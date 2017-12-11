Фільм "Кіборги" побив усі рекорди касових зборів за перші вихідні показу

3783
11 грудня 2017

Стрічка режисера Ахтема Сеітаблаєва "Кіборги" встановила новий рекод для національних фільмів у вітчизняному прокаті за касовими зборами.

Фото kino-teatr.ua

Про це на Facebook повідомив голова Держкіно Пилип Іллєнко.

У перший вікенд прокату фільм зібрав 8 186 701 гривень.

Як відомо, 5 гривень з кожного придбаного квитка на фільм "Кіборги" будуть перераховані на допомогу сім’ям загиблих в боях за Донецький аеропорт.

Крім того, "Кіборгів" покажуть у країнах Балтії, а також у Польщі та Канаді.

Читай також:

5 гривень з кожного квитка на "Кіборгів" будуть перераховані сім’ям загиблих
"Кіборгів" покажуть в інших країнах світу
"Кіборгів" відмовились показувати в Чернівцях – продюсер фільму

Раніше також повідомлялося, що два кінотеатри Чернівців відмовилися брати в прокат цей фільм. Пізніше в одному поставили "Кіборгів" на ранкові сеанси.

"Кіборги" вийшли у прокат 7 грудня.

За словами продюсерки стрічки Іванни Дядюри, для українського прокату випустили 158 копій "Кіборгів".

"Якщо порівнювати, то, наприклад, фентезі "Сторожова застава" – 149 кінотеатрів, кінокомедія "DZIDZIO контрабас"– 154 кінотеатри", – сказала Дядюра.
powered by lun.ua
 2940
Суспільство

Хорошо ли там, где нас нет. 5 историй украинских эмигрантов

Александра Горчинская
 9396
Здоров'я

"Ну, родила". Как это – работать доулой

Александра Горчинская
 18202
Суспільство

Який ви корупціонер? Пройдіть тест

"Українська правда. Життя", Олексій Харитонов

Головне на сайті


Суспільство

Хорошо ли там, где нас нет. 5 историй украинских эмигрантов

Александра Горчинская
Подарунки для коханих: що обрати і як зекономити ©
Фільм "Кіборги" побив усі рекорди касових зборів за перші вихідні показу
Італійці пояснили, чому сирокопчена ковбаса не така смачна, як колись
Як ресторан, якого не існує, визнали найкращим у Лондоні
Іноземець у Києві хотів вийти з магазину у крадених черевиках. Свої лишив на вітрині
Здоров'я

"Ну, родила". Как это – работать доулой

Александра Горчинская
Суспільство

Який ви корупціонер? Пройдіть тест

"Українська правда. Життя", Олексій Харитонов