Чи виживете ви у відпустці? Пройдіть ТЕСТ

Відпустка – певно, найочікуваніша подія року.

Ми місяцями обираємо напрямки, перельоти та готелі, але вже під час самого відпочинку забуваємо про елементарне.

У розпал літнього сезону ми підготували жартівливо-корисний тест, який зверне вашу увагу на речі та ситуації, які можуть якщо не зіпсувати мандрівку, то суттєво її ускладнити.

Дайте відповіді на ці 12 питань, усміхніться, а на дозвіллі також прочитайте наступне:

Гарної вам відпустки!