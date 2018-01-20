На лижі у Грузію: курорти, ціни, особливості

Зима в Україні у цьому сезоні розпочалася тільки наприкінці січня.

Тому, щоб покататися на лижах, багато українців на новорічні свята їздили до Європи. Там і снігу було побільше, й гірськолижні курорти цивілізованіші.

"Паломництво" в гори продовжується. Однак мало хто з українців знає, що чудово покататися на лижах можна й в уже майже рідній нам Грузії.

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Вона й недалеко, й гірськолижні курорти там є пристойні.

Більше того, сезон на гірськолижних курортах Грузії триває до 30 квітня.

Тому, навіть якщо ви не встигнете насолодитися катанням взимку, сміливо можете це зробити весною.

Щоб допомогти з вибором грузинського курорту, "Українська правда. Життя" дізнавалася про трансфери та ціни на тамтешній відпочинок.

ГУДАУРІ

Найбільший у Грузії та найбільш знаний серед українців гірськолижний курорт країни – Гудаурі.

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Він знаходиться в 120 км на північ від Тбілісі, у двох годинах їзди від міжнародного аеропорту столиці.

Гудаурі знаходиться в 120 км на північ від Тбілісі. Фото e_format/Depositphotos

У 1982 році австрійці побудували тут перші підйомники, і з того часу популярність курорту тільки зростає.

Гудаурі приваблює як лижників, так і сноубордистів. При чому абсолютно різних рівнів підготовки, адже на курорті налічується 20 трас висотою від 300 до 2495 м: 5 зелених, 9 синіх, 4 червоних і 2 чорні. Їх загальна протяжність - 70 км.

Є траси для новачків, дітей та слалому. На 1-й трасі – Пірвелі – встановлені снігові гармати.

В Гудаурі працюють сім підйомників, а також навчальні схили, висотою від 100 до 304 м.

Підйомники курорту можуть одночасно обслуговувати 11 тис. осіб. Закриваються вони тільки при дуже поганій видимості або сильному вітрі.

На випадок же відключення електрики усі підйомники Гудаурі обладнані аварійними дизелями, тому підніматися на них в гори достатньо безпечно.

Більше того, уздовж трас і підйомників можна користуватися абсолютно безкоштовним Wi-Fi. Тому селфі в Instagram можна розмістити одразу ж з кабінки підйомника.

Підйомники Гудаурі можуть одночасно обслуговувати 11 тис. осіб.

Фото MyGoodImages/Depositphotos

Але найголовнішою фішкою Гудаурі, напевне, є фрірайд (спуск з гори поза трасою, по непідготовлених схилах, – ред..), а також величезна кількість позатрасових спусків для беккантрі (сходження пішки на вершини, не оснащені механізованими засобами підйому, та подальший спуск на лижах чи сноубордах по непідготовлених схилах) і хелі-скі (різновид фрірайду, спуск по незайманих снігових схилах, далеко від підготовлених трас, з підйомом до початку спуску на вертольоті) навколо курорту.

Подорож до Гудаурі краще всього починати з Тбілісі, до якого можна дістатися рейсами авіакомпанії Yan Air, МАУ та Georgian Airways. Ціна квитка в обидві сторони починається від 4000 грн, в залежності від дати вильоту.

З аеропорту Тбілісі до гірськолижного курорту можна взяти таксі (близько $70; $1 = 2,68 ларі, 1 ларі = 10 грн) або приїхати на станцію метро Дідубе, на автовокзал і звідти на маршрутці доїхати до Степанцмінда, Казбегі або Гудаурі.

Вартість квитка на маршрутку – $2,6-3,8 в одну сторону.

Дорога з Тбілісі в Гудаурі займе не менше двох годин.

Зупинитися на курорті можна у готелях абсолютно різного рівня й різної зірковості. Ціни на проживання стартують від $30 на добу без сніданку і досягають $230 на добу зі сніданком (готелі 4 зірки).

Туристи, які подорожують на машині, можуть заощадити та винайняти житло в с.м.т. Степанцмінда, розташованому в 33 км від Гудаурі. Там ціни на проживання нижчі.

У приватному секторі в Грузії ціни на проживання нижчі. Фото kot-obormot/Depositphotos

Харчуватися можна у кафе біля підйомників (середня ціна за обід тут складе $11,5 на двох), ресторанах, або ж купувати продукти у невеликому супермаркеті Smart, де продаються базові продукти і випічка за цінами як у Тбілісі.

Крім того, у місцевих жителів можна купити місцевий смаколик чурчхелу, сир, а також домашнє вино за $1,9 за літр. У супермаркеті є безкоштовний туалет, пункт обміну валют, а також банкомати.

Важлива стаття витрат, звичайно ж, лижне спорядження та скі-паси. Так, наприклад, стандартний комплект (лижі, черевики і палиці або сноуборд і черевики) у Гудаурі можна орендувати за $11,5 в день.

Звичайно, це дорогувато. Тому краще їхати на курорт зі своїм спорядженням. Тим більше, що авіакомпанії часто у сезон дозволяють провозити лижі безкоштовно разом з основним багажем.

Ще дорожче любителям екстріму обійдуться швидкісні лижі та лижі для фрірайду. За них на курорті доведеться викласти $19 в день.

Ціни на катання в Гудаурі починаються від близько $3 за один підйом. Мультипас на один день – від 40 ларі.

Краще їхати на курорт зі своїм спорядженням. Фото MyGoodImages/Depositphotos

Як і на інших курортах, при покупці скі-пас у Грузії потрібно пред'явити документ, що засвідчує особу.

Оплатити скі-пас можна готівкою або банківською картою в будь-якій касі курорту.

У Гудаурі передбачені знижки на скі-пас для дітей і підлітків, підйомники для дітей до 6 років – безкоштовні.

На курорті також діє студентський скі-пас. Його можна купити, пред'явивши ISIC або грузинський студентський.

Якщо ви не любите лижі, в Гудаурі взимку все одно є чим зайнятися. Наприклад, погуляти по курорту на снігоступах, або піднятися з провідником невисоко в гори.

Також на курорті є басейни і сауні, тенісні корти, більярд, боулінг, кегельбан та благо інших розваг.

БАКУРІАНІ

А ось найстаріший курорт на Кавказі – Бакуріані, який з 2014 року має другу назву – Дідвелі, знаходиться трохи далі від Тбілісі, на відстані 205 км.

Але всього в 30 хвилинах їзди від всесвітньо відомого Боржомі, де взимку працює велика ковзанка.

Погода тут сонячна (очевидно, саме тому місцеве населення називає курорт "Сонячна долина"), безвітряна, снігу випадає багато, що створює ідеальні умови для любителів лиж та сноубордів.

Найстаріший курорт на Кавказі – Бакуріані. Фото magdalena.paluchowska/Depositphotos

На курорті – кілька десятків лижних трас загальною протяжністю 29,1 км. Найбільш відомі "Кохта-1", "Кохта-2" та траси гори Дідвелі.

Також в Бакуріані діє вісім підйомників, з яких чотири – дитячі бугельні дороги, та фунікулер.

Крім того, до послуг туристів – стрибки з трамплінів (висотою 45, 70 і 90 м), катання на санках (довжина траси для санного спорту – 1350 м) і тюбінгах, в кінних упряжках, на квадроциклах та снігоходах.

Серед любителів бігу на лижах великою популярністю користується підйом на перевал Цхрацкаро (13 км від Бакуріані) на висоту 2,5 км.

На дозвіллі туристи, які приїжджають відпочивати на курорт, крім мінеральних джерел в Боржомі, відвідують озеро Табацкурі недалеко від селища Бакуріані, древній монастир Тімотесубані (Х ст.), мінеральні курорти Митарби і Цагвері.

А в 60 км від Бакуріані розташоване знамените місто в скелі – Вардзія, побудоване у XI-XII століттях на стрімких берегах річки Кури. Тут збереглося понад 250 скельних приміщень.

Доїхати до Бакуріані можна із усіх міст Грузії, куди літають літаки з України. З Тбілісі до Бакуріані на авто добиратися всього 2,5 години, з Батумі – 4,5 години.

Середня вартість таксі складає $67-75. Якщо ж ви раптом відпочивали у Боржомі, то до Бакуріані звідти всього 26 км й таксі буде коштувати всього $9-12.

Дорогою від Боржомі до Бакуріані. Фото bekario/Depositphotos

Також до Бакуріані можна дістатися на маршрутному таксі. Із Тбілісі від станції Дідубе, із Кутаїсі, Батумі та Боржомі від центральних автовокзалів.

Крім того, із Боржомі в Бакуріані щодня ходить "кукушка" – невеликий поїзд по вузькоколійці (ціна – біля $0,4). Цей рух відкрився на початку XX ст., коли в Грузію привезли паровоз з Англії.

Наразі "Кукушка" включає в себе один електровоз і два вагони різних класів й возить туристів та місцевих жителів.

У Бакуріані великий вибір готелів, пансіонатів і приватних гостьових будинків.

Середня вартість невеликого номеру зі зручностями в готелі складає від $50 на добу. Вартість номеру в готелях з розкішним сервісом і незвичайним дизайном може досягати $150 на добу. Ціна проживання в приватних гостьових будинках починається від $35 на добу.

Вартість номеру в готелях з розкішним сервісом може досягати $150 на добу.

Фото magdalena.paluchowska/Depositphotos

На території курорту працює безліч магазинчиків, кафе, ресторанів з грузинською кухнею, барів і нічних клубів. Також можна поїсти в готелі й перекусити на трасах.

На всіх трасах Бакуріні є прокат необхідного спорядження та інструктори. Наприклад, на трасах Дідвелі й Кохта прокат лиж обійдеться у $5,6-7,5 за день, сноуборду – $9,4-11,2, послуги інструктора $11,2-18,7 за годину.

На інших трасах прокат лиж дорожчий – $9,4 за день. Катання, як і в Гудаурі стартує від $3 за один підйом. Мультипас на один день – від $10.

Загалом, туристи відмічають той факт, що навіть по сусідству з відомим на весь світ Боржомі, Бакуріані нічим йому не поступається. Кажуть, що гори тут гарніші, мінеральна вода є своя, а відпочинок кожен турист може знайти на свій смак і гаманець.

ХАЦВАЛІ (МЕСТІЯ)

Два наступних курорти Грузії – Хацвелі й Тетнулді – невеликі, нові й ще зовсім маловідомі українцям.

Наприклад, курорт Хацвелі почав свою роботу тільки в 2011 році, після того, як в 2010 році в Местії був відкритий невеликий аеропорт.

Курорт розташований всього у восьми кілометрах від центру цього міста – столиці регіону, який славиться своїми стародавніми вежами, побудованими народом Сван більше 1000 років тому.

Унікальна середньовічна архітектура Местії включена в список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Загальна протяжність трас Хацвалі поки невелика, близько 6 км, але щороку на курорті відкриваються нові траси і будуються нові підйомники.

Траси на Хацвалі (загалом чотири від 550 до 2440 м та спуск для початківців – 505 м) невисокої складності, червоні та сині.

Траси на Хацвалі невисокої складності. Фото НГС.ТУРИЗМ

Хоча є хороші умови для фрірайду, адже на курорті є велика кількість беккантрі-маршрутів і живописний ліс на гірьских схилах. Також на курорті користується популярністю хелі-скі. Можна взяти в оренду снігоходи.

Інфраструктура Хацвалі ще не дуже добре розвинена, але тут вже є все необхідне для активного відпочинку – два крісельних підйомника і слалом.

Час підйому на них складає 8-10 хвилин, пропускна здатність – 1000 осіб на годину.

Ціни на катання на курорті стартує від $3 за один підйом. Мультипас на один день – від $15.

На нижній і верхній станціях підйомників працюють кафе і ресторани, функціонує гірськолижна спортивна школа й пункт прокату спорядження для лижників і сноубордистів.

Безпосередньо біля підйомника поки що побудований лише один готель – "Хацвалі". Всі інші готелі знаходяться в Местії.

Важлива перевага Хацвалі – невелика кількість туристів на трасах, тому тут поки що немає головного незручності подібних курортів – черг на підйомники.

У Хацвалі є хороші умови для фрірайду. Фото chudakov/Depositphotos

Крім того, сам курорт знаходиться у чудовому регіоні, де можна відвідати багато церков з фресками, музеїв та сванських веж і мачубі (сванські будиночки).

Найкраще добиратися до Местії з Батумі. Шлях від цього міста до гірського регіону займе близько 5 годин. Долетіти до Батумі, як уже вказувалося вище, можна авіакомпаніями МАУ, Yan Air та Turkish Airlines. Вартість авіаквитків починається від 9 тис. грн в обидва боки.

Трохи зекономити на перельоті можна купивши квиток до Тбілісі. А вже звідти літаком дістатися до Местії, де наразі функціонує новий аеропорт імені цариці Тамари. Крім вівторка і четверга рейси з Тбілісі у місто є кожен день, за умови льотної погоди. Вартість авіаквитка – близько $37.

З Тбілісі до Местії також можна доїхати і на маршрутному таксі (від ж/д вокзалу). За проїзд ви заплатите близько $18, однак втратите 9 годин часу.

Крім того, регулярно до Местії їздить тільки одна маршрутка. При чому, відходить вона з 6 до 8 години (як тільки заповниться). В інший же час протягом дня взимку маршруток практично ніколи не буває.

Оселитися лижникам, бажаючим відпочити на Хацвалі, краще у Местії. Там є великий вибір недорогих гестхаузів, де вартість ночівлі починається від $12 без сніданку.

За $30 за добу можна вже претендувати на проживання в невеличкому готелі зі сніданком. Найпопулярніші готелі Местії: "Тетнулді", "Лілея", "Ушба", "Сванетія".

Харчуватися на курорті можна у ресторанах. У тій же Местії їх працює шість (більшість з них в готелях), всі з традиційною сванською кухнею, а у готелі "Тетнульд" працює бар-клуб. На верхній станції канатної дороги (2348 м) також є кафе-бар "Зурулді".

ТЕТНУЛДІ

Найновіший курорт Грузії – Тетнулді – також почали будувати в Сванетії, на схилах однойменної гори.

Будівництво почалося у 2013 році й вже у грудні 2016 року відбулося його офіційне відкриття.

Курорт знаходиться недалеко від Хацвалі, але добиратися до Тетнулді трохи складніше, тому що він розташований на 15 кілометрів далі від аеропорту в Местії.

Крім того, на Тетнулді поки що немає готелів. Тому всі бажаючі покататися на його трасах, проживають у Местії й без проблем поєднують катання на двох курортах – Тетнулді і Хацвалі.

Не дивлячись на офіційне відкриття, роботи на Тетнулді тривають. Більше того, якщо вірити планам грузинської влади, за своїми розмірами курорт буде поступатися лише Гудаурі.

Тут планується 16 трас загальною протяжністю близько 30 км. Найдовша траса досягатиме 9,5 км. Зона катання буде розміщуватися на північно-західних схилах, близько до льодовиків Цаннер, Адіші та Нагеб, що дозволить туристам активно кататися більшу частину року – з листопада й аж до кінця травня.

Вже зараз курорт облюбували фрірайдери, тому місце отримало титул "Мекка фрірайдерів".

На курорті працює 5 підйомників, майже всі з них – крісельні.

Ціни на прокат спорядження починаються від $11,5 в день за стандартний комплект. Ціни на катання такі ж я і на Хацвалі. А от перспективи розвитку нового курорту, здається, набагато більші.

Олена Романюк, Валерія Велика, спеціально для УП.Життя