Богомолець у Раді стало зле

Голові комітету з питань охорони здоров'я Ользі Богомолець стало зле у Верховній раді.

Про це повідомляє кореспондент УП.

В одному з приміщень Ради депутат втратила свідомість, її оглянули лікарі.

Медики від коментарів відмовились.

Нагадаємо, зранку 13 липня в.о. міністра охорони здоровя Уляна Супрун звинуватила Ольгу Богомолець у тому, що голова комітету "блокує можливість голосування закону сьогодні та початку медичної реформи".

За словами Супрун, Богомолець відмовляється підписувати позитивний висновок комітету щодо законопроекту, який впроваджує медичну реформу.

Йдеться про законопроект "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" (6327), який Рада прийняла у першому читанні 8 червня.

У середу, 12 липня, очільниці комітету не було на засіданні, де ухвалили цей висновок.

Депутат Сергій Березенко публічно заявив, що він телефонував Богомолець і запитував, чи прийде вона на засіданні, однак вона відмовилась.

За даними представників МОЗ, народна депутат перебуває у залі та станом на 12:00 пообіцяла згодом таки підписати висновок комітету.

Роман Кравець, УП