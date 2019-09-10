Українські полярники віднайшли в Антарктиді "загублену" льодовикову печеру. ФОТО

Українські полярники віднайшли "загублену" льодовикову печеру в Антарктиді, виявивши, що вона втричі більше, ніж вважалося раніше, і має кілька озер та річку.
Про це повідомляє прес-служба МОН.
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Пошуками займалися учасники 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), що нині перебувають в річній "зимівці" на станції Академік Вернадський.
"Ще з перших експедицій науковці знайшли на острові Галіндез, де розташована українська станція, льодяну печеру.
Вхід до неї був з протилежного від станції берега острова, під вершиною льодовика.
Однак виявилося, що кілька років тому цей льодовик зсунувся в океан і вхід завалило.
Тому ми вирішили зайнятися пошуками входу до печери. Було кілька невдалих спроб знайти його з боку протоки Пенола.
А от в льодовику з боку старої британської бази-музею – будиночка Ворді – нам пощастило: ми віднайшли вхід до "загубленої" печери", – розказав керівник 24-ої УАЕ Ігор Дикий.
Знахідка неабияк здивувала полярників: виявилося, що печера насправді втричі більша, ніж вважалося раніше.
Загальна довжина ходів – близько 200 метрів, вони розташовані в 3 поверхи.
На нижньому маршруті учасники експедиції знайшли замерзле озеро, а наприкінці цього ходу – велетенський зал.
Він заввишки 12 м (майже як чотириповерховий будинок), завширшки 8 м та завдовжки 30 метрів.
У цьому залі виявили підльодну річку і два озерця, з яких науковці відібрали воду та лід для гідрохімічного аналізу та для подальших досліджень щодо наявності вірусів і бактерій за їхнім екологічним ДНК.
Зразки льоду будуть збережені для докладнішого аналізу в лабораторіях України.
Окрім цього, на глибині близько 20 метрів від поверхні в одній з льодових брил полярники знайшли перо птаха.
Воно має досить широке опахало – тобто точно належить не пінгвіну.
Чиє це перо і скільки йому років, дослідники ще мають з’ясувати.
Для цього зразки пера теж планують доправити в Україну під час повернення експедиції.
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