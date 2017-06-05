Чому медіа не відповідають на найбільші запити життя в Україні?

На цьогорічному Книжковому арсеналі мою увагу привернуло те, що на дуже цікавій Спеціальній програмі Оксани Забужко "Розкажи мені про мене" з польською письменницею Ольгою Токарчук телекамер найбільш рейтингових телеканалів не було.

Оксана Забужко – письменниця, яка дуже потужно виводить українську літературу на міжнародну арену.

Її твори перекладені понад 20 мовами.

Її книжки виходили у різних частинах світу, а вистави за її творами йдуть на багатьох театральних сценах України, Європи і Північної Америки.

Зважаючи на те, як "збіглися" медіа на Оксану Забужко на Книжковому арсеналі мимоволі подумалося, що тими українцями, якими найбільше захоплюються у світі найменше захоплюються в Україні.

Все ж, оглянувшись довкола, побачила дуже цікаву й немалу інтелектуальну аудиторію, яку письменниці вдалося зібрати на Книжковому арсеналі.

Далі подумалося, що здебільшого лише мешканці Києва мали змогу безпосередньо торкнутися літературних глибин, на які вдається діставатися нашій геніальній письменниці.

Якщо б на таких подіях були присутніми тележурналісти, то аудиторія розширилася б в рази. Хтось від перегляду отримав би хороший ковток інтелектуального повітря, а хтось можливо б вперше відкрив для себе вже давно знану у світі українську письменницю.

Оксана Забужко, Мирослав Маринович, Наталія Жижченко (ONUKA) – це лише початок списку людей, якими можемо гордитися та яким маємо бути вдячними за те, що належно представляють усіх нас у світі.

Ми мали б їх делегувати на участь від України на різних міжнародних музичних, літературних, дослідницьких, економічних, бізнесових, політичних платформах. А стається так, що вони нас усіх належно представляють, про нас розповідають, для нас працюють, а ми про них знаємо дуже мало.

Знайомити пересічного українця з нашими видатними письменниками, музикантами, художниками, науковцями, підприємцями, громадськими активістами могли б засоби масової комунікації.

Близько 90% українців надають перевагу телебаченню.

Це, у свою чергу, означає, що завдяки телебаченню могло б відбуватися активне знайомство українців з визначними особистостями сьогодення.

Чому такі телезнайомства не відбуваються?

Чому медіа не відповідають на найбільші запити сьогоднішнього життя в Україні?

Й Оксана Забужко ставить такі ж запитання, констатуючи, що зараз Україна має історичний драматичний період, який не обслуговується медіа.

Парадоксальним є й той факт, що завдяки Інтернету та іноземним медіа (не українським) про наш музичний гурт ONUKA дізнаються за кордоном.

Своїм блискучим та самобутнім виступом разом з NAOMI Orchestra в фіналі цьогорічного пісенного конкурсу "Євробачення" ONUKA завоювала славу у Європі, а наше телебачення здобуло собі славу в Україні. Правда не таку красиву, як ONUKA: ті, хто дивилися трансляцію на "Першому національному" замість виступу ONUKA побачили рекламу.

Закордонна ж аудиторія, тим часом, аплодувала нашому музичному гурту, який завдяки закордонній трансляції свого виступу на "Євробаченні" зібрав мільйони симпатиків у найбільших країнах Європи.

Після виступу у фіналі "Євробачення-2017" український електро-фолк гурт ONUKA очолив європейські електронні чарти iTunes. 9000 переглядів за годину – приріст аудиторії, який спостерігався після того, як наш гурт побачили у країнах Європи.

Дехто нарікав на те, що в ефірі українського телебачення цей номер вирізали.

А мене б здивувало якби виступ ONUKA показали. Вже давно звиклася з тим, що про найкращих українських винахідників, оперних співаків, письменників швидше можна дізнатися зі закордонних ЗМІ, ніж українських.

Впевнена, що безвідносно до того, що відбувається вдома на світовому рівні і на музичний гурт ONUKA, і на Оксану Забужко чекають ще більша слава та визнання.

Є одне важливе питання, яке залишається відкритим й на яке потрібно шукати відповідь. Чому український споживач наших медіа має такий "доступ" як до найкращих надбань українців у різних галузях, так і до тих тем, які є актуальними та затребуваними.

Як стимулювати медіа до активнішої відповіді на соціальний попит?

Як вимагати від наших ЗМІ такої медіа-пропозиції, яка сприятиме інтенсивному поступальному розвитку нашого суспільства, надихатиме на великі справи й формуватиме належний світогляд сучасників?

Як запевнитися, що життя в Україні не буде відбуватися у двох паралельних площинах й те, що варте великої уваги буде належно представлятися широкій аудиторії українців?

Ольга Босак, директор Olha Bosak Management Consulting, засновниця волонтерського фонду "Вільна Україна"