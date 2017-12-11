Фільм "Кіборги" побив усі рекорди касових зборів за перші вихідні показу

Стрічка режисера Ахтема Сеітаблаєва "Кіборги" встановила новий рекод для національних фільмів у вітчизняному прокаті за касовими зборами.

Фото kino-teatr.ua

Про це на Facebook повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

У перший вікенд прокату фільм зібрав 8 186 701 гривень.

Як відомо, 5 гривень з кожного придбаного квитка на фільм "Кіборги" будуть перераховані на допомогу сім’ям загиблих в боях за Донецький аеропорт.

Крім того, "Кіборгів" покажуть у країнах Балтії, а також у Польщі та Канаді.

Раніше також повідомлялося, що два кінотеатри Чернівців відмовилися брати в прокат цей фільм. Пізніше в одному поставили "Кіборгів" на ранкові сеанси.

"Кіборги" вийшли у прокат 7 грудня.

За словами продюсерки стрічки Іванни Дядюри, для українського прокату випустили 158 копій "Кіборгів".

"Якщо порівнювати, то, наприклад, фентезі "Сторожова застава" – 149 кінотеатрів, кінокомедія "DZIDZIO контрабас"– 154 кінотеатри", – сказала Дядюра.