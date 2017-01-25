Супрун сказала, що не боїться атак, бо відчуває підтримку Кабміну

За словами в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун, відомство зіткнулося з інформаційними атаками, які стосувалися державних закупівель через громадські організації, які відбувалися й у попередні роки.

"Відчуваю, що є велика підтримка від Кабінету міністрів та громадянського суспільства. Багато організацій написали листи, пости або виступили по телебаченню чи радіо і підтримали реформи, які зараз відбуваються. Найбільша атака — на державні закупівлі через громадські організації. Призупинено роботу багатьох схем, перекрито потоки. Минулого року, наприкінці 2015 — на початку 2016 року, також відбувалися атаки на МОЗ щодо закупівель", – заявила Супрун в ефірі "Громадського радіо".

За словами Супрун, з 2015 року державні закупівлі відбувалися через міжнародні організації, але не повністю: одна третина – через МОЗ, дві третини – через міжнародні організації:

"У тій частині, яка йшла через міжнародні організації, не було жодних корупційних схем, але міжнародні організації співпрацювали з деякими дистриб’юторами або імпортерами в Україні, там були складнощі".

У 2016 році всі державні закупівлі відбувалися через міжнародні організації. Цього року вони будуть діяти по-іншому, щоб без затримки закупити потрібні ліки та медичні вироби і доставити в Україну. Всі контракти підписані, результати тендерів оголошені.

"У 2017 році вперше за довгий період ліки будуть приходити того року, коли були замовлені", – розповіла Супрун.

Зараз МОЗ спільно із "Укрвакциною", яка розвозить ліки і вакцини в регіони, та ПРООН є програма щодо створення електронного складу, щоб ті ліки, які завозяться в Україну, були зареєстровані.

В інтерв'ю "Українській правді. Життя" кардіохірург Борис Тодуров заявив, що у МОЗ було п'ять з половиною місяців для того, щоб виконати державну програму закупівель ліків й відомство не впоралося зі своїм завданням.

Крім того, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що має намір проводити політичні консультації з призначення міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, на початку року навколо МОЗ розгорівся гучиний фейсбук-скандал.

Кардіохірург Борис Тодуров публічно звинуватив МОЗ у зриві закупівель необхідних препаратів, а також відмові Інститутові відкрити філії у Донецькій та Луганській областях.

На ці звинувачення МОЗ відповів: цього року всі препарати для Інституту серця вперше закуплять міжнародні організації, а не Міністерство охорони здоров'я.

Також стало відомо, що Інститут серця закуповував препарат "Цефопектам" за найвищою можливою ціною, яку дозволяє купити чинне законодавство.

Інститут серця повідомив, що відкрив філію у Сєверодонецьку, однак на неї нема дозволу МОЗ.

У МОЗ заявили, що Інститут серця у 2016 році отримав 100% своєї квоти на стенти та мав встановлювати їх пацієнтам безкоштовно

Водночас глава комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець винесла на громадське обговорення альтернативний законопроект про лікарське самоврядування. Законопроект № 5617-1 зареєстрований в Раді 13 січня.

28 грудня 2016 року заступник голови комітету Ради з питань охорони здоров'я Олег Мусій зареєстрував законопроект №5617 "Про лікарське самоврядування", в якому також запропонував створити Українське лікарське товариство для організації лікарського самоврядування.