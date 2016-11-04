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Нацрада пояснила, як контролюватиме квоти на українські пісні

Версія для друку Коментарі 1
04.11.2016
Фото viperagp/Depositphotos
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення пояснила, як буде здійснюватися нагляд за виконанням мовниками норм та вимог щодо квот на україномовний продукт.

Радіоорганізації мають дотримуватися вимог закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій" з 8 листопада 2016 року з 7.00 до 14.00 та з 15.00 до 22.00 години, повідомляє Нацрада.

Обсяг пісень українською мовою має становити не менше, ніж 25%, а ведення передач українською – не менше 50%.

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З 8.11.2017 року пісень державною мовою має бути не менше 30%, а програм – 55%. Ще через рік, з 8.11.2018-го відсоток пісень збільшиться до 35%, а передач має бути не менше, ніж 60%.

Нацрада пояснила, що пісні з текстами на діалектах української мови вважаються державною мовою.

Квота розповсюджується на мову ведучих та дикторів передач, контроль за мовленням гостей не здійснюватимуть.

Рекламні ролики, оголошення про спонсорство, анонси, заставки та оформлення передач не підпадають під перевірку щодо вмісту української мови.

Відомство також перевірятиме, чи дотримуються радіостанції, які відповідно до ліцензії мають транслювати більше 60% пісень офіційними мовами ЄС, взятих на себе зобов’язань.

Національна рада проводитиме 2 види моніторингів – добові і тижневі. Виконання квот перевірятиметься на підставі добових моніторингів.

Тижневі моніторинги проводитимуть для передач європейського виробництва, які в законодавстві визначені на тиждень, а також щодо дотримання програмної концепції проектів.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення пояснила, як буде здійснюватися нагляд за виконанням мовниками норм та вимог щодо квот на україномовний продукт. Фото viperagp/Depositphotos

Раніше йшлося, що українські радіокомпанії підписали меморандум про застосування вимог законодавства щодо обсягу пісень та ведення передач державною мовою.

Президент Петро Порошенко підписав закон № 1421-VIII "Про внесення змін до деяких законів України щодо частки музичних творів державною мовою у програмах телерадіоорганізацій", який встановлює квоти для україномовних пісень в ефірі українських телерадіоорганізацій.


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КОМЕНТАРІ - 1
Pidchybii Leonid _ 04.11.2016 17:19
білі українці мають право на власну мову й культуру
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