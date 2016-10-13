Нобелівську премію з літератури отримав Боб Ділан

13.10.2016

Фото poeti.biz

13 жовтня Нобелівський комітет оголосив лауреата найпрестижнішої у світі відзнаки у галузі літератури.

Нобелівську премію з літератури отримав американський співак Боб Ділан (Роберт Аллен Ціммерман) "за створення нових поетичних експресій в американській пісенній традиції".

Ділан – композитор, поет і гітарист. Він також видав 6 книжок зі своїми малюнками. Боб Ділан продав понад 100 мільйонів платівок, завдяки чому його вважають одним з найуспішніших музикантів сучасності.

До речі, дідусь і бабуся Боба Ділана по батьковій лінії – родом з Одеси. Зігман і Анна Ціммерман виїхали до США у 1905 році у зв’язку з єврейськими погромами.

Із 1901 року було присуджено 108 "нобелівок" у цій галузі. Премію не вручали у 1914, 1918, 1935 та 1940-1943 роках.

BREAKING 2016 #NobelPrize in Literature to Bob Dylan “for having created new poetic expressions within the great American song tradition” pic.twitter.com/XYkeJKRfhv — The Nobel Prize (@NobelPrize) 13 жовтня 2016 р.

Загалом до нинішнього року було нагороджено 112 лауреатів премії. Серед них найпопулярнішими датами народження є 21 травня і 28 лютого.

Середній вік лауреата з літератури становить 65 років.

Наймолодшим із них став Редьярд Кіплінг, якому на момент присудження премії у 1907-му був 41 рік.

Найстаршою ж лауреаткою стала Доріс Лессінг, якій дали "нобелівку" у 2007-му, коли письменниці виповнилося 88 роців.

Нобелівський комітет підрахував, що загалом 14 жінок отримали відзнаку за увесь час її існування. Першою жінкою-лауреаткою стала шведська письменниця Сельма Лагерльоф у 1909 році.

Премію також отримали американка Тоні Моррісон, польська поетка Віслава Шимборська, румунсько-німецька письменниця Герта Мюллер, канадська авторка Еліс Манро.

Минулого року лауреаткою Нобелівської премії з літератури стала білоруська письменниця українського походження Світлана Алексієвич за "її поліфонічніі твори, пам'ятники стражданням і мужності у наш час".

Двоє номінованих письменників свого часу відмовилися від нагороди. 1958 року Борис Пастернак спершу погодився із премію, а згодом під тиском влади СРСР через антирадянський роман "Доктор Живаго" зрікся її.

У 1964 від "нобелівки" відмовився Жан Поль Сартр, який принципово не брав жодних офіційних відзнак на свою честь.

Найбільше письменників, яких відзначав Нобелівський комітет, писали англійською, французькою та німецькою мовами.

The TOP 10 languages in which the Literature Laureates have written: #NobelPrize pic.twitter.com/iXmjMUJFKg — The Nobel Prize (@NobelPrize) 13 жовтня 2016 р.

Двох лауреатів у 1931 та 1961 роках нагородили премією посмертно. 1974 року було прийнято рішення не вручати нагороду посмертно, окрім випадків, коли лауреат може піти із життя після після присудження йому Нобелівської премії з літератури.

13 жовтня 2016 року також стало відомо, що помер нобелівський лауреат з літератури, італійський драматург Даріо Фо. Його номінували 1997 року за "за те, що він, наслідуючи середньовічних блазнів, осуджував владу й авторитет і захищав гідність пригноблених".