Социальная БЕЗответственность

20.09.2016

Валерия Татарчук, учредитель и глава БФ "Твоя Опора", специально для УП.Жизнь

Ежедневно я сталкиваюсь с осуждением компаний, которые заявляют о своем участии в благотворительных проектах.

"Пиарятся", – слышу каждый раз. Этот скепсис со стороны окружающих всегда вызывает у меня негодование. Поэтому давайте разберемся с социальной ответственностью корпораций и саморекламе на благотворительности.

КАКИЕ ОНИ – СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ КОРПОРАЦИИ

Компании, которые так или иначе участвуют в благотворительных акциях, можно разделить на три типа.

Первый, и, пожалуй, самый "закрытый" тип – это компании и частные доноры, которые выделяют деньги благотворительным фондам, и при этом, просят нигде не упоминать о них.

Конечно, мы всегда интересуемся, почему они приняли такое решение, но всегда безусловно его принимаем.

Мы бесконечно благодарны им за постоянную поддержку наших благотворительных проектов, и никогда не озвучиваем их имена, потому-что уважаем их законное право на анонимность.

Второй тип. Это компании, которые охотно участвуют в благотворительных проектах и не стесняются об этом заявлять. Стоит отметить, что в последнее время среди наших партнеров большинство именно таких.

И давайте будем откровенны, это нормальная позиция, не стоит называть это тщеславием, ведь во всем цивилизованном мире участие компании в благотворительных акциях – это положительный пример для остальных.

За границей, например, такие инициативы поощряет государство в части налогообложения компаний, которые проводят благотворительную инициативу.

С последним, к сожалению, в нашей стране не сложилось, но говорить о компаниях, которые вкладывают деньги в благотворительность – это минимальная возможность их отблагодарить. Почему у нас должно быть иначе?

И третий тип – это те, кто хочет, чтоб о них говорили, но по факту, не очень хотят вкладываться в благотворительные кампании. К сожалению, с такими БФ "Твоя опора" тоже сталкивался, и я уже научилась отличать бизнесменов, которые только на словах поддерживают наши инициативы.

Положа руку на сердце, иногда они не просто не поддерживают, а "примазываются" к инициативам благотворительных фондов ради пиара, попросту паразитируя на благотворительности и пытаясь создать себе позитивный имидж.

Есть также компании, которые не выделяют деньги на производство совместных товаров, выручка от продажи которых идет на благотворительности и не спонсируют наши проекты.

Но они предоставляют нам, как и другим фондам, огромный ресурс, которым владеют.

Например, как компания "Новая почта" - бесплатно совершают перевозки нашего оборудования или лекарств, а также подарков и необходимых вещей детям. Или, например, компания "Космонова" бесплатно технически сопровождает сайт фонда "Твоя опора" и обеспечивает полную техподдержку нашего благотворительного проекта "500 подарков за 15 дней". Просто потому, что у компании есть огромное желание помочь и сделать свой вклад в доброе дело. И это большой взнос, ведь в противном случае нам бы пришлось тратить на это деньги фонда, а значит, один из подопечных детских домов получил бы значительно меньший объём помощи.

Для таких компаний всегда нужна мотивация и поддержка. Они делают свой вклад, даже не смотря на то, что не перечисляют деньги. И он очень значителен - благодаря их работе, мы экономим деньги фонда! Это очень большой вклад!

КАК МАСС-МЕДИА ВЕЩАТЬ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ?

Вернемся ко второму типу компаний, потому что, как я уже отметила, их большинство. Хочется подчеркнуть, что это нормально, если компания хочет заявлять публично о своем участии в благотворительности.

Ведь во всем мире это уже стало привычным делом, и никто бизнес за это не осуждает. Чуть ли не на каждой продукции, представленной в европейском супермаркете, указано, на какие добрые дела они отчисляют средства.

И это правильно – ведь они в первую очередь обращают внимание на проблему. И конечно, делают неоценимый вклад и помощь. Кроме того, своими публичными заявлениями они показывают пример другим компаниям.

У БФ "Твоя Опора" есть несколько таких бизнес-партнеров, которые уже перекочевали в разряд добрых друзей. Они проявляют интерес к благотворительности и поддерживают наши самые смелые начинания.

Каждый раз после того, как та или иная инициатива с помощью компании-бизнеса воплощена в жизнь, меня преследует чувство неловкости перед ними.

Вот представьте, вы вложили деньги, поддержали инициативу, провели мероприятие, выпустили специальную брендированную продукцию и прочее. На ваше совместное мероприятие пришли разные представители СМИ - пресса, ТВ, интернет-ресурсы. Все они пришли добровольно, по собственной инициативе.

А после мы видим ряд публикаций. И все они… без упоминания наших спонсоров – компаний, которые сделали возможной благотворительную инициативу! Потому что для СМИ любое упоминание бренда – это реклама.

Но давайте откровенно. Компания, участвующая в благотворительном проекте, могла бы потратить эти средства по-другому, например, завесить наружной рекламой полгорода.

И "выхлоп", в части продвижения бренда, был бы гораздо больше. Во всем мире считается нормой, если компания бюджет на рекламу тратит на благотворительность. Ведь потом они у всех на слуху! Но только не у нас. В лучшем случае у нас громко промолчат.

Но скорее всего, выльют ушаты грязи. Как это может мотивировать бизнес участвовать в благотворительности? Конечно, никак!

Я отдаю себе отчет в том, что наши партнеры становятся спонсорами не ради публикаций. И они и дальше будут поддерживать наших подопечных. Но почему общественность не должна знать своих героев? Ведь компании, которые в столь трудное время выделяют бюджеты на благотворительность, по моему мнению, и правда настоящие герои.

Конечно, я понимаю, что у масс-медиа, есть приоритетные темы, которые, по их мнению, интересуют аудиторию.

Это "чернуха", новости о взятках, крики "Зрада!" и "Позор!", покупки квартир и еще много чего "интересного" для нас с вами.

А СМИ, конечно, пишут о том, что люди будут читать. В первую очередь это вопрос сознания украинцев.

Но дорогие журналисты, давайте думать, как заинтересовать вашу аудиторию новостями о добрых делах.

Как подать материал так, чтоб зритель или читатель оторвался от своих проблем и порадовался за тех, кому помогают.

И возможно, пришел к выводу, что и самому стоит делать немножко больше для других. Ведь от каждого из нас, от каждого звена в этой цепочке зависит, в какой стране мы завтра будем жить.

Все только в наших руках. И это и есть патриотизм.

ДОБРЫЕ ДЕЛА В ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА

Негативный опыт благотворительных акций тоже случается. Когда бизнесмены вместе с фондом вложили массу средств и ресурсов, а результат себя не оправдал. Поэтому часто компании разочаровываются в таких инициативах и предпочитают больше с ними не связываться.

Поэтому, прежде чем взяться за подобную инициативу, создание совместного продукта или акции с бизнес-компанией, я очень рекомендую взвесить количество вложений (не только материальных) и предполагаемый благотворительный сбор, полученный на выходе.

Только есть одно "но", нужно очень трезво оценивать ситуацию, и ни в коем случае не думать, что как только вы заявите, например, о том, что выпускаете какой-то продукт, деньги с которого будут отчисляться в фонд, он разлетится как горячие пирожки.

К сожалению, часто это суждение далеко от истины. Иногда в благотворительные фонды обращаются компании с хорошей задумкой, реализация которой стоит месяцев труда, огромных материальных вложений и человеческих ресурсов.

Компания и фонд хотят провести хорошую акцию, сделать все качественно, бизнес вкладывает средства в ресурсы, людей, логистику и полиграфию, а в итоге сбор меньше, чем затраты.

И компания часто в таких случаях недоумевает, зачем это было нужно? Можно же было просто выделить сумму фонду и не тратить столько времени. И они правы! Всегда нужно просчитывать наперед, что будет эффективнее в каждом конкретном случае?

Ведь первично задача не провести акцию, а все-таки собрать средства. Акция или инициатива – это способ. Поэтому всегда соизмеряйте "вклад" и "пользу" от благотворительной инициативы.

И напоследок. Лично я всегда рада поддержать бизнес, который участвует в благотворительности. Даже если это не самый необходимый мне товар или услуга, или если их стоимость немного выше, чем у конкурентов, я легко делаю выбор в пользу компаний, которые проявляют сознательность и понимают, как важно делать добрые дела.

И призываю остальных поддерживать подобные инициативы. Ведь вкладывать бюджеты в благотворительность для бизнеса сейчас – сродни подвигу. И пусть за эти подвиги их благодарят, а не осуждают.