Супрун звинувачує Богомолець у блокуванні початку медреформи

Голова комітету охорони здоров'я Верховної Ради Ольга Богомолець відмовляється підписувати позитивний висновок комітету щодо законопроекту, який впроваджує медичну реформу.

Про це написала в.о. міністра охорони здоровя Уляна Супрун на своїй сторінці у мережі Facebook.

За її словами, що таким чином Богомолець "блокує можливість голосування закону сьогодні та початку медичної реформи".

Йдеться про законопроект "Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів" (6327), який Рада прийняла у першому читанні 8 червня.

У середу, 12 липня, очільниці комітету не було на засіданні, де ухвалили цей висновок.

Депутат Сергій Березенко публічно заявив, що він телефонував Богомолець і запитував, чи прийде вона на засіданні, однак вона відмовилась.

"Українська правда. Життя" намагається отримати коментар Ольги Богомолець, але наразі її телефон не відповідає.

За даними представників МОЗ, народна депутат перебуває у залі та станом на 12:00 пообіцяла згодом таки підписати висновок комітету.

Протистояння комітету та міністерства триває вже давно.

З початку 2017 року голова комітету ВР з питань охорони здоров'я Ольга Богомолець наполягає на тому, що "міжнародні організації поставляють препарати за завищеними цінами з неприпустимими термінами придатності". Зокрема, про це вона заявила у понеділок, 13 березня, на погоджувальній раді.

Богомолець попросила голову антикорупційного комітету Єгора Соболєва перевірити закон про міжнародні закупки препаратів на предмет корупційної складової.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкривала кримінальне провадження на службових осіб Міністерства охорони здоров'я України за фактом закупівлі ліків із залученням міжнародних організацій. Однак після розслідування дійшла висновку, що порушень немає.

У свою чергу у МОЗі запевняють, що "залучення міжнародників до закупівель дозволило зекономити бюджетні кошти шляхом придбання ліків без корупційних схем, а пацієнти отримали більше препаратів для лікування".

Громадські та пацієнтські організації підтверджують, що конфлікт відбувається саме через ліквідацію корупційних схем та навіть зверталися до президента Петра Порошенко з проханням відкликати Ольгу Богомолець з посади Голови парламентського комітету з питань охорони здоров’я.

У середу, 12 липня, Уляна Супрун зявила, що 396 правок, внесених народними депутатами до законопроекту №6327 про медичну реформу в Україні, суттєво змінюють документ та "нівелюють саму суть медичної реформи, запропонованої МОЗ та Урядом України".