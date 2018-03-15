"Змінюй світ": день народження раз на рік, але добро можна робити щодня

Два роки тому моє життя змінилось.

Тоді я прийняла рішення святкувати свій день народження інакше – наважилась відмовитись від квітів та подарунків та направити їх на благодійні цілі.

Пам’ятаю, що коли зібрала потрібну суму грошей, дуже шкодувала, що день народження тільки один раз на рік та описала свої відчуття.

Наважтесь відмовитись від подарунків та направити їх на благодійні цілі.

Фото ArturVerkhovetskiy/Depositphotos

Наступного року я прийняла рішення збирати кошти на обладнання.

Збирати кошти на "залізо" – це найскладніше.

Воно не подивиться вам у вічі своїми маленькими оченятками і не зачепить вас за душу.

Воно буде мовчки рятувати людей, але потім.

Воно ніколи не дасть ефекту миттєвого приєднання до добра. Для нього потрібна витримка.

Я збирала кошти на обладнання для штучної вентиляції легенів для передчасно народжених дітей, які перебувають у реанімації і швидкість збору мене вразила. Менше ніж за добу вдалося акумулювати майже 180 тисяч гривень.

"Ух ти, яка чудова ідея, не знав, що так можна святкувати свій день народження", – писали мені люди замість привітань.

Я роблю це тільки протягом останніх двох років, але знаю людей, які так чинять набагато довше. Мені здавалось, що такий спосіб є відомим.

Виявилось, що ні, і що завжди виникають питання: кому допомагати, як це зробити, як упевнитись у тому, що кошти підуть на зібрані цілі тощо.

Пошук відповідей потребує часу та сил.

Мій день народження – лише один з 365 днів на рік, але добро можна робити кожен день, якщо ми всі присвятимо свої дні народження благодійності, то тих, кому потрібна допомога стане менше.

Саме тому я вирішила, що про це потрібно говорити не тільки на своїй сторінці у Facebook або у блогах, а створити проект, який буде жити та приносити користь багатьм людям.

Так народився проект "Змінюй світ", який містить покрокову інструкцію влаштування благодійного свята.

Тут можна дізнатися "як створити власний іменний проект", "як обрати проект допомоги" та відповісти на численні запитання "що, куди і для кого".

Я дуже хочу, щоб у нас зростала культура благодійності. І повірте найпростіший спосіб до неї долучитися зробити день народження (або ж корпоратив, весілля чи річницю) не просто веселим, драйвовим, а ще й корисним.

Це страшно. Справді. Дивишся на лічильник і думаєш: "А зберу чи ні?".

Це лякає, і в той же час, посилює віру та азарт. Немає ліміту. Немає вимог. Немає обмежень. Є просто бажання віддати: частково або повністю, відмовившись тільки від квітів чи направивши всі гроші, які б ваші близькі та знайомі планували витратити вам на подарунки.

Розмір немає значення. Мене особисто найбільше вразила допомога, яка складала одну гривню.

Це лише вибір. Допомагати можна по можливості, а змінювати світ просто.

Світлана Панаіотіді, державний уповноважений Антимонопольного комітету України, волонтер, спеціально для УП.Життя