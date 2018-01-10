Жінці в армії місце

Леся Василенко Голова ГО “Юридична сотня”
1017
10 січня 2018

І на кораблі, і в космосі, і де завгодно.

Але все ж тема гендерної рівності продовжує збирати найбільшу кількість коментарів під статтями в українських ЗМІ і постами в соціальних мережах.

Коментарів обурених і несправедливих.

Як від чоловіків, так і від жінок. Переважна більшість, з яких в армії не була. 

Питання щодо сприйняття жінки як захисниці, – не Берегині, а саме захисниці, – це навіть не до Збройних сил України, а до суспільства в цілому.

І такого сприйняття сьогодні немає.

Сприйняття жінки як захисниці в українському суспільстві немає. Фото Camrocker/Depositphotos

Це при тому, що жінки-воїни були протягом всієї історії людства. І воювали вони в найзапекліших війнах.

Так, їх було не так багато, як чоловіків, але вони були. І є. І будуть. Тому що, незважаючи на гендер чи стать і відповідні схильності, продиктовані здібностями, з правил є завжди винятки.

Так, от сьогодні є жінки набагато сильніші, витриваліші й більш підготовлені за чоловіків. І вони в Українській армії.

Жінки, які свідомо зробили свій вибір, виходячи не лише з покликання серця чи, будемо відвертими, гаманця, а які врахували свій рівень фізичної підготовки, навики, вміння і знання, та принесли їх в армію.

Такі жінки є на передовій. В окопах. Готові до бойових завдань.

Але при цьому не все так легко. Чоловіки бачать небезпеку в перебуванні жінки на фронті.

Зацитую фразу командира роти однієї військової частини, яка стоїть на бойових позиціях: "Їй тут не місце. Коли починається обстріл ми (чоловіки) починаємо думати, як її захистити, а не про контр атаку".

А вона? Вона снайпер, лауреат чисельних конкурсів зі стрільби, найкращий стрілок у бригаді.

Дівчина, яка може похвалитись не гіршими фізичними результатами та бойовою підготовкою за значну частину чоловіків.

Але переживають саме за неї, а не за чоловіка з діабетом, в якого може скінчитись інсулін чи настати серцевий напад, чи чоловіка, який не пробіжить 500 метрів через надмірну вагу та надмірне куріння, чи тому, хто випиває і може заснути на позиціях…

Їх зводні і ротні сприймають як належне, а от жінка, яка б підготовлена не була, на передовій зайва.

Коли говорять про жінок в армії забувають, що мова йде про дорослих і цілком придатних до служби особистостей, які зробили свідомий і розумний для себе вибір.

А це значить, що ці жінки готові на те, що можуть підірвати своє здоров’я, відкладають питання сім’ї або загалом забувають про нього. До речі, як і чоловіки.

Ризиків для жінок може, дійсно, більше. Але ще раз – це вибір дорослої, свідомої людини.

Тому, як на мене, проблема зовсім не в жінці з її бажанням служити. А проблема в чоловіках з їх сприйняттям, світоглядом і свідомістю.

Школи в нас не виховують хлопчиків і дівчаток в рівності.

У військових ліцеях цього теж не роблять.

То де ж гендерній рівності взятись в армії, якщо в цивільному житті цю саму рівність мало де зустрінеш?

Законодавство, до речі, теж не сприяє затвердженню задекларованих принципів рівних можливостей для чоловіків і жінок.

Закони, які регулюють відносини у сфері безпеки і оборони, розвивають тему жінки-Берегині, жінки-матері.

В результаті, в першу чергу, у чоловіків (командирів, співслуживців) формується стереотип і відповідне підсвідоме ставлення.

А як інакше? Закони передбачають цілу низку винятків та поблажливих підходів саме для жінок:

– Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей", ст. 10-1 – жінка має відпустку по догляду за дитиною до трьох років.

Так, це у відповідності до норм трудового законодавства, але подумайте самі про наслідки у сім’ї військових? Хто, імовірніше, покине кар’єру: жінка чи чоловік?

Закон України "Про військовий обов’язок і військову службу", ст. 26 – жінка може звільнитись з військової служби для догляду за дитиною до 18 років. Навіть під час особливого періоду.

Так, це право, а не обов’язок. Але право, яке закладає у підсвідомість, те що в армії, на війні, і на фронті не солдати, а жінки і чоловіки.

Знову таки згадуємо сім‘ї військовослужбовців і те, що по догляду за дитиною може звільнятись тільки мати. Відповідно шансу на те, що доглядатиме дитину буде чоловік, поки жінка будує кар‘єру, нуль. Можливість не передбачена.

Статут внутрішньої служби ЗСУ, п. 269 – жінки як правило в наряд не призначаються.

Ще одна крупинка нерівності (несправедливості) в голови чоловікам.

– Норми відповідальності й в Статутах, й в інших галузевих Законах теж передбачають особливе ставлення до жінки.

Наприклад, при втечі після скоєння злочину до жінки не застосовується зброя, в дисциплінарному батальйоні жінок не утримують, на гауптвахті – теж.

Ці норми мають під собою певну логіку. Але логіку, яка перешкоджає навіть не гендерній рівності, а бойовому злагодженню у військових частинах та єдності особового складу.

Звісно всі ці норми в першу чергу орієнтовані на службу в мирний час, коли охорона материнства та розбудова нації мають перевагу.

Але армія державі потрібна для захисту кордонів, оборони населення і відстоювання національних інтересів. Армія має бути боєздатною і завжди готовою дати гідну відсіч ворогові.

Для цього бойові підрозділи мають бути треновані та добре злагоджені. А тому в армії має йти мова про солдатів, які перебувають, готуються і йдуть в бій в рівних умовах. І це мають розуміти всі, хто підписує контракт.

Що має бути гендерно розрізненим, – так це форма одягу та умови проживання (казарми, ванни, туалети).

Що має бути посилено, – так це дисципліна і вимоги до зовнішнього вигляду; заходи щодо попередження розвитку не статутних відносин.

Крім того, більше уваги має приділятись процесу відбору на військову службу. Це стосується як жінок, так і чоловіків.

Такі побажання є цілком реальними, оскільки вже давно прописані у військових статутах.

Читай також:

Тепер жінки можуть займати більше посад в армії
У Міноборони розповіли, скільки жінок служать в армії
Коли в Україні з’являться жінки-генерали
У Франції на підводному човні вперше служитимуть жінки
В Україні немає жодної жінки зі званням генерала – віце-спікерка Геращенко

Питання тільки щодо їх імплементації. А це вже залежить повністю від командирів військових частин та їх підрозділів.

Хоча принципи гендерної рівності покладені в основу офіцерських курсів та курсів військового лідерства для сержантів, питання гендеру ще далеке від системного вирішення.

Так, Генеральний Штаб ЗСУ та Міністерство оборони розширили перелік військово-облікових спеціальностей та посад, які можуть займати жінки в армії, внісши зміни до Наказу №337 (сержантський, солдатський склад) та Наказу №42 (офіцерський склад).

Є розроблені посібники та наукова література на тему рівності статей в армії.

Міжнародна організація ООН Жінки провела у вересні цього року дослідження, рекомендації якого були передані віце-прем‘єр-міністру з Євроінтеграції та розповсюджені серед силових структур.

Всі ці заходи є правильними кроками, але їх замало.

Враховуючи, що станом на 1 грудня 2017 року статус учасника бойових дій за безпосередню участь в АТО отримали 10 009 жінок питання забезпечення рівних умов служби для чоловіків і жінок має стояти в перших пунктах порядку денного реформ сектору безпеки і оборони.

Стандартна процедура системного вирішення питання виглядає таким чином:

  1. Розробка державної стратегії гендерної рівності в секторі безпеки і оборони (очевидно, цим питанням займатиметься урядовий уповноважений з гендерних питань).
  2. Розробка плану дій імплементації стратегії.
  3. Внесення змін до законодавства.

На всі вищевказані заходи потрібна в першу чергу політична воля.

З цим не має бути проблем, оскільки гендерна рівність лежить в основі стандартів НАТО, на які орієнтована Україна.

Однак, для того, щоб дійсно можна було говорити про рівність гендерів в армії нашому суспільству треба подорослішати.

Потрібні зміни в системі освіти, в стандартах виховання та в сприйнятті жінок, які вже служать.

Для досягнення останнього мають докласти зусилля і самі жінки. Адже в Україні є всі шанси на те, що саме армія може стати прикладом імплементації стандартів гендерної рівності в суспільстві.

Леся Василенко, голова ГО "Юридична сотня", спеціально для УП.Життя
powered by lun.ua

Леся Василенко

Жінці в армії місце

Голова ГО “Юридична сотня”

Денис Кобзін

Поліцейська традиція, яка завжди з нами

директор Харківського інституту соціальних досліджень

Денис Лавриненко

Финишируя год: 25 вопросов к себе

психолог-психотерапевт, специально для УП.Жизнь
 296
КУЛЬТУРА

Міністр рекомендує. Що дивитися, читати та слухати в січні

Євген Нищук
 402
Нові громади

СЕО для міста. Чи можна "виростити" гарного мера

Анастасия Рингис
 15276
Зменшуй шкоду

Скільки років ви проживете за нинішнього способу життя? ТЕСТ

Олександр Коляда

Головне на сайті


КУЛЬТУРА

Міністр рекомендує. Що дивитися, читати та слухати в січні

Євген Нищук
99% – жінки. Морські черепахи втрачають кавалерів через глобальне потепління
У Молдові офіційно заборонили російські новини
"1+1" просить суд викреслити зірку "Сватів" із чорного списку російських артистів
"Чорний – гарний". Гравець "Манчестер Юнайтед" змінив напис на худі H&M
Жінки, які працюють в нічну зміну, більше ризикують захворіти на рак – вчені
Нові громади

СЕО для міста. Чи можна "виростити" гарного мера

Анастасия Рингис
Зменшуй шкоду

Скільки років ви проживете за нинішнього способу життя? ТЕСТ

Олександр Коляда