Зарплата лікарів залежатиме від ефективності роботи – заступник Супрун

16.12.2016

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Заробітна платня у лікарів залежить від ефективності практики: організації роботи, витрат на інфраструктуру, енергоефективність.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк, даючи відповіді на запитання, які виникли у читачів після публікації тексту "Фабрика здоров'я. Що ми змінюємо у системі охорони здоров'я. Частина 1".

Ковтонюк пояснив, що зарплатня лікарів в медичних бюджетних закладах регулюватиметься тарифною сіткою так само, як зарплатні будь яких бюджетних закладів в країні.

При перетворенні бюджетного закладу в комунальне некомерційне підприємство питання зарплатні регулюється домовленостями всередині підприємства та чинним трудовим законодавством.

Національна Служба Здоров'я в рамках прямих контрактів платитиме страхові ризик-тарифи, покриваючі підтримку пацієнтів на рівні первинної допомоги.

Це – дохід медичної практики. Звичайно, є й витрати – інфраструктура, у якій працює лікар та власне час лікаря, медсестер та адміністративного персоналу.

Гроші від НСЗУ може отримувати тільки суб'єкт господарювання – тобто медичний заклад у формі комунального некомерційного підприємства або, наприклад, приватна клініка в формі ТОВ.

Лікар-ФОП це також суб'єкт господарювання, він може підписати контракт з НСЗУ на стандартних умовах.

НСЗУ не наймає лікарів на роботу, вона підписує договори з медичними практиками.

В будь-якому випадку лікар не буде працювати сам – мінімальна практика буде включати медичних сестер.

У МОЗ хочуть створити максимально прозору систему – платити за результат і давати можливість на місцях обирати будь-які форми організації. Це означає, що лікарі будуть зосереджені на пацієнті, а не на компрометації одне одного.

Крім того, планується індивідуальне ліцензування медичних працівників з можливістю позбавлення ліцензії.

Це стратегічна мета реформи, яка потребує істотних змін до законодавства.