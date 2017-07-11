Планування сім’ї – це не розкіш

Презентація, презервація, презервативи…

Що об’єднує усі ці слова? Нічого, окрім того, що всі вони починаються з "през". А ще окремий факт того, що загалом людям часто важко навіть озвучувати саме слово "презерватив".

Тому, давайте поговоримо на цю тему.

Презервативи являють собою не більше ніж гумку, виготовлену з ультратонкої плівки. Ми часто використовуємо такі гумки, тому справа тут не у матеріалі.

Може форма? Виглядає як куля і ні в кого не виникне проблем із озвучуванням слова "куля".

Мабуть справа в іншому: де чи за яких умов ця річ використовується. Під час статевого акту,чи не так?

Згідно із даними Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров`я України, саме презервативи несуть відповідальність за те, що офіційно зареєстровано більше 300 000 випадків ВІЛ-інфекцій серед жінок і чоловіків в Україні.

Більше того, близько 400 000 українців переважно молодого віку заражаються сифілісом, гонореєю, хламідіозом чи герпесом кожного року, що також лежить на відповідальності використання засобів контрацепції.

Окремо варто відмітити, що тисячі молодих дівчат або вагітніють та народжують дітей тоді, коли вони не готові до цього, або роблять аборт, де жоден із варіантів не є бажаним.

Все це через мільйони невикористаних чи непроданих презервативів.

Відповідальне використання засобів контрацепції могло б зменшити усі ці страждання. Однак, ми продовжуємо боятися навіть озвучувати саме слово "презерватив".

Але це тільки початок.

Багато молодих людей не можуть дозволити собі купити презервативи. Наприклад, вартість найдешевшої пачки презервативів становить 25-30 гривень. А потрібно хоча б три такі пачки на випадок, якщо якийсь з них бракований чи порветься.

Тільки у декількох супермаркетах та аптеках можна знайти дешеві презервативи. Однак, дорожчі різновиди є більш надійними через вищу якість. Але молоді люди не завжди можуть дозволити собі їх купити.

Інший факт – це віра у те, що якщо ви не будете говорити з вашими дітьми про сексуальне життя, то й займатися вони ним не будуть.

Це щира неправда. Секс – це природня поведінка притаманна усім людям, а підлітковий вік – це саме той природній індикатор, який нам нагадує про це.

До 17-річного віку близько половина молодого населення України свідчить про наявність досвіду статевого життя. Це відбувається незважаючи на те, отримали вони сексуальну освіту чи ні.

У той самий час, молодь, а особливо дівчатка, отримують догани від своїх батьків, коли останні знаходять у них засоби контрацепції.

Замість того, щоб говорити зі своїми дітьми про статеве життя і про відповідальність, яку молоді люди мають нести за своє здоров’я і здоров’я партнера чи партнерки, їм кажуть про те, що сексуальна поведінка є аморальною.

Відтак, одна з чотирьох молодих дівчат не користується презервативами під час статевого акту, а десятки тисяч таких випадків закінчуються вагітністю чи інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ).

З іншого боку, молоді люди самі мають нести відповідальність за їхню поведінку. Наприклад, не варто поєднувати алкоголь із сексуальною поведінкою: спиртні напої притуплюють реагування людей на певні ситуації, ризик збільшується і ми знаємо як це все може закінчитися.

Крім цього, ми звикли думати, що презервативи – це перш за все відповідальність чоловіків, а не жінок. Це ставить жінок у вразливе становище, коли вони не надто можуть вплинути на захищений статевий акт.

Все це зводиться до того, що ми маємо бути чесними щодо теми статевих стосунків: прийняти зміни у стилі життя молодого покоління і надати їм усі можливості використовувати засоби контрацепції задля захисту себе та своїх партнерів.

А тепер повторюйте за мною: презервативи, презервативи, презервативи. Хіба це так страшно?

Примітка:

Міжнародний день народонаселення відзначається 11 липня кожного року. У 2017 році темою Дня є "Планування сім’ї: розширення прав і можливостей людей, розвиток націй"

Каспар Пік, представник Фонду народонаселення ООН в Україні