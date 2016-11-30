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Уряд погодив безперервне фінансування будівництва ОХМАДИТу

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30.11.2016
Фото epravda.com.ua
Під час засідання Уряду 30 листопада був погоджений механізм безперервного фінансування будівництва лікувально-діагностичного комплексу ОХМАДИТу в 2016 та 2017 бюджетних роках.

Беручи до уваги досвід попередніх років добудови лікарні ОХМАДИТ, МОЗ, Мінфін, Держказначейство та держбанки узгодили постанову, яка регулюватиме порядок використання коштів для будівництва, повідомляє МОЗ.

Новий механізм фінансування передбачає повне використання всіх бюджетних коштів з Програми будівництва 2016 року без будь-яких втрат зі зміною бюджетного року та особистий нагляд міністрів за виконанням етапів будівництва.

Раніше йшлося, що добудова ОХМАДИТУ тепер коштуватиме на 13 мільйонів гривень дорожче.

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Новий підрядник переміг у тендері на будівництво лікувально-діагностичного комплексу лікарні з ціновою пропозицією 213 397 990,10 гривень (з ПДВ).

Будівництво нового корпусу "Охматдиту" розпочалось ще у 2011 році, проте тривалий час проект лишався замороженим.

Протягом 2012-2014 років чиновники та підприємці розікрали більше 9 мільйонів гривень на закупівлі обладнання та добудові лікарні.

Грандіозне відкриття будівництва вартістю майже 200 мільйонів гривень у 2012-му так і лишилося картинкою в пресі.

Нагадаємо, що на урядовому засіданні 30 листопада також були врегульовані фінансові витрати на погашення боргів медзакладів та виплату зарплат лікарям.

Зокрема погодили, що 1 січня 2017 року відбудеться підвищення заробітної плати медпрацівників на 30% та буде збільшено видатки на закупівлі ліків на 2 млрд грн.

З наступного року медзаклади також самі розподілятимуть кошти між різними статтями видатків.
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