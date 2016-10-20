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Створеній за тиждень до тендеру компанії дали майже 18 мільйонів на музей під Поштовою площею

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20.10.2016
КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" 7 жовтня за результатами тендеру уклало угоду з ТОВ "Науково-практичний центр реконструкції історичного середовища".

Угода передбачає виконання комплексу досліджень та наукової обробки археологічних знахідок для створення підземного археологічного музею на Поштовій площі Києва у складі об’єкту "Реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі".

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Вартість угоди склала 17,81 млн грн. Про це із посиланням на "Вісник державних закупівель" повідомляють "Наші гроші".

ТОВ "Науково-практичний центр реконструкції історичного середовища" засновано у липні цього року, за тиждень до оголошення тендеру.

Засновником фірми зі статутним капіталом 5 тисяч гривень є Костянтин Леонідович Роєнко з міста Буча Київської області.

У відкритих джерелах з таким ПІБ згадується заступник директора державного підприємства "Центр археології Києва Інституту археології НАН України".

 

Таке ж ПІБ мав керівник ТОВ "Науково-практичний центр "Віче". Співзасновником цієї фірми є ТОВ "Проектне бюро "Юран" Валерія Нечитайла, який у 2006 році балотувався до парламенту по списку "Партії політики Путіна".

Угода передбачає виконання комплексу досліджень та наукової обробки археологічних знахідок для створення підземного археологічного музею на Поштовій площі Києва у складі об’єкту "Реконструкція транспортної розв’язки на Поштовій площі". Фото Дмитра Ларіна

Кошти угоди виділено на проведення дослідних робіт, у тому числі радіовуглеродний аналіз зразків, а також 3D-сканування, фото- і відео фіксацію розкопок.

Творча частина передбачає написання концепції майбутнього музею і ескізний проект експозиції.

Також у тендері брали участь ТОВ "Бюро науково-технічної експертизи "Арт-Лаб" і ТОВ "Лабораторія неруйнівних методів дослідження".

Кошти угоди виділено на проведення дослідних робіт, у тому числі радіовуглеродний аналіз зразків, а також 3D-сканування, фото- і відео фіксацію розкопок. Фото Дмитра Ларіна

Раніше йшлося про те, що в районі Поштової площі співробітники Центру археології Києва Інституту археології НАН України під керівництвом Михайла Сагайдака досліджують місце, випадкове виявлення якого під час реконструкції Поштової стало сенсацією в науковому світі


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