тель-Авіва квиток коштує трохи більше $8", – підрахувала Ежен.

Вона радить туристам купити на одному з автовокзалів спеціальну картку, яку можна поповнити у касі на певну суму і використовувати для оплати проїзду всередині країни.

Поїздка на міському автобусі коштує трохи більше долара.

"Після 15:00 у п’ятницю та всю суботу в країні – транспортний колапс, через Шабат, – попереджає Ежен.

Проте можна взяти в оренду велосипед. 8 годин обійдеться приблизно в $13-15".

Велосипед на день обійдеться приблизно в $13-15. Фото fotokon/Depositphotos

А от проживання у цій близькосхідній країні обійдеться недешево – ціни за ліжкомісце у хостелах стартують від $20.

Зате, можна заощадити на харчуванні.

"У Ізраїлі є таке поняття як "мівца". Це знижки на продукти, термін придатності яких добігає кінця.

Так три порції хумусу у супермаркеті можна купити за 4 долари", – наводить приклад Ежен.

Ізраїльська кухня – пряна та ароматна. Відвідавши країну варто обов’язково спробувати місцевий фалафель ($3), солодке рагу "Цимес" ($3-4) та форшмак – традиційну страву з оселедця ($3-5).

Багато кафе з помірними цінами можна знайти в Яффо (район Тель-Авіва). Середній рахунок за обід на одну персону починається від $10-15.

"Місцеве населення – дуже комунікабельне та відкрите. Ізраїль – неймовірно сучасна та молодіжна країна. Люди в ній дуже позитивні та завжди радо приходять на допомогу", – запевняє Ежен.

Єдине, від чого вона застерігає: не зайти ненароком під час прогулянки у небезпечні – здебільшого арабські – райони.

"Там високий рівень кримінальності", – пояснює Женеві.

Відвідати країну співачка радить пізньої осені. Тоді температура повітря з 45-50 градусів за Цельсієм знижується до 30.

Емма Антонюк, спеціально для УП.Життя