Вибори Громадської ради при МОЗ: майбутнє медицини обираєш ти

Чи не вперше за роки нашої незалежності в системі охорони здоров’я України починають впроваджуватися дієві реформи.

Попереду на нас чекає велетенська робота, але початок покладений, і бажано нам усім разом рухатися в цьому напрямку.

Одна з приємних новин для громадян України – вибори громадської ради Міністерства охорони здоров’я, які в цьому році вперше пройдуть відкрито за допомогою голосування онлайн.

27 квітня кожен громадянин України зможе віддати свій голос тому кандидату, якому він довіряє. Ознайомитися з правилами інтернет-голосування можна на сторінці сайту громадської ради МОЗ.

ЩО ЗМІНИЛОСЯ

Громадська рада МОЗ є колегіальним органом, до складу якої входять представники численних організацій та фондів, що безпосередньо пов’язані з системою охорони здоров’я України.

Зараз до складу ГР МОЗ входять майже 200 членів, що просто унеможливлює її легітимність, адже зібрати більше ніж 100 представників надто складно. З огляду на це, ефективність і доцільність існування такого органу видається сумнівною.

Наразі Україна потребує швидких і дієвих реформ у медицині, і нам конче потрібен дорадчий орган з фахівців, які б могли дати чітку оцінку тим чи іншим процесам в системі охорони здоров’я.

Тому, згідно постанови Кабінету міністрів України, наразі обирати можна буде від 1 до 35 кандидатів. Тобто, максимальна кількість членів громадської ради МОЗ становитиме 35. Подаватися може необмежена кількість осіб.

Ще одним суттєвим нововведенням є система відкритого голосування, до якої зможе долучитися кожен.

Раніше кандидатів до ГР МОЗ обирали самі кандидати. Це так само, як би депутатів Верховної Ради обирали б депутати Верховної Ради. Нарешті ця ситуація змінилася, і тепер склад ГР МОЗ обирає громадськість.

НА ЩО МИ РОЗРАХОВУЄМО

Невелика кількість членів громадської ради при МОЗ дає сподівання на прийняття конструктивних рішень.

Такий склад буде більш комунікативним, і зможе швидко приймати рішення, що вкрай важливо для досягнення тих цілей, які ставить МОЗ. Нам не потрібен статистичний орган, діяльність якого зосереджена виключно на заповнення звітів, як це було дотепер.

Відкрита система голосування унеможливить (або, принаймні, мінімізує) кулуарні домовленості та просування "зручних" кандидатів, які будуть діяти за чиєюсь вказівкою.

Хоча, я і не виключаю використання адмінресурсу. На жаль, ми не можемо бути впевненими на усі 100%, що голосування буде позбавлене заангажованості. Оскільки проблема адміністративного ресурсу буде стояти завжди, я тут розраховую лише на активність небайдужих громадян, які хочуть і можуть творити власну країну.

ЯК ГОЛОСУВАТИ

Проголосувати за кандидата в громадську раду МОЗ можна буде 27 квітня.

В цей день на сторінці голосування активується система, яка дозволить інтернет-користувачу віддати свій голос за того чи іншого кандидата.

Процес голосування займе не більше 15 хвилин. У базі даних кожен зможе побачити свій голос, а після закінчення голосування – загалом побачити усі голоси.

Окрім того, на сайті ви можете ознайомитися з анкетою та біографіями кандидатів, історією організацій, яких вони представляють і т.д.

Якщо ви не знаєте, кому віддати свій голос, то вкрай важливо ретельно ознайомитися з даними кандидатів і організацій, яких вони представляють.

Чи не були вони, часом, зареєстровані за один-два місяці перед голосуванням, аби просто пройти в Громадську раду?!

Нам важливо створити ефективний орган, який би зміг просувати реформи.

Давайте робити це разом!

Тимофій Бадіков, голова правління ГО "Батьки за вакцинацію"