Такая модная благотворительность

Валерия Татарчук учредитель и глава БФ "Твоя Опора", специально для УП.Жизнь
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5 вересня 2017

В декабре 2005 года журнал TIME выпустил свой ежегодный итоговый номер "Люди года". На обложке был портрет миллиардера Билла Гейтса.

Вместе с женой Мелиссой только в 2005 году они перечислили на благотворительность 29 миллиардов долларов.

Без преувеличения можно сказать, что тренд на помощь и пожертвования, а главное, на АФИШИРОВАНИЕ своего активного участия в благотворительности, началось с этого момента.

Просто накапливать благосостояние – здорово, но еще моднее – делиться нажитым!

ДИВИДЕНДЫ ОТ ПОПУЛЯРНОСТИ – НА БЛАГО

Фото голливудской актрисы Анжелины Джоли из пакистанских лагерей для беженцев и камбоджийских приютов не менее интересны поклонникам, чем снимки с красной дорожки.

Джоли объездила более 20 стран, помогая детям и тяжелобольным. В 2001 году она стала Послом Доброй Воли ООН.

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Актриса не остановилась на визитах с гуманитарной миссией в страны третьего мира. Она воспитывает троих приемных детей.

4 миллиона 100 тысяч долларов заплатил журнал People за первый снимок дочки Анжелины Джоли и Бреда ПиттаШайло Нувель. Эту сумму звездная пара передала благотворительной организации, помогающей африканским детям.

Снимки младших совместных детей Анжелины и Бреда обошлись мировым таблоидам еще дороже – 14 миллионов долларов. И также были направлены на благотворительность.

Примеру Анжелины Джоли, которая на протяжении многих лет жертвует на нужды тяжелобольных и детей половину своего дохода, следуют многие звезды.

Дивиденды на своей популярности делает певица Шакира, которая родом из небогатой Колумбии. Артистка основала собственный фонд Pies Descalzos Foundation, который финансирует строительство школ в Колумбии, чтобы дети из бедных семей могли получать образование.

Еще один голливудский актер Джордж Клуни жертвует часть своих гонораров на борьбу с бедностью в Сомали и Судане.

Леонардо Ди Каприо состоит в Национальном совете по охране природных ресурсов и экологической организации "Global Green USA". Актер снял несколько короткометражек, посвященных проблемам экологии. Получив долгожданную премию "Оскар" Леонардо в своей речи призвал общество думать о природе и проблемах глобального потепления.

Помогают решить проблемы детей, тяжелобольных и малоимущих и звезды футбола.

Криштиану Роналду построил в португальском городе Мадейра центр по борьбе с раковыми заболеваниями.

А Лионель Месси – четырехкратный обладатель "Золотого мяча" – строит больницы, онкологические центры в родной Аргентине, и основал свой фонд Fundacion Leo Messi.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ НА ПОСТ-СОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Бывшая модель Наталья Водянова – одна из первых, кто привлек внимание общественности к проблемам детей с особенностями в России.

Ее фонд "Обнаженные сердца" основан в 2004 году. Наталья не понаслышке знает о проблемах "особенных" детей. У младшей сестры Водяновой аутизм. Сама Водянова открыто и публично рассказывает о трудностях, с которыми сталкивается Оксана в обществе.

Ежегодно фонд устраивает благотворительный пробег для сбора средств детям с особенностями развития и их семьям. Марафон "Бегущие сердца" на пробег со смыслом собирает массу совершенно разных российских селебрити. Среди них актриса Рената Литвинова, топ-визажист Елена Крыгина, певица Земфира, бизнесвумен Полина Киценко и другие.

В 2006 году актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова вместе с коллегой-актрисой Диной Корзун основали фонд "Подари жизнь". Фонд помогает детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Заработать на нужды подопечных Хаматова старается на всем – на своем участии в телепроектах, публичных выступлениях, визитах на мероприятия.

В России, по словам медиков, процент детей, которых спасают от тяжелых болезней, сегодня составляет – 85-90% . И врачи уверенны – без активности Чулпан Хаматовой и ее фонда эта цифра была бы ниже.

КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА В УКРАИНЕ?

Украинские звезды все еще выслушивают обвинения в том, что "пиарятся" на благотворительности.

Тем не менее, прошлый 2016 год стал годом "расцвета" самых разных благотворительных активностей. Самые популярные из них – пробеги, заплывы, балы, аукционы, концерты – в больших городах они стали частью привычного досуга.

Известный социальный эксперимент "Сомнение Challenge" – это школа здоровой жизни, работающая по принципу "становись лучше сам, и помогай тем, кто нуждается".

Известные люди учились бегать у спортсменов и профессиональных тренеров, оплачивая участие в школе. В конце обучения, они показывали свои результаты в забеге на 5 или 10 км.

Участие было платным и все собранные средства были перечислены беговому клубу для людей с пороками зрения Guide Runner. Сбор составил 60 тысяч гривен – это годовой бюджет клуба. 

Уже второй год известная телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина и наш фонд "Твоя опора" проводят масштабный "Charity Weekend. Здоровый день" – семейный фестиваль, собирающий огромные суммы на покупку жизненно важного медицинского оборудования.

Уже второй год известная телеведущая и общественный деятель Маша Ефросинина и наш фонд "Твоя опора" проводят масштабный "Charity Weekend. Здоровый день"

"Charity Weekend" – это серия благотворительных мероприятий, среди которые публичные интервью Маши Ефросининой со знаменитостями – Настей Каменских, Катей Осадчей, Еленой Кравец, Сергеем Притулой и другими.

Также в рамках проекта проходили Сharity weekend в коллаборации с Oh My Look и  G.Bar "Beauty day"; Фермер Базар – рынок, за прилавками которого украинские знаменитости торгуют продуктами, собирая выручку на помощь тяжелобольным деткам.

Идеолог проекта "Charity Weekend" Маша Ефросинина признается: что в этом году на призыв участвовать в благотворительном фестивале откликнулось рекордное количество звезд.

"Это меня приятно шокирует. Радуюсь, когда Надя Матвеева или Лена Кравец обрывают меня на полуслове: "Маша, можешь не продолжать, конечно, я с тобой", – отмечает Маша.

Когда Алексей Суханов присылает смс: "Сочту за честь, спасибо за возможность помогать".

Когда Настя Каменских, Даша Астафьева, Анита Луценко с удовольствием предлагают провести свои тренировки.

Когда молодые артисты принимают приглашение выступить на сцене фестиваля – Open kids, Nebo5, Tayanna! Хедлайнеров выступит удивительный парень – Alekseev".

Следуя примеру западных селебрити, отечественные все охотнее начинают говорить о добрых делах и призывать каждого украинца помогать.

К слову, украинцы с радостью отвлекаются на такие призывы – по данным социологической службы Центра Разумкова в прошлом 2016 году в волонтерской деятельности принимали участие 14% украинцев. Почти такой же показатель – 13% – мы наблюдали годом ранее, в 2015-м.

А это значит, что активная позиция в благотворительности прочно укоренилась в сознании наших соотечественников. И с уверенностью можно сказать, что "звездная" мода на благотворительность – это именно тот случай, когда знаменитости диктуют самые правильные ценности обществу.

Всех желающих присоединится к благотворительному фестивалю, мы ждем 10 сентября на Арт-заводе "Платформа" на "Charity Weekend. Здоровый день".

Чтобы вместе помогать деткам, которые в этом нуждаются!

Все деньги, вырученные за входные билеты, пойдут на закупку оборудования для оказания реанимационной помощи маленьким пациентам института им. Н.М. Амосова.

Проведите время с пользой!

Валерия Татарчук, учредитель и глава БФ "Твоя Опора", специально для УП.Жизнь

P.S.: Если же у вас есть желание помочь нам собрать средства на покупку оборудования в детскую реанимацию института сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М.Амосова, сделать это вы можете, нажав красную кнопку "ДОПОМОГТИ" на нашем сайте tvoya-opora.org и перечислив посильную для вас сумму.

Творим добро вместе!

Валерия Татарчук

Такая модная благотворительность

учредитель и глава БФ "Твоя Опора", специально для УП.Жизнь

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