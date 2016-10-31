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Росія підтвердила участь у Євробаченні-2017 у Києві – організатори

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31.10.2016
Фото 1tv.com.ua
43 країни підтвердили свою участь у Євробаченні-2017, яке у травні відбудеться у Києві.

У конкурс наступного року повернуться Румунія і Португалія, які не долучилися до цьогорічного музичного змагання. У списку країн-учасниць, оприлюдненому на офіційному сайті Євробачення, є і Росія.

У 62-му Євробаченні візьме участь і Австралія, а Боснія і Герцеговина через реструктуризацію національного мовника BHRT не висуватиме свого представника.

Організатори наголошують, що 43 країни – рекордний показник для цього музичного змагання.

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Конкурс наступного року стане особливим також для Австрії та Данії, які святкуватимуть 60-ту річницю участі (із 1957 року).

Півфінали пройдуть 9 та 11 травня 2017 року, а фінал – 13 травня.

Нагадаємо, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення наступного року відбудеться у Києві.

Про це оголосили гендиректор НТКУ Зураб Аласанія та міністр культури Євген Нищук після засідання оргкомітету з підготовки та проведення Євробачення-2017 9 вересня 2016 року.

19 голосів представники оргкомітету віддали Києву, двоє були за Одесу, 1 член комісії утримався. Євробачення-2017 відбудеться у столичному Міжнародному виставковому центрі.

"Це була по-здоровому конкурентна й вільна боротьба міст, тому так затяглося визначення міста, яке прийматиме конкурс", – сказав Нищук.

Організатори наголошують, що 43 країни – рекордний показник для Євробачення. Фото eurovision.tv. Для збільшення натисніть на зображення

Відкрити Євробачення-2017 хочуть на території Софійського собору.

У фінал відбору міста-господаря вийшли Київ, Дніпро та Одеса.

Заявки на проведення Євробачення подали 6 міст. Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків і Херсон представили промо-ролики, у яких ішлося, чому саме одне із цих міст повинно приймати конкурс.

У травні співачка Джамала, представляючи нашу країну на Євробаченні-2016 із піснею "1944", виборола перемогу й принесла Україні можливість приймати пісенний конкурс.


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