150 балів: МОЗ наполягає на підвищенні вимог до майбутніх медиків

Медицина є однією з найвимогливіших та найвідповідальніших професій, тому відбір вмотивованих абітурієнтів, покращення якості навчального процесу та створення умов для післядипломного навчання лікарів згідно з міжнародними стандартами - це ті зміни в медичній освіті, які відстоює Міністерство.

Ми ніколи не матимемо кваліфікованих і спроможних лікарів, якщо до медичних вишів і надалі вступатимуть абітурієнти з хибною мотивацією.

На встановлені мінімального прохідного балу з кожного предмету ЗНО, на рівні не нижче, ніж 150 для вступу на медичні спеціальності МОЗ наполягає вже давно. 150 балів ЗНО дійсно є пороговим значенням для якісних змін в системі підготовки майбутніх медиків.

Наводимо попередні результати з дослідження, що проводиться під керівництвом віце-президента Київської школи економіки Інни Совсун.

Проаналізувавши дані випускників 2017 року, які складали ЗНО у 2011 році та вступили на спеціальності "Лікувальна справа", "Педіатрія" і "Медико-профілактична справа", в контексті застосування критерію "150 балів" при вступі, виявили досить очікувані закономірності:

Табл.1. Кількість студентів у відсотках (від загальної кількості зарахованих, що складали ЗНО із значених предметів у 2011році), які не склали іспит КРОК 1 в контексті застосування критерію 150 балів з одного ЗНО.

Табл.2. Кількість студентів у відсотках (від загальної кількості зарахованих, що складали ЗНО із значених предметів у 2011році), які не склали іспит КРОК 2 в контексті застосування критерію 150 балів з одного ЗНО.

Довідково. Іспити КРОК 1 та КРОК 2 є обов’язковими тестовими ліцензійними іспитами для отримання кваліфікації за медичними спеціальностями. КРОК 1 складається переважно із загальних навчальних дисциплін, КРОК 2 – переважно з професійно-орієнтованих. Мета ліцензійного іспиту – визначити відповідність рівня професійних знань і навичок студентів мінімально необхідному рівню знань відповідно до державних кваліфікаційних вимог.

Із наведених у таблицях даних випливає, що студенти, які вступили з балами з ЗНО, нижчим за 150, мають достовірно гірші показники ліцензійного іспиту КРОК 1, що складається на третьому курсі та КРОК 2, що складається на шостому курсі.

Саме ті студенти, які мали ЗНО нижче 150 балів, в рази частіше неспроможні скласти ліцензійні іспити КРОК 1 та КРОК 2.

До того ж такі студенти демонструють гірші результати протягом усього періоду навчання в університеті.

Критерій ЗНО менше 150 дозволяє відсіяти абітурієнтів з хибною мотивацією - тих, хто з певних причин хоче стати лікарем, але не спроможний навіть бути одним з кращих в навчанні.



Без цієї принципової зміни в медичній освіті марно сподіватися на успіх реформи. Гроші ходять за пацієнтом, але лікує пацієнта - лікар! Лікарями мають ставати лише здібні та мотивовані студенти.

Олександр Лінчевський, заступник міністра охорони здоров'я