Тест

Чи виживете ви у відпустці? Пройдіть ТЕСТ

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21 червня 2019

Відпустка – певно, найочікуваніша подія року.

Ми місяцями обираємо напрямки, перельоти та готелі, але вже під час самого відпочинку забуваємо про елементарне.

У розпал літнього сезону ми підготували жартівливо-корисний тест, який зверне вашу увагу на речі та ситуації, які можуть якщо не зіпсувати мандрівку, то суттєво її ускладнити.

Дайте відповіді на ці 12 питань, усміхніться, а на дозвіллі також прочитайте наступне:

Гарної вам відпустки!

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У відпустці буде не до прання, тож у багаж потрібно пакувати чистий одяг на кожен день.

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Ви летите на море, тож набрали кремів, гелів та аерозолів і поклали їх... у ручну поклажу.

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У літаку краще не їсти під час польоту.

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От ви і на морі! Влітку на сонці варто перебувати з 11 ранку по 16 по обіді...

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Крем потрібно наносити одразу по приходу на пляж...

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Дорослій людині крему від сонця потрібно наносити зо дві столові ложки...

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День на пляжі без сонцезахисних окулярів може спричинити тимчасовий опік поверхні ока...

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Поки ви ховалися від сонця, у тіні вас вполював кліщ. Виявили – витягли! Варто відвозити його на експертизу в лабораторію?

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Потрібно відразу після укусу кліща здавати аналіз.

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Купили собі кілограм полуниць, деякі уже почали псуватися. Я ж можу вирізати гнилі частинки полуничок і з’їсти ті, що ще не почали псуватися?

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На пляжі ви з’їли пахлаву, дорогою до апартаментів – шаурму. Тепер у вас температура, діарея чи блювота. Це харчове отруєння?

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Я можу мати температуру, діарею та блювоту, якщо нічого потенційно небезпечного не їв?

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