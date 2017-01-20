Ліки для онкохворих дітей і маніпуляція фактами. Що я бачила на власні очі

Що голосніше розгортається протистояння між старою медичною гвардією та оновленою командою Міністерства охорони здоров’я, то більше гравців долучається до лав противників реформи.

До бунту фармкомпаній та дистриб’юторів-прокладок долучилися головні лікарі, які переживають за свої посади.

Адже тепер всім їм світить переобрання на відкритих конкурсах, а не автоматичне продовження контрактів; одним із перших на відкритому конкурсі обиратимуть головного лікаря НДСЛ "ОХМАТДИТ", контракт з попереднім керівником лікарні закінчився 17 січня.

А також головні позаштатні фахівці із різних нозологій (якщо перекласти із медичного – захворювань), які втрачають свій вплив на державні закупівлі.

17 січня на черговому виході до ЗМІ представники медичного сектору озвучили кілька фактів, які конче потребують пояснень, адже інформація подана настільки викривленою, що просто не лишилося шансів пройти повз.

Наприклад, завідуючий відділенням трансплантації кісткового мозку НДСЛ "ОХМАТДИТ" Олег Рижак, знайомий всім онковолонтерам через заборону родинам пацієнтів співпрацювати із благодійними фондами та отримувати від них допомогу, жалівся на відсутність підтримки вітчизняної трансплантології з боку держави.

Скаржився він на несвоєчасність поставок та незабезпеченість відділення медикаментами.

Проте в реальному світі медикаменти, котрі Міністерство охорони здоров’я надсилає в НДСЛ "ОХМАТДИТ" для всіх онкохворих пацієнтів лікарні (3 відділення на 70 ліжок), дивним чином практично у повному обсязі опиняються саме у його відділенні (на 10 ліжок).

Так, у листопаді 2016 року за програмою державних закупівель в лікарню було поставлено близько 900 одиниць антибактеріального препарату "Зівокс" – 100% від кількості, яку замовила лікарня на весь рік.

Але вже до 20 грудня (всього за 1 місяць) цей медикамент зник із центрального складу, оскільки 2/3 обсягу забрав для потреб своїх 10 пацієнтів саме Олег Рижак, залишивши без ліків решту пацієнтів онкологічного центру.

Даний факт встановлений комісією Міністерства охорони здоров’я, що проводила перевірку за зверненням фонду "Таблеточки" та пацієнтів онкоцентру, які залишилися без дороговартісного медикаменту.

Подібні маніпуляції з ліками та фактами – звична річ для онкологічного центру, яким керує головний позаштатний онкогематолог України – Світлана Донська, безпосередній керівник Олега Рижака.

Обидва цих досвідчених експерта у галузі онкології не перший рік є членами робочих груп, що формують номенклатуру та державне замовлення на препарати для онколонічних хворих.

Із 2015 року представникам громадськості – фондів "Крила надії", "Краб" та фонду "Таблеточки" – вдалося потрапити до цих робочих груп та ближче роздивитися ті процеси, які відбуваються за зачиненими дверима міністерських комітетів.

Всі ті факти, про які йтиме мова далі, відбувалися у моїй присутності та підтверджені протоколами засідань (в яких стоять і мої підписи) та письмовими зверненнями до МОЗу.

Отже, ще одним закидом цих фахівців у бік міністерства стали невірно закуплені медикаменти для онкохворих дітей – ліки із діючими речовинами Фосфоміцин та Метотрексат.

Лікарі звинувачують міжнародну організацію Crown Agents, яка відповідала за закупівлі для онкохворих за кошти 2015 року, та чиновників міністерства у халатності та марному витрачанні коштів держави на непотрібні ліки.

Що ж насправді?

У 2015 році при формуванні робочою групою номенклатури та її передачі на затвердження Кабміну відбулася технічна помилка – сектар комісії (яка згодом пішла на пенсію) вказала невірне дозування препарату з діючою речовиною Фосфоміцин – 3 грами замість 2 грамів.

В переліку закупівлі для онкохворих дітей було 167 найменувань, перевіряти всі ніхто не хотів, і під цим технічно помилковим дозуванням підписалися і Донська з Рижаком, і я особисто.

Згодом Crown Agents надіслали до міністерства та робочої групи лист уточнення – чи дійсно ви хочете купити цей препарат у дозуванні 3 г?

Робоча група це підтвердила, і медикамент був поставлений.

Робоча група підтвердила перелік, і медикамент був поставлений

Дана помилка – спільна відповідальність членів робочої групи

Відповідно дана помилка – спільна відповідальність членів робочої групи, у тому числі моя, але що страшніше – лікарів, що є фахівцями-онкологами.

Особисто для мене вказана ситуація стала знаковою, і під час підготовки до закупівель за кошти 2016 та 2017 року ми зі співробітниками фонду ретельно перевіряли дозування та форму випуску кожного препарату, виявляли помилки, коригували технічні завдання та постанови.

Жоден інший член робочої групи, у тому числі лікарі, які мали би бути максимально зацікавлені у надходженні потрібних їх пацієнтам медикаментів, і які знали про помилки минулих років, не долучався до цієї роботи – абсолютно добровільної, але від якої залежатиме життя дітей.

Надскладна і відповідальна робота дісталася нам – не медикам, котрі не знають протоколів та нюансів лікування. Тоді як фахівці ніякої зацікавленості у захисті інтересів пацієнтів не проявили.

Історія з препаратом "Методжект" (діюча речовина Метотрексат), який був поставлений також у некоректній формі випуску, має те ж саме коріння.

Традиційно цей препарат закуповувався у одного і того ж самого виробника, до якого звикли лікарі.

Після появи у процесі закупівлі міжнародної організації та проведення відкритого і чесного тендеру, перемогу за даною позицією отримав абсолютно інший виробник.

Оскільки ніхто з лікарів-членів робочої групи цього не очікував, вони не внесли у технічне завдання детальну вимогу до форми введення препарату – обов’язково інтратекальне введення (безпосередньо у лікворну систему під оболонку спинного мозку на рівні попереку, а не у м’язи чи вени).

Отже, до лікарень надходить не препарат із іншою формою введення. До фонду "Таблеточки" звертаються завідуючі онковідділеннями та повідомляють про проблему.

Ми пишемо звернення до міністерства, просимо скликати робочу групу та вирішити ситуацію, адже препарат – надважливий у процесі лікування онкохворих дітей.

Під час засідання робочої групи у відповідь на винесену пропозицію відкликати препарат з лікарень та закупити потрібний, член робочої групи та головний позаштатний онкогематолог Донська повідомляє, що препарат цілком може бути у лікарнях, адже його можна використати для пацієнтів на підтримуючій терапії.

Донська повідомляла, що препарат цілком може бути у лікарнях, адже його можна використати для пацієнтів на підтримуючій терапії. Для збільшення натисніть на світлину

Жодні аргументи волонтерів, у тому числі наше посилання на міжнародний протокол, у якому зазначена абсолютно інша форма застосування препарату – оральна – не вплинули на думку фахівця-онколога, адже ми не лікарі.

Протокол був підписаний всіма присутніми членами робочої групи, і тільки у мене була окрема думка та повторне звернення до міністра із проханням вирішити ситуацію, що склалася.

Але вже під час прес-конференції ці ж самі лікарі жалілися на препарат, який вони не зможуть використати. Втрати держави на закупівлі не того препарату вимірюються мільйонами гривень.

Третім, не менш важливим фактом, стала спроба маніпуляції із закупівлею реагентів для химеризму, у відсутності котрих теж звинувачують міністерство.

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Під час проведення тендеру вказані реагенти перейшли із власності одного фармацевтичного виробника до іншого. Новий власник вирішив перекомплектувати набори з реагентами та тестами і змінити їх вартість.

Якщо спочатку для потреб українських пацієнтів потрібно було закупити 5 наборів реагентів вартістю $200 000, то після оновлення та ж сама кількість реагентів входила у 2 набори, а вартість кожного із них зменшилася до $40 000.

Виробник листом повідомив про це фахівців НДСЛ "ОХМАТДИТ" (саме для них закуповувалися ці реагенти) та міністерство. Але на засіданні робочої групи, яка відбулася після появи цієї інформації, лікарі продовжували стверджувати, що їх потреба – саме 5 наборів, і ніяк не менше.

Лікарі продовжували стверджувати, що їх потреба – саме 5 наборів, і ніяк не менше. Для збільшення натисніть на світлину

Пропозиція координатора із закупівель, в якій йшлося про закупівлю лише 2 наборів та докупівлю інших потрібних ліків на зекономлені $120 000 була відхилена лікарями. Як результат - кошти повернулися до державного казначейства у повному обсязі, а онкохворі діти залишилися без ліків, які можна було закупити додатково.

Думка пацієнтської спільноти досить однозначна – інститут головних позаштатних спеціалістів та робочих груп є абсолютно дискредитованим і потребує реформування, яким зараз займається команда МОЗу.

Лише поява нових, прогресивних лікарів, незалежних консультантів, незаангажованих фахівців у процесі державних закупівель дозволить забезпечити їх подальшу ефективність та прозорість.

Ірина Литовченко, співзасновниця благодійного фонду "Таблеточки"