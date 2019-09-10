Українські полярники віднайшли в Антарктиді "загублену" льодовикову печеру. ФОТО

Українські полярники віднайшли "загублену" льодовикову печеру в Антарктиді, виявивши, що вона втричі більше, ніж вважалося раніше, і має кілька озер та річку.

Про це повідомляє прес-служба МОН.

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Пошуками займалися учасники 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), що нині перебувають в річній "зимівці" на станції Академік Вернадський.

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"Ще з перших експедицій науковці знайшли на острові Галіндез, де розташована українська станція, льодяну печеру.

Вхід до неї був з протилежного від станції берега острова, під вершиною льодовика.

Однак виявилося, що кілька років тому цей льодовик зсунувся в океан і вхід завалило.

Тому ми вирішили зайнятися пошуками входу до печери. Було кілька невдалих спроб знайти його з боку протоки Пенола.

А от в льодовику з боку старої британської бази-музею – будиночка Ворді – нам пощастило: ми віднайшли вхід до "загубленої" печери", – розказав керівник 24-ої УАЕ Ігор Дикий.

Знахідка неабияк здивувала полярників: виявилося, що печера насправді втричі більша, ніж вважалося раніше.

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Загальна довжина ходів – близько 200 метрів, вони розташовані в 3 поверхи.

На нижньому маршруті учасники експедиції знайшли замерзле озеро, а наприкінці цього ходу – велетенський зал.

Він заввишки 12 м (майже як чотириповерховий будинок), завширшки 8 м та завдовжки 30 метрів.

У цьому залі виявили підльодну річку і два озерця, з яких науковці відібрали воду та лід для гідрохімічного аналізу та для подальших досліджень щодо наявності вірусів і бактерій за їхнім екологічним ДНК.

Зразки льоду будуть збережені для докладнішого аналізу в лабораторіях України.

Окрім цього, на глибині близько 20 метрів від поверхні в одній з льодових брил полярники знайшли перо птаха.

Воно має досить широке опахало – тобто точно належить не пінгвіну.

Чиє це перо і скільки йому років, дослідники ще мають з’ясувати.

Для цього зразки пера теж планують доправити в Україну під час повернення експедиції.

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