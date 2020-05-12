Б/У обладнання для лікарень за ціною польоту на Місяць і назад 

Купити сертифіковане медичне обладнання повної комплектації не за всі гроші світу і при цьому не посивіти – місія практично нездійсненна для України в розпал пандемії.

Що робити і хто винен?

Сьогодні у мене стався "тотальний вибух мозку" – мені здається, що розмови з постачальниками обладнання істотно зменшили кількість моїх нервових клітин.

Я складала порівняння цін і умов для списку обладнання, яке фінансує наш донор для підопічної лікарні.

Наші перевірені довгими роками постачальники під час пандемії не завжди можуть надати все необхідне обладнання через дефіцит.

Наш фонд постійно проводить аналіз ринку, як і у розрізі пошуку кращої ціни, так і нових позицій медобладнання.

Ситуація, яка існує на сьогодні, змусила мене поділитися з вами кількома важливими аспектами при виборі постачальників обладнання.

Якщо ви вирішили купувати обладнання самостійно, зверніть увагу на наступні моменти.

1. Євро-китайський виробник.

Такої кількості британського, німецького, швейцарського та ще багато всяких "-кого" обладнання виробленого насправді в Китаї – я не бачила ніколи.

Тільки в особистій розмові з менеджером постачальника, взявши якого за горло, можна дізнатися, в якій країні дійсно було вироблено це обладнання.

Далі слідує монолог про те, що "якість нічим не поступається...", "все по стандартам якості, тільки зібрано в Китаї" і т. д.

Я не сперечаюся, дійсно є непогані китайські виробники, але при цьому не можна говорити, що їх якість не поступається лідерам ринку. На жаль.

2. Дельтування ціни.

Таким терміном нас – ще недосвідчених менеджерів банку – вчили продавати невиправдано дорогий продукт.

– Ціна нашого дефібрилятора 187 000 грн.

– О! Супер! Можете надіслати комерційну пропозицію?

І надсилають таблицю, в якій першим пунктом найменування дефібрилятора і ціна 187 000 грн.

А далі таблиця на 15 рядків з "додатковими опціями"...

Підсумовуємо... барабанний дріб!.. разом ціна 464 000 грн!!!

3. Уживане як нове.

15 хвилин я спілкувалася з менеджером компанії, яка продає функціональні ліжка для реанімації.

І все прекрасно: ціна супер, виробник європейський, є в наявності, все буде доставлено та встановлено, і лише необережна репліка менеджера змусила мене запитати: "Секундочку, це НЕ НОВІ ЛІЖКА???".

"Ну так, – відповідає менеджер. – У нас тільки б/у, але відреставровані і практично як нові!".

Йоперний театр! А яке слово на вашому сайті хоча б натякнуло мені про це? 15 хвилин мого часу полетіло в трубу!

Так, мене нічого не збентежило, тому що ціна не була нижчою за ринкову ціну нових ліжок!

Але, напевно, мене повинна була збентежити їх наявність в той час, коли у 90% випадків їх потрібно замовляти і чекати два-три місяці.

4. Комплектація.

Ви б купили машину без керма? Ні? А чому?

Ось деякі продавці апаратів УЗД вважають, що можна продати його без датчиків. Це такі штучки зі шнурком, на які лікар наносить гель і водить по місцях діагностики на тілі людини.

Але так можна легше підчепити покупця, адже ціна УЗД без датчика буде відчутно дешевшою, а там як Бог дасть! Куплять і датчики, нікуди ці клієнти не подінуться!

5. Дуже низька ціна на сайті.

Ми купуємо обладнання у прямих дистриб'юторів.

На одному з сайтів бачу інфузомат, який ми купували, але його ціна в ДВА рази дешевше! Дзвоню, уточнюю вартість і наявність. Просять дати їм час, вони мають все уточнити і зателефонувати.

Передзвонила ще раз, ціна різко збільшилася, а терміни поставки дуже нечіткі.

ТОБТО одне з двох: або вони не дуже активно оновлюють інфо на своєму сайті, або таким чином "ловлять" клієнтів.

6. Сертифікація контрабанди.

Є обладнання, яке офіційний дистриб'ютор не завозить в Україну. З багатьох причин, але не завозить. А на ринку воно Є.

Чому? Тому що спритні постачальники завозять його у валізах, контрабандою. А потім "вирішують питання" з документами.

Ну, і ціна у них чудова, як для обладнання такого рівня.

Але що потім буде робити, наприклад фонд чи донор, коли не зможе поставити на баланс лікарні таке "щастя", а якщо таки вдасться поставити, то в офіційний сервіс не можна буде звернутися, так як офіційний дистриб'ютор такого не завозив.

І гарантійне обслуговування, в кращому випадку, вам будуть надавати місцеві кулібіни.

А ще, зважаючи на те, скільки нових постачальників виникло на основі стрімко збільшеного попиту, які ще вчора торгували трусами, а сьогодні активно завозять медобладнання і засоби індивідуального захисту, можу тільки уявити, скільки покупців залишаться без сервісного обслуговування, без виконаних гарантійних зобов'язань.

Головне, щоб хоч товар отримали без затримки і взагалі отримали.

Можу продовжувати, але думаю усе зрозуміло. І якщо чесно, я не знаю, що гірше: рентген 1979 року випуску, яким до сьогодні ставлять діагнози пацієнтам в одній з наших підопічних обласних лікарень, чи досвідчені постачальники, приблизно того ж року народження, для яких це чисто бізнес, навар і яким не до людських життів.

Отже. Якщо ти НЕ вмієш ставити правильні запитання, щоб дізнатися правду і/або коректну інформацію, якщо у тебе недостатньо досвіду в закупівлі медобладнання, якщо у тебе немає експерта лікаря, з яким ти можеш проконсультуватися щодо комплектації, функцій, досвіду використання і т. д., то з імовірністю 99% тобі не пощастить і ти купиш обладнання, зібране із "що під руку втрапило".

Свій шлях пошуку надійних постачальників ми пройшли ще шість років тому, коли методом спроб і помилок, консультацій і допомоги партнерів, лікарів та колег, ми окреслили для себе пул постачальників, з якими працюємо й до сьогодні.

Наші постачальники перевірені часом і ми ще жодного разу не пошкодували про співпрацю з кимось із них.

Звичайно, ми постійно шукаємо і нових, проводимо аналіз ринку, щоб "тримати руку на пульсі".

Адже медицина не стоїть на місці. І ми намагаємося завжди знайти тільки найкраще обладнання для наших підопічних клінік.

Лера Татарчук, засновниця благодійного фонду "Твоя опора", співзасновниця проекту Charity Weekend, спеціально для УП.Життя

Титульне фото sudok1/Depositphotos

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