Рада зробила крок до телемедицини Порошенка для села

Верховна Рада підтримала за основу проект закону "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості" (7117).

Цей документ був підготований в адміністрації президента та внесений у парламент за поданням президента Петра Порошенко.

"За" проголосували 258 депутатів.

Законопроект передбачає, що "підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості забезпечується шляхом здійснення заходів з розроблення, затвердження, фінансування, виконання державних цільових програм, спрямованих на поліпшення, збереження та відновлення здоров'я населення, надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам для розвитку охорони здоров'я у сільській місцевості, а також належного контролю за цільовим та ефективним витрачанням коштів, спрямованих на виконання зазначених заходів".

Окремо в документі прописана програма підтримки телемедицини на селі в Україні.

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"Ми можемо все зробити швидко. Я буду просити уряд і народних депутатів врахувати видатки на цю програму і в Бюджеті 2018 року", – раніше обіцяв Порошенко.

Що таке телемедицина, яку планують реалізовувати у сільській місцевості читайте у поясненнях Міністерства охорони здоров'я.