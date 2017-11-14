Рада ухвалила закон Порошенка про сільську медицину

Верховна Рада ухвалила законопроект "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості" (7117).

Його підготували в адміністрації президента та внесли у парламент за поданням президента Петра Порошенка.

"За" проголосували 280 депутатів.

Фото: nikatv.ru

Законопроект передбачає, що "підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості забезпечується шляхом здійснення заходів з розроблення, затвердження, фінансування, виконання державних цільових програм, спрямованих на поліпшення, збереження та відновлення здоров'я населення, надання субвенцій з Державного бюджету України місцевим бюджетам для розвитку охорони здоров'я у сільській місцевості, а також належного контролю за цільовим та ефективним витрачанням коштів, спрямованих на виконання зазначених заходів".

Окремо в документі прописана програма підтримки телемедицини на селі в Україні.

"Ми можемо все зробити швидко. Я буду просити уряд і народних депутатів врахувати видатки на цю програму і в Бюджеті 2018 року", – раніше обіцяв Порошенко.

Що таке телемедицина, яку планують реалізовувати у сільській місцевості читайте у поясненнях Міністерства охорони здоров'я.

Цього року в бюджеті вже передбачено 4 млрд гривень на розвиток охорони здоров’я у сільській місцевості.

Крім того, Кабмін заклав додатковий 1 млрд гривень на розвиток системи охорони у селах у 2018 році.