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Несвободна свобода слова, або Як пройти в Європу

Версія для друку Коментарі 6
24.11.2016
Катерина Ботанова, культурний критик

І все-таки, що ж страшніше – сказати чи подумати? Тихенько подумати собі те, що думають усі, й посміхнутись у вуса? Чи таки сказати це публічно, з трибуни чи на камеру?

Нічого особливого чи надзвичайного, просто те, що всі й так думають: що всі роми – потенційні ґвалтівники чи крадії, що молода жінка не може бути фахівцем і урядовцем, що "ґендеру" не існує, що "сексуальна орієнтація" суперечить "традиційним цінностям", що "понаїхали", що існують різні ґатунки українців, врешті-решт.

У чому тут взагалі проблема? "Що він такого сказав? Усе ж саме так і є",  так зреагували соцмережі та деякі медіа-коментатори на неоковирний вислів Міністра культури на "Свободі слова".

Після оголошення перемоги Дональна Трампа на президентських виборах у США, в одній із численних спроб зрозуміти, що саме сталось і як таке могло статися взагалі, журналіст ліберального видання The New Yorker Девід Ремнік зацитував Джоджа Орвелла, британського письменника і безкомпромісного борця за свободу.

"Справа в тому, що наша відносна свобода залежить від громадської думки… Якщо значна кількість людей зацікавлена у свободі слова, вона існуватиме навіть усупереч законам; якщо громадська думка інертна, незручні меншості будуть переслідуватись, навіть якщо є закони, які їх захищають".

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В Україні є Конституція, яка гарантує рівні права, безпеку та захист усім громадянам країни. В Україні триває війна, яка стала несподіваним і болісним унаочненням того, до чого можуть призвести, зокрема, роки пропагування розподілу країни на мовні та культурні зони та людські ґатунки.

І в Україні є громадська думка, консервативна, патріархальна, часто расистська, яка живиться із комплексу жертви й намагається хоч якось захистити себе від реальних і уявних злиднів світу цього, перекладаючи відповідальність на "них" – ромів, євреїв, поляків, росіян, російськомовних, україномовних, переселенців, "вату", жінок, молодь, ґеїв, ліберастів, інтелігентів (список можна продовжити, потрібне підкреслити).

Тут ми можемо радісно привітати самі себе: Україна жваво іде в ногу із часом і світовими трендами, коли втомлена переважно економічними реаліями більшість, намагається взяти реванш будь-якою ціною.

Розподіл на "нас" – правильних, корінних, упосліджених, але вартих кращого життя – і "них" – інших, чужих, зайд і збоченців, які намагаюся в нас забрати ті крихти, які в нас іще лишились – це головний інструмент політиків, які, дуже ймовірно, визначатимуть найближче майбутнє світу. Владіміра Путіна і Дональда Трампа та їм подібних.

Це світ вовчих законів, де перемагає сильніший. Це світ знищення і підпорядкування, де немає місця інакшості. Це світ, усі радості якого Європа – а що вже казати про Україну – так глибоко відчула на своїй шкірі впродовж ХХ століття. Це світ насильства і воєн. Але чекайте, у нас же уже і так іде війна. Хіба нам цього мало?

Здається, нам час уже нарешті визначитись: нам в Європу чи в трансатлантичний (чи може транстихоокеанський) альянс нетерпимості й насилля?

Якщо таки в Європу – а з цим досі не сперечається навіть всемогутня українська громадська думка, – то вона, сердешна, і досі наполягає на цінностях. Хоч як побиті й загрожені, вони й досі тримають її докупи, гарантуючи простір свободи й демократії.

Це ті самі європейські цінності, за які стояв Майдан, що його третю річницю ми зараз трохи сумно святкуємо. Це цінності свободи, рівних людських прав, взаємоповаги та допомоги. Те, що за словами Ярослава Грицака, врешті-решт, можна намастити на хліб, тобто перетворити на економічні переваги і якість життя, але спочатку треба вмістити у власну свідомість.

І якщо годі чекати блискавичної  "європеїзації" громадської думки в країні, яка тривалий час балансує на межі виживання, то від публічних осіб, особливо політиків, треба не лише очікувати, а й вимагати свідомого геополітичного вибору та відповідальності за свої слова і вчинки.

Якщо вже революція гідності – то ця гідність стосується всіх громадян України. Якщо Україна обрала для себе європейський вектор як політична нація, то всю цю витягнуту зі схронів риторику "генофонду України", "культурного коду" та інших "духовних цінностей", треба облишити там, де вона належить – у ХІХ столітті. Якщо ця страшна війна має припинитись, то мають зникнути "ми" і "вони", раз і назавжди.

І якщо політик не поділяє цих цінностей, це його право вільного громадянина. Тоді треба звільнятись із парламенту й уряду та йти палити шини або організовувати опозиційну партію. І не тому, що може бути відставка за невдалий публічний вислів, а тому що Європа – в іншому напрямку.

Катерина Ботанова, культурний критик, спеціально для УП.Культура
КОМЕНТАРІ - 6
Ніг Блек _ 24.11.2016 20:59
Автору: майдан стояв за СВОБОДУ і свободу слова теж. Міністр правий. Ви - ні.
На наступних виборах ви голосуйте за ті партії, які поставлять іншого міністра культури.
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Зельман _ 24.11.2016 18:55
Да никакой крамолы Нищук не сказал. Но то что сказал - сказать нужно было, чтобы увидеть, сколько мерзоты всплывет. С жалобами в спортлото. Ага, Нищук такой-сякой, а кляузник Рабинович - человечище-е-е-.
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Victor Kornatch _ 24.11.2016 18:02
Как только появляется порядочный человек сразу начинается визг вырожденцев.Они как гиены готовы набросится если он где-то оговорился или попытался как-то объяснить те явления которые действительно существуют объективно.Мы идем в Европу, чтобы спасать её ценности, а не розлагать последние моральные устои.
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Liudmyla Taran _ 24.11.2016 17:35
А ґвалту, а крику довкола фрази Нищука про ґенетику! Тим часом ще 1998-го професор-ґенетик В. Войтенко писав: «…депопуляція охопила всю Україну. Проте на Заході вона у 6-7 разів менша, ніж на Сході та Півдні… Опрацьована мною методика створення політичної і кримінальної мапи України на основі багатовимірного математичного моделювання себе виправдала… Йдеться про складники соціальної психології: пияцтво, кримінал і розпуста, а також про інтегральний індекс люмпенізації. Відмінності між реґіонами є значними, такими, наче мова йде про різні держави: «Україну цивілізовану» (Захід, частково Центр) і «Україну босяцьку» (Південь і Схід)». Звісно, треба працювати над «вирівнюванням» суспільного ландшафту, розуміючи, в чому корінь проблем. І тут культуртрегерам та мудрим політикам можливості неміряні!
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Xuato _ 24.11.2016 17:28
Коли в Державі немає свободи слова - в ній немає нічого, як сказала М.Стаднійчук на ток шоу у Шустера. Все інше від лукавого. Де тіж європеці, США з їх вимогами до демократії де. Я на своїй шкурі відчув. Ніби диригент вкючає кнопку і все то код не співпадає, то відсутня реєстрація, то коментар портить картинку щасливого народу і його радужне єднання з владою. Навіть сліпий бачить що влада це імітатори це злодії в законі. Які реформи коли суд неправий, яка економіка від казнокрадів, яка війна коли воює хтось там коли в тилу роблять бабло при цьому плювати на крові чи в співпраці з окупантом. Отака вона тоталітарія дозованої демократії. Про яку гідність може йти мова в країні реставрованих бурбонів - Контрреволюція ось імя стану коли 18 000 жандармів розділяють злидарів від інтеранціоналу бобрів.
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Катерина Ботанова
Несвободна свобода слова, або Як пройти в Європу

І все-таки, що ж страшніше – тихенько подумати собі те, що думають усі, й посміхнутись у вуса? Чи таки сказати це з трибуни чи на камеру?

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