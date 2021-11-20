Де відпочити на Кропивниччині? ТОП-6 туристичних локацій Кіровоградської області

Крафтовий сир, кар’єри, штольні, ранчо та мальовничі краєвиди – Кіровоградська область може стати для вас відкриттям.
Де відпочити і що подивитися в "аграрному серці України"?
"Українська правда. Життя" зібрала 6 цікавих місць, які варто відвідати на Кропивниччині.
Кропивницький
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Знайомство з Кіровоградською областю варто почати з її адміністративного центру – міста Кропивницького.
Родзинкою міста можна назвати академічний музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького.
Будівлю звели 1867 року, а вже 27 жовтня 1882 року тут зародився професійний український театр під керівництвом Кропивницького, коли Марія Заньковецька дебютувала у "Наталці Полтавці".
Театр реконструювали у 2012 році, й залу було повернуто історичний вигляд ХІХ сторіччя.
|Фото: Олександр Майоров
"Ми зуміли наповнити театр потужними українськими виставами… Розумієте, театр корифеїв – це дуже відповідальна і почесна місія.
Ми дуже стараємося, щоб він не був музейним, а живим. Щоб була щира емоція. У виставах ми завжди намагаємося підкреслити стильову ознаку", – розповідає розповідає головний режисер Євген Курман.
Через пандемію відвідувачів стало менше, але вистави відбуваються з дотриманням карантинних обмежень.
Вартість квитків складає від 100 до 400 гривень.
У Кропивницькому також варто пройтися затишними вулицями з будівлями ХІХ століття, розповідає екскурсовод, історик і член топонімічної комісії міськради Кропивницького Юрій Митрофаненко.
|Фото: Cavan/Depositphotos
Тут є водолікарня Паученка у мавританському стилі, Велика хоральна синагога, католицький костел та інші архітектурні пам'ятки.
З історичних пам’яток також є скіфські баби з граніту, розташовані поряд із приміщенням Укрсиббанку та краєзнавчим музеєм.
Якщо ви подорожуєте навесні, обов’язково зайдіть у Кропивницький дендропарк, де щороку у квітні висаджують мільйон тюльпанів.
Морозівський кар’єр
|Фото: Олександр Майоров
Морозівський розріз – це колишня індустріальна пам’ятка, яка перетворилася на інстаграмну локацію.
Розріз простягнувся поблизу селища Пантаївка, за 2 кілометри до річки Інгул.
"Раніше на Кропивниччині було 7 буровугільних розрізів і 3 шахти.
Буре вугілля було вигідно добувати через розрізи, оскільки воно залягає не глибоко", – пояснює гід.
Цей кар'єр перестав функціонувати у 2009 році. Згодом він заповнився чистими ґрунтовими водами, які можна пити.
|Фото: Олена Сідорова
Бірюзова вода перетворила колишній буровугільний розріз на локацію для фото в Instagram. Він навіть потрапив у відео "What is Ukraine", з гордістю відзначають місцеві.
Сезон рекреації тут припадає на літній період, адже влітку вода набуває особливо яскравого кольору.
Туристи й місцеві приїжджають до кар’єру купатися й фотографуватися.
У Морозівському кар'єрі є кілька пляжів: Пантаївський, Комінтернівський і Морозівський. Найчастіше туристи обирають саме Морозівський, адже до нього можна проїхати автомобілем.
Тут можна кататися на байдарках, щоправда, їх доведеться взяти з собою.
Висота кар’єру складає 100 метрів, протяжність – 6 км, а водойма у кар'єрі має таку ж глибину, як і озеро Світязь.
Ферма-сироварня "Лісова коза"
|Фото: Олександр Майоров
Племінне господарство "Лісова Коза" – ідеальна локація для любителів гастротуризму, що розташована у селі Підлісному.
"68 мільйонів років тому з небес упав величезний астероїд. Епіцентр падіння був саме тут", – із цієї легенди починається знайомство туристів із фермою.
"А вже у 2017 році на свято Василя і Меланки, коли водять козу, з далекої Франції до нас приїхали 312 кізоньок Альпійської породи французької селекції і 12 цапиків.
Чому саме ця порода? Наша кізонька не мекає, не пасеться, бо не вміє, вона гризе, жує і не пахне", – розповідає екскурсоводка Валентина Колісник.
Тепер козина ферма і сироварня стала родзинкою Кропивниччини.
Тут виготовляють і продають крафтові смаколики з козячого молока за французькими технологіями – сироватку, йогурти, десерти, сири; проводять екскурсії, майстер-класи та дегустації.
Відвідувачам пропонують скуштувати козячі сири різних видів (фета, бринза, санґлієр, шевр тощо) з дорогим вином, а дітям – із какао.
|Фото: Ферма та сироварня "Лісова Коза"/Facebook
Кожна коза в день дає 5 літрів молока 4,6% жирності.
"Саме такий склад молока дає можливість виготовляти нам найкращі сири в Україні", – наголошує екскурсоводка.
На території комплексу є "зоопарк" з 400 козами, погреб, фотозони, а також столики з іграми і гойдалки.
Тварин можна погладити й погодувати з рук кормом-гранулами, які також виготовляють на фермі з зернових культур.
Квиток на екскурсію фермою коштує 200 гривень для дорослих і 100 гривень для дітей 6-14 років.
Для дітей до 6 років і вагітних жінок вхід вільний.
Завітати до "Лісової кози" можна на власному авто або з автобусною екскурсією.
|Фото: Олександр Майоров
Контакти
Потрапити на екскурсію можна за попереднім записом по телефону +38 095 213 18 91.
Кочубеївські штольні
Кочубеївські штольні – промисловий об’єкт, який здобув популярність завдяки фільму "Червоний" за романом Андрія Кокотюхи.
З ХІХ століття на Кропивниччині відкрили поклади залізної руди. До її видобутку долучилася родина Кочубеїв – вони були власниками промислового об’єкту, пояснює екскурсовод Юрій Митрофаненко.
Штольні працювали з 1904 по 1915 рік, а потім закрилися, аж поки у 2016 році цю локацію не обрали для зйомок фільму.
Нині тут збереглися 5 штолень, у які можна зайти.
|Фото: Олена Сідорова
Загальна довжина всіх підземних ходів складає 250 метрів.
"Раніше тут були декорації, які використовувалися для фільму "Червоний", але їх "розібрали" місцеві жителі", – пояснює екскурсовод.
Тепер залишилася тільки "екстремальна" дерев’яна драбина без багатьох сходинок, користуватися якою не варто.
|Фото: Олександр Майоров
Кочубеївські штольні можуть сподобатися не лише любителям печер, а й "мисливцям за привидами".
За словами гіда, іноді на цій локації проводять окультні обряди.
Атмосфера у печерах дійсно містична: тут можна побачити скелети диких тварин і зустріти летючих мишей.
Приїхати до штолень можна самостійно, однак краще найняти гіда, який проведе екскурсію і покаже безпечний спуск у печери.
Контакти
Замовити екскурсію на Кочубеївські штольні можна через місцеві туристичні агентства у Кропивницькому або за телефоном +38 066 587 55 29.
Ранчо-тур від "Агросфери"
|Фото: Олександр Майоров
Якщо ви ще не бачили сучасну молочну ферму, рекомендуємо з’їздити на ранчо-тур у Новгородку.
"Найамбітніша ферма в Україні" – так цю локацію називає співвласник Микола Монашок.
"У нас є ідея розвивати сільський туризм і показувати школам, дітям, туристам ферму, щоб вони розуміли, на якому рівні працює сільське господарство, як працюють ферми", – розповідає він.
Під час ранчо-туру гостей катають на тракторах і комбайнах, проводять екскурсію по фермі.
Зокрема, відвідувачам показують усіх "резидентів" ферми, процес догляду за тваринами, апаратне доїння корів, заготовлення силосу, "дитячий садок" для телят тощо.
На фермі живе 3,5 тисячі корів, телят і биків породи Голдштін.
Щодня корови дають близько 40 тисяч літрів молока екстракласу 3,6% жирності.
|Фото: Олександр Майоров
Щоб потрапити на екскурсію, має набратися група. Про деталі туру потрібно домовлятися заздалегідь.
Окрім екскурсії по фермі організатори пропонують розваги, пікнік, для дітей можуть запросити аніматорів.
"Відвідувачів привозять із Кропивницького автобусом. Цілий день водять по фермі, розважають, влаштовують їм пікнік, смажать шашлик", – розповідає Микола Монашок.
Наприкінці екскурсії всім відвідувачам дають по 1,5 літра молока.
У компанії також є заповідник "Терник", де можна відпочити на природі, поїсти, покататися на катамаранах по озеру.
Після екскурсії по фермі групу можуть повезти туди.
Ранчо-тури проводять за 200-250 грн з людини.
"Інколи ми робимо винятки для дітей, які дуже хочуть на ранчо-тур, але не мають грошей, тоді екскурсію проводять безкоштовно. Це більше соціальний проєкт", – каже співвласник.
Якщо туристи хочуть приїхати без групи, це можна зробити, але вартість екскурсії буде більша.
Контакти
Щоб замовити ранчо-тур, можна зателефонувати за номером +38 066 145 47 68.
Ферма також співпрацює з місцевими турагентствами.
"Хутір Надія"
|Фото: Олександр Майоров
У Корлюгівці Кіровоградської області можна відвідати заповідник "Хутір Надія" – садибу корифеїв українського театру.
Її заснував Іван Тобілевич (Карпенко-Карий) у 1871 році. Тут він писав свої відомі твори "Сто тисяч", "Хазяїн", "Сава Чалий", "Гандзя", "Батькова казка" та інші.
Драматург назвав хутір на честь своєї першої дружини Надії Тарковської-Тобілевич, яка також є двоюрідною бабусею Андрія Тарковського.
|Фото: Україна Інкогніта
"Колись тут був голий степ і невеличка хата, але Тобілевичам вдалося створити зелену оазу", – розповідає Юрій Митрофаненко.
Родзинкою хутора є дуби ХІХ століття, висаджені видатними українськими митцями.
Іван Тобілевич хотів висадити дубову алею і пропонував кожному своєму гостю посадити дерево.
Тут є дуб Миколи Садовського, Михайла Старицького, Марка Кропивницького, Марії Заньковецької, Панаса Саксаганського, , Марії Садовської-Барілотті, "Риндичин" дуб (Ганни Затиркевич-Карпинської) та багатьох інших.
"Дуб Миколи Садовського – дуже цікавий дуб, який дещо спотворює реальність. Його гілочки тягнуться до дубу Марії Заньковецької, але в житті було зовсім не так. Це руки Марії Заньковецької тягнулися до Садовського…", – каже Митрофаненко.
Більше про життя і побут українських корифеїв можна дізнатися, зайшовши в хату-музей Івана Карпенка-Карого.
У її кімнатах збереглися автентичні речі та старі фотографії корифеїв ХІХ століття.
Зокрема, тут є унікальний самовар, який драматургу подарували землевласники брати Ельворті, німецький рояль, автентичне крісло Івана Тобілевича і жіноча скриня.
Також на хуторі є краєзнавчий хореографічний музей, стара "батькова хата", ґрунтове джерело та озеро, у якому є жіноча і чоловіча купальні.
|Фото: Олександр Майоров
Можна домовитися про екскурсію або самостійно прогулятися територією заповідника.
Контакти
Замовити екскурсію на "Хутір Надія" можна за телефоном +38 052 231 27 33.
Інфраструктуру області планують активно розвивати, запевняє Голова Кіровоградської ОДА Марія Чорна.
В області вже презентували туристичний чат-бот "Мандруй Кіровоградщиною", створений спільно з газетою "Кіровоградська правда".
Детальніше про всі туристичні пам’ятки області можна дізнатися у Telegram або Viber.
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