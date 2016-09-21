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Церемонію відкриття Євробачення-2017 проведуть на території Софійського собору

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21.09.2016
Фото profspilka.kiev.ua
Церемонію відкриття "Євробачення-2017" планують провести на території Софійського собору.

Таке рішення прийняли під час робочої зустрічі представників Європейської мовної спілки (ЄМС), Національної телекомпанії України (НТКУ), Київської міської державної адміністрації (КМДА), а також представники Стокгольма, де конкурс відбувався у 2016 році, йдеться на сайті офіційного мовника "UA:Перший".

У Софії Київській щодо проведення церемонії деталей не знають, натомість акцентують на особливих вимогах охорони пам'ятки, який потрібно дотримуватися.

"Ми не бачили ні сценарію відкриття, нам не повідомляли про те, якою буде церемонія. Попередньо нам тільки сказали, що однією з локацій для подій Євробачення-2017 стане Софія. Але наміри поки лишаються просто намірами. Найголовніше – є чіткі пам'яткоохоронні вимоги. За умов, що проведення церемонії відкриття відповідатиме цим вимогам – ми не будемо проти, якщо ні – тут нічого не пройде", – повідомив керівник прес-служби Софії Київської Олексій Курпас.

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На зустрічі організаторів було заплановано, що проведення церемонії червоної доріжки в Києві навесні 2017-го відбудеться на Софійській площі. Звідти доріжка вестиме до місця відкриття конкурсу – території комплексу Софії Київської.

Церемонію відкриття Євробачення-2017 планують провести саме на території Софійського собору.

За кордоном це місце відоме тим, що внесено до переліку Світової спадщини ЮНЕСКО – наголошують організатори.  

Заступник голови КМДА Олексій Резніков під час презентації цієї локації зазначив:"Софія Київська зараз не діє як храм – це музей. Тому ми не порушимо жодних релігійних почуттів вірян". 

Натомість раніше Мінкульт віддав пам’ятку архітектури Софії під богослужінняХрам Малої Софії Національного заповідника Софія Київська, збудований у XVIII сторіччі, має діяти як церква.

У Софії Київській акцентують на особливих вимогах охорони пам'ятки, який потрібно дотримуватися. Фото profspilka.kiev.ua

Нещодавно також стало відомо, що Київ прийматиме Євробачення-2017, а проект державного бюджету України на 2017 рік передбачає виділення 455,7 мільйонів гривень на підготовку та проведення міжнародного конкурсу.

Також ішлося про те, що Софійський собор у Києві може втратити статус об'єкта світової спадщини ЮНЕСКО. Причина побоювань полягала у незаконній забудові на вулиці Олеся Гончара, 17-23, тобто у житловому комплексі Fresco Sofia. Висота споруди не мала б перевищувати 27 метрів, а насправді становить 38 метрів.


КОМЕНТАРІ - 6
Мотря Наливайченко _ 21.09.2016 12:29
Шкода Софію Київську, визнана у світі, захист ЮНЕСКО, досить того що у Києво-Печерській Лаврі є готельний комплекс для гучних забав, невже немає більше місць для піару, сором.Царю-царево, Богові-Боже.
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Володимир Кущ _ 21.09.2016 12:25
Шкода, що турки не додумалися у свій час відкрити Євробачення в Великій Софії. У нас тепер буде пальма першості по прийняттю цілком божевільних рішень щодо відкриття цього фестивалю. Якби керівництво Софійського заповідника дбало про збереження пам'ятки, то ніколи б не погодилися на таке неподобство. А щодо чиновників мерії, то там сидять ті, хто забудовував і нищив історичний центр міста.
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Viacheslav Hryhoriev _ 21.09.2016 12:12
Червону доріжку вистелять поряд із могилою патріарха Володимира (Романюка)?!
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Олексій Кулішенко _ 21.09.2016 12:06
Конкурс попси відкриють у Святій Софії? Зовсі *банулись?
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Иван Лопух _ 21.09.2016 12:04
Ни к селу ни к городу... Не оскверняйте святых мест в угоду какому то чиновнику...!!!
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