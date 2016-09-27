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Директорка Мистецького Арсеналу перепросила за скандальне знищення розпису Кузнєцова

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27.09.2016
Фото facebook.com
Директорка Мистецького Арсеналу Олеся Островська-Люта спільно з колегами перепросила за руйнування незавершеного розпису Володимира Кузнєцова "Коліївщина: Страшний суд" улітку 2013-го року.

"Це абсолютно неприпустимо, підриває сам сенс існування інституції і ніколи не повинно повторитися. Ми розуміємо позицію художньої спільноти. Від імені Мистецького Арсеналу прошу вибачення. Ми готові до обговорення, як уникнути подібного в майбутньому, і докладемо зусиль, щоб зберегти призначення Арсеналу завжди бути на боці культури", – йдеться у блозі Островської-Лютої на "Українській правді. Життя".

Влітку 2013-го року в рамках підготовки виставки "Велике і величне" художник Володимир Кузнєцов на запрошення Мистецького Арсеналу працював над настінним розписом за мотивами нещодавно скоєного офіцерами міліції зґвалтування і замаху на вбивства молодої жінки в селі Врадіївка .

Але напередодні відкриття виставки рішенням тодішньої директорки Арсеналу Наталії Заболотної незавершений розпис був замальований, а участь Кузнєцова таким чином виключена.

Мистецька спільнота потрактувала це як акт вандалізму й цензури. Як наслідок – розпочалася конфронтація, а пізніше тривале відчуження частини художньої спільноти від Мистецького Арсеналу.

Працівники закладу протестували проти знищення роботи, а сам Кузнєцов подав позов проти Мистецького Арсеналу.

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"Передусім і знову як директорка Арсеналу я би хотіла висловити розуміння позиції художньої спільноти й автора розпису "Коліївщина: Страшний суд". Без сумнівів, мистецька робота за жодних обставин не може бути знищена в культурній інституції, бо саме таким чином остання зраджує своєму призначенню завжди бути на боці культури, перестає бути власне інституцією культури", – стверджує Островська-Люта.

З точки зору самого Мистецького Арсеналу знищення "Страшного суду" було, швидше, актом самоцензури, ніж цензурування іншого. Це була заборона самому собі продемонструвати зображення, яке могло викликати негаразди у стосунках з владою надалі, вважає його директорка.


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КОЛОНКИ

Олеся Островська-Люта
Час збирати каміння. Як Мистецькому Арсеналу завжди бути на боці культури

Вислів “час збирати каміння” означає, зокрема, що настає час відповідати за вчинене раніше. Колектив Мистецького Арсеналу готовий до відповідальності й просить вибачення за знищення мистецької роботи Володимира Кузнєцова “Страшний суд” влітку 2013 року.

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