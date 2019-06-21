Чи виживете ви у відпустці? Пройдіть ТЕСТ

Відпустка – певно, найочікуваніша подія року.
Ми місяцями обираємо напрямки, перельоти та готелі, але вже під час самого відпочинку забуваємо про елементарне.
У розпал літнього сезону ми підготували жартівливо-корисний тест, який зверне вашу увагу на речі та ситуації, які можуть якщо не зіпсувати мандрівку, то суттєво її ускладнити.
Дайте відповіді на ці 12 питань, усміхніться, а на дозвіллі також прочитайте наступне:
Гарної вам відпустки!
У відпустці буде не до прання, тож у багаж потрібно пакувати чистий одяг на кожен день.
Ви летите на море, тож набрали кремів, гелів та аерозолів і поклали їх... у ручну поклажу.
У літаку краще не їсти під час польоту.
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От ви і на морі! Влітку на сонці варто перебувати з 11 ранку по 16 по обіді...
Крем потрібно наносити одразу по приходу на пляж...
Дорослій людині крему від сонця потрібно наносити зо дві столові ложки...
День на пляжі без сонцезахисних окулярів може спричинити тимчасовий опік поверхні ока...
Поки ви ховалися від сонця, у тіні вас вполював кліщ. Виявили – витягли! Варто відвозити його на експертизу в лабораторію?
Потрібно відразу після укусу кліща здавати аналіз.
Купили собі кілограм полуниць, деякі уже почали псуватися. Я ж можу вирізати гнилі частинки полуничок і з’їсти ті, що ще не почали псуватися?
На пляжі ви з’їли пахлаву, дорогою до апартаментів – шаурму. Тепер у вас температура, діарея чи блювота. Це харчове отруєння?
Я можу мати температуру, діарею та блювоту, якщо нічого потенційно небезпечного не їв?