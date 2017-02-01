Росія не делегує на Євробачення артистів із "чорного списку" – організатори

Росія не делегуватиме в Україну артистів, які занесені до "чорного списку" й становлять загрозу національній безпеці України.

Про це під час жеребкування учасників та церемонії передачі символічного ключа місту-господареві Євробачення заявив виконавчий директор пісенного конкурсу Йон Ола Санд, йдеться на "Детектор медіа".

Виконавчий директор Євробачення Йон Ола Санд заявив, що Росія не делегуватиме в Україну артистів, які занесені до "чорного списку". Фото 1tv.com.ua

"Ми у постійному контакті з російською делегацією і домовилися з її головою, щоб до складу делегації РФ входили саме ті особи, які можуть виступати в Україні", – сказав Йон Ола Санд.

Організатори підтримують діалог зі службами безпеки та ведуть переговори з правоохоронними органами в Україні.

"...Ми досягли розуміння, що Європейська мовна спілка зможе забезпечити перебування для делегації Росії в Україні", – додав Йон Ола Санд.

Раніше повідомлялося, що Росія підтвердила свою участь у Євробаченні-2017.

Виконавчий продюсер події в Україні запевнив, що російські артисти, внесені до "чорних списків", не зможуть взяти участь у Євробаченні- 2017, яке прийматиме Київ.

Напередодні жеребкування організатори Євробачення оприлюднили логотип та слоган цьогорічного конкурсу.

Соцмережі одразу відреагували на лого, пропонуючи свої варіанти – "коса Тимошенко", "японські паперові ліхтарики", "ковбаса".

Україна автоматично потрапила у фінал як господиня цьогорічного пісенного змагання.

Півфінали Євробачення-2017 пройдуть 9 та 11 травня 2017 року, а фінал – 13 травня.

Урочисте відкриття Євробачення-2017 планують провести біля Маріїнського палацу в центрі Києва.

На проведення конкурсу планують виділити 655,7 мільйонів гривень.