ЗНАЙТИ
Українська правда
Життя
КУЛЬТУРА

"Ув'язни ведмедя". У США зняли фільм про українських хакерів, що борються із Росією

Суспільство

Супутник, створений фахівцями КПІ, незабаром запустять у космос

Суспільство

Слово "brexit" з'явилося в Оксфордському словнику

Зарплата лікарів залежатиме від ефективності роботи – заступник Супрун

Версія для друку Коментарі 0
16.12.2016
Фото Adam88xxx/Depositphotos
Заробітна платня у лікарів залежить від ефективності практики: організації роботи, витрат на інфраструктуру, енергоефективність.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, даючи відповіді на запитання, які виникли у читачів після публікації тексту "Фабрика здоров'я. Що ми змінюємо у системі охорони здоров'я. Частина 1".

Ковтонюк пояснив, що зарплатня лікарів в медичних бюджетних закладах регулюватиметься тарифною сіткою так само, як зарплатні будь яких бюджетних закладів в країні.

При перетворенні бюджетного закладу в комунальне некомерційне підприємство питання зарплатні регулюється домовленостями всередині підприємства та чинним трудовим законодавством.

Національна Служба Здоров'я в рамках прямих контрактів платитиме страхові ризик-тарифи, покриваючі підтримку пацієнтів на рівні первинної допомоги.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

Фабрика здоров'я. Що ми змінюємо у системі охорони здоров'я. Частина 1

Це – дохід медичної практики. Звичайно, є й витрати – інфраструктура, у якій працює лікар та власне час лікаря, медсестер та адміністративного персоналу.

Гроші від НСЗУ може отримувати тільки суб'єкт господарювання – тобто медичний заклад у формі комунального некомерційного підприємства або, наприклад, приватна клініка в формі ТОВ.

Лікар-ФОП це також суб'єкт господарювання, він може підписати контракт з НСЗУ на стандартних умовах.

НСЗУ не наймає лікарів на роботу, вона підписує договори з медичними практиками.

В будь-якому випадку лікар не буде працювати сам – мінімальна практика буде включати медичних сестер.

У МОЗ хочуть створити максимально прозору систему – платити за результат і давати можливість на місцях обирати будь-які форми організації. Це означає, що лікарі будуть зосереджені на пацієнті, а не на компрометації одне одного.

Крім того, планується індивідуальне ліцензування медичних працівників з можливістю позбавлення ліцензії.

Це стратегічна мета реформи, яка потребує істотних змін до законодавства.
КОМЕНТАРІ - 0
КОЛОНКИ

Іванна Коберник
Проти течії. Як видавали Хрестоматію з улюбленими дитячими піснями та письменниками

Про книжку і про схеми, яких необхідно позбутися, щоб якісних шкільних книжок ставало більше, а мотлоху під назвою "підручник" – менше.



БЛОГИ
Здоров'я
Павло Ковтонюк

Як обрати лікаря, якою буде його зарплата і що з приватними лікарнями? Відповіді на ваші запитання

Ольга Ситнік

#Годі мовчати! Лікар про поведінку жінки на пологах і акушерське насилля

Павло Ковтонюк

Фабрика здоров'я. Що ми змінюємо у системі охорони здоров'я. Частина 1

УП.Життя

Нам так жити. МОЗ пояснив, як мінятиме "первинку" вже наступного року

Ольга Ситнік

ВІЛьні люди. Як дешевші ліки можуть зупинити епідемію

Оксана Скиталінська

Голод – тітка, причому любляча. Доведено Нобелівкою

PROMOTED

Роман Гольдман: Рак убивает больше, чем война. А для борьбы с ним нужно делать 5 простых вещей

НОВИНИ

Як обрати сімейного лікаря – пояснення МОЗ

Сьогодні, 11:55
© 2007-2016, Українська правда.
Використання матеріалів сайту дозволено лише з посиланням (для інтернет-видань - гіперпосиланням) на "Українську правду. Життя" Матеріали з позначеннями СПЕЦПРОЕКТ, PROMOTED, ЗА ПІДТРИМКИ - публікуються на правах реклами
НОВИНИПУБЛІКАЦІЇКОЛОНКИАФІШАФОТО/ВІДЕОІНТЕРВ'ЮОПИТУВАННЯАРХІВЗВОРОТНІЙ ЗВ'ЯЗОКРЕКЛАМА НА САЙТІ
КУЛЬТУРАСуспільствоНаука і технологіїОсобистостіЗдоров'яПодорожіМодаЇжа та виноПоранені в АТОВоїни добра
АВТОРИЗАЦІЯ
Для авторизації використовуйте ті самі ім'я і пароль, що і для коментування публікацій на "Українській правді".


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Якщо ви новий читач, будь ласка, зареєструйтесь
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter   Вконтакте