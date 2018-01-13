"Кіборгів" подадуть на "Оскар" – Сеїтаблаєв

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13 січня 2018

Стрічку "Кіборги" подадуть на кінопремію "Оскар" від України.

Про це повідомив актор та режисер Ахтем Сеїтаблаєв в ефірі "5 каналу".

"Ми будемо подаватися. Побачимо, як вирішать члени українського оскарівського комітету", – зазначив він.

Водночас Сеїтаблаєв зауважив, що переважна більшість міжнародних фестивалів класу А дуже ревно ставиться до прокату стрічки перед тим, як вона потрапляє на фестиваль.

"Кіборги" з'явилися на екранах 7 грудня і в перший же вік-енд прокату фільм зібрали більш як 8 мільйонів гривень.

Стрічка розповідає про оборону Донецького аеропорту восени 2014 року.

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5 гривень із кожного придбаного квитка будуть перераховані на допомогу родинам загиблих у боях за летовище.

Згодом стало відомо, що кінотеатри продовжать прокат "Кіборгів", зважаючи на його мільйонні збори.

Канада, США і країни Балтії хочуть запустити у прокат фільм "Кіборги". Підписаних договорів ще немає, але переговори тривають.
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