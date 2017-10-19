Рада зробила крок до телемедицини Порошенка для села

3245
19 жовтня 2017

Верховна Рада підтримала за основу проект закону "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості" (7117).

Цей документ був підготований в адміністрації президента та внесений у парламент за поданням президента Петра Порошенко.

"За" проголосували 258 депутатів.

Читай також:

Що таке телемедицина, яку пообіцяв президент. Пояснює МОЗ
Порошенко: заморозити все як є, без медреформи, – найгірше з рішень

Законопроект передбачає, що "підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості забезпечується шляхом здійснення заходів з розроблення, затвердження, фінансування, виконання державних цільових програм, спрямованих на поліпшення, збереження та відновлення здоров'я населення, надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам для розвитку охорони здоров'я у сільській місцевості, а також належного контролю за цільовим та ефективним витрачанням коштів, спрямованих на виконання зазначених заходів".

Окремо в документі прописана програма підтримки телемедицини на селі в Україні.

 Отак має виглядати телемедицина на селі в Україні: консультації спеціалістів онлайн

"Ми можемо все зробити швидко. Я буду просити уряд і народних депутатів врахувати видатки на цю програму і в Бюджеті 2018 року", – раніше обіцяв Порошенко.

Що таке телемедицина, яку планують реалізовувати у сільській місцевості читайте у поясненнях Міністерства охорони здоров'я.
powered by lun.ua
 4314
Здоров'я

"У відставку пінгвінів на чолі з Супрун". Як проходив медфорум, організований Богомолець

Ірина Андрейців
 8306
Здоров'я

Що таке імунітет і чи потрібно його підвищувати. Пояснює імунолог

Дарина Даниленко
 7770
Суспільство

Чи потрібні відмітки у школі. 6 освітніх експертів про застосування оцінок

Євген Лапін

Головне на сайті


Здоров'я

"У відставку пінгвінів на чолі з Супрун". Як проходив медфорум, організований Богомолець

Ірина Андрейців
Учені з Нідерландів доводять – кров жінок, які народили, краще не переливати чоловікам
Рада зробила крок до телемедицини Порошенка для села
Чому не варто поступатися старшим місцем у транспорті – пояснив професор Оксфорду
Рада схвалила медреформу Уляни Супрун, але без співоплат та міжнародних настанов
Працівники 3 вишів за гроші допомагали відрахованим іноземцям лишитися в Україні
Здоров'я

Що таке імунітет і чи потрібно його підвищувати. Пояснює імунолог

Дарина Даниленко
Суспільство

Чи потрібні відмітки у школі. 6 освітніх експертів про застосування оцінок

Євген Лапін