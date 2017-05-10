Вибори Громадської ради при МОЗ. Перша спільна перемога

Нам це вдалося, не дивлячись на усі складнощі, через які довелося пройти.

27 квітня 2017 року у Великій залі Міністерства охорони здоров’я відбулися установчі збори, на яких був обраний новий склад Громадської ради при МОЗ.

Вперше Громадську раду при МОЗ обирала громадськість.

На це нам знадобилося 26 років незалежності, аби, нарешті, пліч-о-пліч з небайдужими громадянами почати формувати якісну медицину.

Як це не дивно, але раніше Громадська рада при МОЗ обиралася самими кандидатами. У ЗМІ роботу цього органу майже ніхто не висвітлював, і мало хто навіть здогадувався про його існування. А втім, до складу Громадської ради входило майже 200 членів, кожен з яких представляв певні організації, які так чи інакше пов’язані з системою охорони здоров’я.

З тих 200 членів лишень 10-30 людей проявляли активність, намагаючись робити все можливе задля просування реформ в медичній галузі. Та ця робота була марною, адже саботування роботи органу з боку більшості не дозволило приймати жодних рішень.

Абсурдність цієї ситуації у тому, що усі ці роки ми мали Громадську раду, яка не мала жодного відношення до громадськості.

ПЕРШІ КРОКИ ДО ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ

Хоч із превеликим запізненням, але ми поступово формуємо громадянське суспільство, яке має постійно тримати руку на пульсі, слідкуючи за тим, що діється у владних колах.

Громадська рада – це фактично третя влада, яка має стати мостом між громадськістю та виконавчою і законодавчою владою.

Ми маємо чітко формулювати потреби і запити суспільства, приймаючи активну участь у вирішенні нагальних проблем.

Цього року вибори до Громадської ради вперше відбулися за допомогою голосування в інтернеті. Для України це вже другий такий прецедент після обрання Громадської ради НАБУ.

Маю надію, що така практика голосування міцно увійде в українські реалії, і можливо колись в нас настане ера справжньої електронної демократії, як, наприклад, в Естонії, де вже з 2007 року громадяни можуть обирати владу шляхом інтернет-голосування.

Згідно постанови Кабміну, на цей раз до складу Громадської ради при МОЗ має увійти не більше 35 осіб.

Усього зареєстровано 110 кандидатів, 96 з яких були на засіданні. Саме з тих 96 осіб онлайн-виборець мав обрати свого кандидата.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ

На жаль, нам не вдалося вмовити більше громадських активістів подати свої кандидатури, адже за всі ці роки репутація Громадської ради була настільки зіпсованою, що до неї не було ніякої довіри.

Втім, вибори відбулися, і до голосування долучилося майже 15 тисяч виборців.

Звичайно, для 45-мільйонної країни це надто мала кількість активних громадян, але в порівнянні з громадськими радами при інших міністерствах і структурах, це багато.

Приємно, що до складу нової Громадської ради увійшло багато достойних людей, серед яких волонтери, очільники благодійних фондів, бізнесмени та багато інших людей, яким не байдужа національна система охорони здоров’я.

Я зі своїми новим колегами зробимо усе від нас залежне, аби гідно представити інтереси не тільки 15 тисяч активних виборців, а й усієї країни.

Зі свого боку хочу закликати громадськість активніше долучатися до нашої спільної роботи.

Тепер нас не 200, а лише 35, і слідкувати за діяльністю кожного члена Громадської ради буде набагато легше.

Ми маємо налагодити тісну співпрацю з Міністерством охорони здоров’я і вимагати від виконавчої влади робити все можливе задля збереження здоров’я наших громадян.

Попереду в нас чимало роботи, і мені дуже приємно, що з боку Міністерства є готовність налагоджувати діалог з громадськістю і робити реформи.

Тимофій Бадіков, голова правління ГО "Батьки за вакцинацію"