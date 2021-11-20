Де відпочити на Кропивниччині? ТОП-6 туристичних локацій Кіровоградської області

Крафтовий сир, кар’єри, штольні, ранчо та мальовничі краєвиди – Кіровоградська область може стати для вас відкриттям.

Де відпочити і що подивитися в "аграрному серці України"?

"Українська правда. Життя" зібрала 6 цікавих місць, які варто відвідати на Кропивниччині.

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Кропивницький

Фото: Filipenko Igor/Wikipedia

Знайомство з Кіровоградською областю варто почати з її адміністративного центру – міста Кропивницького.

Родзинкою міста можна назвати академічний музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького.

Будівлю звели 1867 року, а вже 27 жовтня 1882 року тут зародився професійний український театр під керівництвом Кропивницького, коли Марія Заньковецька дебютувала у "Наталці Полтавці".

Театр реконструювали у 2012 році, й залу було повернуто історичний вигляд ХІХ сторіччя.

Фото: Олександр Майоров

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"Ми зуміли наповнити театр потужними українськими виставами… Розумієте, театр корифеїв – це дуже відповідальна і почесна місія.

Ми дуже стараємося, щоб він не був музейним, а живим. Щоб була щира емоція. У виставах ми завжди намагаємося підкреслити стильову ознаку", – розповідає розповідає головний режисер Євген Курман.

Через пандемію відвідувачів стало менше, але вистави відбуваються з дотриманням карантинних обмежень.

Вартість квитків складає від 100 до 400 гривень.

У Кропивницькому також варто пройтися затишними вулицями з будівлями ХІХ століття, розповідає екскурсовод, історик і член топонімічної комісії міськради Кропивницького Юрій Митрофаненко.

Фото: Cavan/Depositphotos

Тут є водолікарня Паученка у мавританському стилі, Велика хоральна синагога, католицький костел та інші архітектурні пам'ятки.

З історичних пам’яток також є скіфські баби з граніту, розташовані поряд із приміщенням Укрсиббанку та краєзнавчим музеєм.

Якщо ви подорожуєте навесні, обов’язково зайдіть у Кропивницький дендропарк, де щороку у квітні висаджують мільйон тюльпанів.

Морозівський кар’єр

Фото: Олександр Майоров

Морозівський розріз – це колишня індустріальна пам’ятка, яка перетворилася на інстаграмну локацію.

Розріз простягнувся поблизу селища Пантаївка, за 2 кілометри до річки Інгул.

"Раніше на Кропивниччині було 7 буровугільних розрізів і 3 шахти.

Буре вугілля було вигідно добувати через розрізи, оскільки воно залягає не глибоко", – пояснює гід.

Цей кар'єр перестав функціонувати у 2009 році. Згодом він заповнився чистими ґрунтовими водами, які можна пити.

Фото: Олена Сідорова

Бірюзова вода перетворила колишній буровугільний розріз на локацію для фото в Instagram. Він навіть потрапив у відео "What is Ukraine", з гордістю відзначають місцеві.

Сезон рекреації тут припадає на літній період, адже влітку вода набуває особливо яскравого кольору.

Туристи й місцеві приїжджають до кар’єру купатися й фотографуватися.

У Морозівському кар'єрі є кілька пляжів: Пантаївський, Комінтернівський і Морозівський. Найчастіше туристи обирають саме Морозівський, адже до нього можна проїхати автомобілем.

Тут можна кататися на байдарках, щоправда, їх доведеться взяти з собою.

Висота кар’єру складає 100 метрів, протяжність – 6 км, а водойма у кар'єрі має таку ж глибину, як і озеро Світязь.

Ферма-сироварня "Лісова коза"

Фото: Олександр Майоров

Племінне господарство "Лісова Коза" – ідеальна локація для любителів гастротуризму, що розташована у селі Підлісному.

"68 мільйонів років тому з небес упав величезний астероїд. Епіцентр падіння був саме тут", – із цієї легенди починається знайомство туристів із фермою.

"А вже у 2017 році на свято Василя і Меланки, коли водять козу, з далекої Франції до нас приїхали 312 кізоньок Альпійської породи французької селекції і 12 цапиків.

Чому саме ця порода? Наша кізонька не мекає, не пасеться, бо не вміє, вона гризе, жує і не пахне", – розповідає екскурсоводка Валентина Колісник.

Тепер козина ферма і сироварня стала родзинкою Кропивниччини.

Тут виготовляють і продають крафтові смаколики з козячого молока за французькими технологіями – сироватку, йогурти, десерти, сири; проводять екскурсії, майстер-класи та дегустації.

Відвідувачам пропонують скуштувати козячі сири різних видів (фета, бринза, санґлієр, шевр тощо) з дорогим вином, а дітям – із какао.

Фото: Ферма та сироварня "Лісова Коза"/Facebook

Кожна коза в день дає 5 літрів молока 4,6% жирності.

"Саме такий склад молока дає можливість виготовляти нам найкращі сири в Україні", – наголошує екскурсоводка.

На території комплексу є "зоопарк" з 400 козами, погреб, фотозони, а також столики з іграми і гойдалки.

Тварин можна погладити й погодувати з рук кормом-гранулами, які також виготовляють на фермі з зернових культур.

Квиток на екскурсію фермою коштує 200 гривень для дорослих і 100 гривень для дітей 6-14 років.

Для дітей до 6 років і вагітних жінок вхід вільний.

Завітати до "Лісової кози" можна на власному авто або з автобусною екскурсією.

Фото: Олександр Майоров

Контакти

Потрапити на екскурсію можна за попереднім записом по телефону +38 095 213 18 91.

Кочубеївські штольні

Кочубеївські штольні – промисловий об’єкт, який здобув популярність завдяки фільму "Червоний" за романом Андрія Кокотюхи.