Під час розгляду справи про етичність висловлювань заступника міністра Олександра Лінчевського я декілька разів прослухала аудіозапис діалогу в Рахунковій Палаті.

На мій погляд, одного разу достатньо, щоб почути фактично сказане та зробити висновки щодо цінностей, які відстоює наша команда.

Олександр Лінчевський від імені команди МОЗ боровся за програму лікування українців за кордоном, відстоював необхідність лікування всіх, навіть тяжкохворих пацієнтів.

Деякі висловлювання на засіданні без преси були занадто емоційними і реакція, яку ми отримали – важливий досвід для всієї команди.

В міністерстві відбудеться тренінг для всіх спікерів з практики забезпечення чіткості публічних висловлювань.

Але те, на чому ми наполягали – захист програми – факт, чітко зафіксований на аудіоносіях.

Водночас, ми живемо в світі постправди, де замість фактів обговорюються домисли, перекручування та інтерпретації.

Сьогодні суспільству намагаються нав’язати, що лікарі (!) з команди МОЗ, могли сказати "тяжко хворих не потрібно лікувати".

Виявилось це не так складно.

Потрібно було записати промову в захист лікування тяжко хворих пацієнтів. Вирвати з неї один рядок.

Піти до всіх союзників і навіть ворогів, піти всім в ЗМІ та телеканали і сказати: "Він сказав, що нікого з вас не будуть лікувати. Він сказав, що всі ви помрете".

Це неправда, але це неважливо. Важливо, що всі це почули і налякались.



Таке відбувається не вперше. Нагадаю, в жовтні, у день прийняття Верховною Радою Закону про реформу фінансування охорони здоров’я, було розповсюджено "тарифи" на лікування, які начебто матимуть платити пацієнти.

Жовтневий фейк не мав стосунку до реальності, але це не завадило розповсюдити його мільйонами копій – і багато українців були налякані.

На жаль, замість опонентів, які б могли допомогти нам в реформі конструктивною критикою, ми маємо людей, що захищають корупційні потоки.

Ось реальні причини атак на Міністерство охорони здоров’я:

Введення міжнародних настанов лікування, які не дозволять легально виписувати фуфломіцини

Запуск мережі кардіоцентрів, повністю забезпечених обладнанням та витратними матеріалами — це не дасть вимагати гроші на стенти і лікування з тих, хто проживе без операції годину

Реєстр інсуліну, який виявив 25% мертвих душ

Підняття мінімального прохідного балу в медичні виші до 150, що не дозволяє набирати туди абітурієнтів-"туристів", які вчаться за хабарі. Введення моніторингу якості освіти, що дасть нам реальне уявлення про те, що у цих закладах відбуваєтьс я

Публічне заслуховування звітів ректорів, деякі з яких перетворили свої виші на феодальні осередки

Єдиний державний кваліфікаційний іспит, який не дасть можливість продавати дипломи

Система безперервного професійного розвитку лікарів, що руйнує монополію на курси додаткового навчання

Запровадження Міжнародної класифікації функціонування, що робить замах на святе – практику продажу статусу людини з інвалідністю

Злам монополії "головних спеціалістів" МОЗ і введення експертних груп

Введення стандартів НАТО для військових аптечок

Це рядові проекти тільки в одному – медичному напрямку Міністерства. Саме того напрямку, який нібито "відмовляється лікувати онкохворих".

Проти кожного проекту – пучок корупційних потоків. Вони не абстрактні – це конкретні можливості "заробітку" для конкретних людей.

Кожен наш проект вводить просту прозору систему, в якій для цих потоків не залишається можливостей.

Це причина для того, щоб витрачати час та ресурси на залякування суспільства, втягувати його в світ, де замість фактів гучні звинувачення, інтерпретації, домисли та звернення трудових колективів.

За ці проекти члени профільного комітету назвали нашу команду фашистами, уряд на чолі з Володимиром Гройсманом – також фашистами, а всю програму великої медичної реформи – фашизмом.

Це та сама риторика, яку використовував Путін для окупації Криму та Донбасу.

Україна сьогодні – східний форпост європейської цивілізації в гібридній війні.

Наш фронт – на сході. Але практики перекручування та маніпулювання сьогодні загрожують важливим для всіх процесам всередині країни.

Ми як суспільство не маємо права дозволяти відволікати себе від дійсно важливих речей. 42 мільйони українців вимагають змін в лікарнях, а не фейків в телевізорі.

Сьогодні команда МОЗ сподівається на підтримку не тільки тих, для кого важлива трансформація системи охорони здоров’я, а й тих, хто вважає, що Україна не може собі дозволити стати країною фейків.

Міністерство охорони здоров’я не зупиниться у впровадженні змін, які розширюють доступ до якісного лікування для всіх українців.

Найближчим часом ми відкриваємо два нових великих напрямки в реформі системи охорони здоров’я. Чекайте на новини.

Уляна Супрун, спеціально для УП. Життя



Титульне фото: Громадське радіо